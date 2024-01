Yina Calderón reveló por qué no tiene amigas: “Las mujeres me parecen peligrosas”

La dj y empresaria Yina Calderón estuvo involucrada en diferentes polémicas con varias influencers - crédito Elsa Barrera/ montaje de Infobae

La polémica influencer Yina Calderón ha estado involucrada en varias discusiones con colegas a través de las redes sociales, tanto así que la huilense ha terminado amistades por estas razones. La exparticipante de Protagonistas de nuestra tele generó discusión en las plataformas digitales tras confesar que desconfía de las amistades femeninas y que su círculo cercano se limita únicamente a su familia.

La dj y empresaria huilense, durante una entrevista con la presentadora venezolana Jesica Pereira, para su programa en la plataforma YouTube, expresó que las mujeres les parecen “peligrosas” para establecer una amistad genuina, y que solo confía en sus hermanas y su mamá.

“Yo no soy amiga de nadie, no confío en las amigas. Mi amiga es mi mamá y mis hermanas, o sea, yo no tengo amigas (...) porque siento que las mujeres son peligrosas y encontrar una buena amiga puede haber, pero una en la vida y yo no la he encontrado. No me gusta la compinchería, no me gusta mantener en la casa de nadie, o sea, soy como alejada”, indicó la colombiana.

La creadora de contenido Yina Calderón explicó las razones del porque no tiene amigas - crédito Yina Calderón/ Instagram

La colombiana dejó en claro que no es “peliona”, sino que no se queda callada antes las polémicas: “A mí no me interesa tener amigos, yo no voy a tratar de lamber o de tratar de agradarle a las personas simplemente por caerles bien, pero sí tengo varios problemas con influencers de acá”.

Yina Calderón, que se ha destacado en las redes sociales por su autenticidad, ha tenido malas experiencias en el pasado con amistades femeninas, lo cual ha influenciado fuertemente su percepción actual sobre la confianza y las relaciones interpersonales. Como el caso de la fuerte polémica con la también empresaria Epa Colombia que inició cuando la huilense le hizo publicidad a las keratinas de su hermana Juliana Calderón, entonces la influencer bogotana pensó que Yina Calderón le estaba haciendo competencia.

Yina Calderón contó cuál fue la polémica con Epa Colombia - crédito montaje de Infobae

“Yo siento que a mí me pasó algo con ella (Epa Colombia) y es que siento que es muy parecida a mí en ciertos aspectos por el hecho que venimos de barrios humildes y que somos como emprendedoras, trabajadoras y siento que el problema de ella fue falta de hablar. Es como cuando sientes que alguien no te quiere o hay malos entendidos, entonces era cosa de sentarnos y y hablar (...) Nos pudimos sentar y ella ya está en otro momento, ella quiere ser mamá, ella ya está en otra movie”, afirmó la celebridad digital en el programa de la presentadora venezolana.

La huilense reveló que no es amiga de Epa Colombia, pero tiene una relación bien tanto así que la bogotana la invitó al baby shower de la bebé que está esperando. En la entrevista con Jesica Pereira, la dueña de la marca de fajas se refirió a la fuerte discusión que tuvo con la bailarina barranquillera Andrea Valdiri, expresó que la expareja de Felipe Saruma la odia.

Los problemas entre ambas mujeres comenzaron luego de que Calderón llamara "gordita" a Andrea Valdiri y esta le respondiera - crédito montaje de Infobae Colombia

“Lo de Andrea Valdiri fue muy chistoso, yo la seguía y todo, me veía los en vivos, me parece que es una mujer muy talentosa, en fin, yo dije en un vivo que ella estaba gordita después de una cirugía (...) Que yo le haya dicho así a esa mujer, eso grabo historias, me subió los seguidores, yo creo que le fuera dicho puta y no se hubiera puesto tan brava como que le haya dicho gordita”, contó la colombiana.

La empresaria afirmó que la barranquillera la odia: “Uno no se puede disgustar por todo lo que digan porque tú ya es una figura pública, entonces cualquier persona puede opinar, lo que pasa es que yo le haya dicho que perdió la plata a la cirugía, pues imagínate (...) Esa mujer me odia, o sea, de verdad, eso hacía videos con cloros y yo era la escoba y me echaba cloro, o sea, en cambio yo no, ella aunque no lo creas no me cae mal porque hay unas que sí me caen mal”.

Yina Calderón expresó que le cae mal Manuela Gómez por ser desagradecida - crédito redes sociales

La dj colombiana habló de porque le puso fin a su amistad con Manuela Gómez, exparticipante de Protagonistas de nuestra tele, además, expresó que le cae mal: “Yo la ayudé mucho y fue desagradecida (...) no la quiero, o sea, me parece una mala persona”, indicó Yina Calderón para el programa de la presentadora venezolana.

La influencer huilense también tuvo problemas con la hija de la exsenadora Aida Merlano, quien explicó las razones del porque cortó los lazos con Calderón: “El problema que yo tuve con ella (Yina Calderón) fue porque la primera vez que ella salió a hacer su contenido, era mi amiga, y salió tirándome mierda. Y a mí no me parece que uno se pase por el culo una amistad a costa de tener números”, expresó Aida Victoria Merlano a través de sus redes sociales.