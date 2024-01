Rigoberto Urán ya no se retira: el ciclista recibió una tentadora oferta

Rigoberto Urán podría no retirarse esta temporada - crédito @UranRigoberto

El reconocido pedalista de Urrao, Rigoberto Urán, está listo para afrontar lo que él varias veces ha denominado “su última temporada como profesional” del año. El ciclista del EF Education-EasyPost arrancará la temporada en Tour Colombia, donde espera tener una buena presentación.

Sin embargo, este planteamiento de su posible retiro ya no estaría tan seguro, puesto que dentro de la carpeta de opciones de Rigo entró la posibilidad de continuar corriendo profesionalmente. En conversación con RCN, el antioqueño afirmó que recibió una oferta (sin develar de dónde) y que se sentará a evaluarla antes de ponerle punto final definitivo a su carrera.

“No tengo ni idea qué va a pasar, acabo de recibir una oferta por dos años. Ya las decisiones no las tomó yo solo, hay una cantidad de cosas que hay que mirar con mi entorno familiar y del equipo. Hay ciertas cosas que hay que evaluar para definir”

Anteriormente, en varias ocasiones el corredor de 37 años de edad había afirmado que su decisión ya estaba tomada y que el evento final donde se quitaría definitivamente las mallas sería en los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, esta nueva propuesta encima de la mesa de Rigo lo estaría haciendo al menos replantear su decisión.

Rigoberto Urán tendrá contrato con el EF Education-EasyPost hasta 2024, año en él que participaría en el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos de París - crédito @rigobertouran/Instagram

Urán recién finalizó su participación en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2024 en la prueba élite masculina y demostró que poco a poco va cogiendo ritmo para los retos que se le plantan en 2024. En el recorrido que comprendió 212 kilómetros entre el municipio de Corrales y Chivata, Rigoberto cruzó la línea de meta en la posición número 33 a seis minutos de diferencia de Alejandro Osorio quien se coronó campeón.

Ahora, Rigoberto volverá a montarse a su caballito de acero para participar en el Tour Colombia, el cual por fin volvió al calendario de la UCI después de tres años de espera.

Rigoberto también tiene ofertas de un futuro nuevo en la televisión

Mario Sábato invitió a Rigoberto Urán a trabajar con ellos en el canal RCN - crédito @mario_sabato/Instagram

Rigo recibió una oferta profesional de parte del reconocido comentarista y relator argentino Mario Sábato, para unirse como comentarista en las transmisiones de ciclismo en el Canal RCN tras su retiro del deporte activo. Aunque la propuesta aún no se ha formalizado, Sábato ha expresado públicamente su deseo de contar con Urán por su amplio conocimiento del ciclismo:

“Saben que el nombre de ‘Rigo’ está asociado a RCN por la novela y el ‘Toro’ obviamente va a estar algún día que pueda acompañarnos con todo su conocimiento y con todo lo que sabe”

Sábato, al integrarse recientemente al equipo de RCN, hizo la invitación directamente al antioqueño, enfatizando el potencial que tiene para aportar al equipo debido a su experiencia en el deporte. La propuesta sugiere que Urán podría empezar a colaborar con las transmisiones a partir de 2025, o incluso antes, dependiendo de cuándo decida retirarse de la competición profesional.

Rigo no debe preocuparse, al menos por lo económico

Gracias a su ingenio, el deportista ha contribuido en la generación de más de 300 empleos en Colombia y no tendrá que preocuparse por cómo invertir su tiempo libre en un futuro cuando se retire del ciclismo, ya que podrá dedicarse a liderar sus diversos emprendimientos, que van desde su marca de ropa deportiva hasta restaurantes.

Por ejemplo, en 2023 Confecámaras informó que la marca de ropa deportiva Go Rigo Go!, reportó ingresos de por lo menos 42.328 millones de pesos colombianos en 2022, valor al que se suman los restaurantes, la Finca de Rigo, Grosería by Rigo, El Café de Rigo, entro otros.