Amparo Grisales reveló sus secretos para mantenerse joven y su actual situación sentimental

Amparo Grisales es la eterna diva de la televisión colombiana. A los 67 años, el secreto de su belleza es una constante en las entrevistas que da. ¿Cuáles son sus trucos para mantenerse joven? ¿Cuál es su rutina de ejercicio? Son las preguntas que suelen hacerle a la talentosa actriz. Eso y saber si tiene novio.

Sobre ambas cosas habló la manizalita en el programa La mesa caliente de Telemundo, luego de dar las razones del porqué no representaría a Colombia en Miss Universe. Primero reveló su secreto “para la eterna juventud” y después habló de su situación sentimental.

Antes de revelar sus secretos para estar joven, la actriz y jurado de Yo me llamo reparó en que siempre visualizó que quería ser y que fue después, cuando ya tenía un nombre, que trabajó como modelo y que nunca le interesó participar en reinados, esto a propósito de los rumores sobre si representaría a Colombia, eventualmente, en Miss Universe —algo que descartó de tajo— y que su secreto era ese: visualizarse.

“Es visualizar. Yo desde muy pequeñita visualicé, en mi carrera, que soy actriz, desde que estoy en el vientre de mi mamá, porque desde chiquita, mi mamá nos dio gusto en todo y nos puso en la escuela de Bellas Artes, o sea que yo estudio desde chiquita. Yo no fui reina, no fui modelo; después fui modelo ya de marcas, cuando tuve ya un nombre importante”, reveló Grisales.

Enseguida contó que no es un solo secreto el que tiene para mantenerse joven frisando los 70 años, sino que son muchos: “El ejercicio, básico. Soy vegetariana hace 40 años, no como ni pescado. Solo las claras de huevo. Me tocó investigar mucho para poder conseguir mis aminoácidos, que son, este, digamos, los ladrillos de tu músculo”, estaba explicando la actriz cuando una de las presentadoras la interrumpió y dijo que, además de esto, también hay que nacer linda.

Grisales le dio la razón, en medio de risas: ”Nacer linda, gracias a mi mamá y mi papá”, para seguir diciendo que solo come queso parmesano con la pasta, pero que no come ningún otro lácteo y mucho menos pan: “No como pan, no como lácteos. Solo parmesano para la pasta, porque me fascina. ¿Qué como? De todo, delicioso. Como lentejas, como aguacate todos los días, como verduras, como cosas verdes, como garbanzos”. A esto hay que sumarle la meditación.

¿El corazón de Amparo Grisales tiene dueño?

Sobre su corazón, la diva de divas no reveló muchos detalles, pero lo que dijo le valió para alborotar el plató. Un simple “Tengo a alguien que me atiende muy bien” bastó para dejar claro que Grisales está acompañada.

Después, volviendo a hablar de cómo hace para mantenerse joven, la actriz siguió hablando de la meditación y del agradecimiento en su vida: “Los pensamientos son muy importantes, los sentimientos son muy importantes. O sea, levantarse y darle gracias a los elementales, el aire que respiras... la gente no se da cuenta de eso”. Entonces, una de las presentadoras le dijo que ni haciendo eso “se pone bonita”, por lo que Grisales contestó: “Sí, claro”.

Finalmente, poniéndose metafísica, dijo que habla con su cuerpo y le agradece por estar viva, ya que el cuerpo es un tempo en el que habita Dios: “Hablo con mis células, le hablo a mi cuerpo, porque este es el tempo en donde habita nuestro Dios. Todos tenemos a Dios dentro de nosotros y este es el templo, entonces hay que cuidarlo, porque tenemos un huésped maravilloso, que es Dios”.