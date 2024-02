Rigo confesó cómo le gustan las mujeres: “Deben ser bonitas, pero que trabajen y facturen”

Rigoberto Urán opinó sobre el número de mujeres que se deberían tener antes del matrimonio - crédito @anamestupinan/Instagram

El ciclista colombiano Rigoberto Urán se animó a conversar sobre el amor, su vida en parejas y sus anteriores novias. El hijo de Urrao reveló cómo le gustan las mujeres y confesó si fue o no noviero. “A mí me gustan bonitas, pero que trabajen y facturen”, dijo.

Además, el pedalista paisa se lanzó al agua dejando saber cuál colombiana es su amor platónico y opinó sobre el número de mujeres mínimo que debería tener un hombre antes de casarse, pues considera que la juventud es para aprovecharla. “Uno en la vida debe probar de todo antes de comprometerse”.

Con su particular forma de hablar y acudiendo a sus ya conocidos dichos, Rigo también se sinceró sobre lo que piensa de las relaciones en pareja que son demasiado largas. “Uno no puede vivir de amor toda la vida, eso se acaba”.

A propósito del regreso de la novela del Toro de Urrao a las pantallas del Canal RCN, con los tan esperados capítulos nuevos, el ciclista se reconectó con la promoción de la historia y aceptó la invitación al programa matutino Buen día Colombia, en donde se sometió al tan conocido interrogatorio. Allí sus dos presentadoras, Viena Ruiz y Ana Karina Soto, le hicieron la encerrona para sacarle información inédita sobre su vida amorosa, algo que no requirió de mayor esfuerzo, ya que el pedalista soltó la lengua fácilmente.

En un lenguaje coloquial y de manera jocosa, Rigo dio pistas sobre su personalidad y forma de ser como esposo, al tiempo que también permitió conocer un poco más a Michelle Durango, su compañera de vida a quien describió como una mujer que tiene claras las coas y está de acuerdo con su forma de pensar.

“No fui mujeriego”

Lo primero que el deportista apuntó es que él no fue un mujeriego como lo están empezando a pintar quienes siguen la producción que narra su vida. “Yo no fui tan noviero, lo que están viendo de Adriana fue mucho antes de yo comprometerme con Michelle, estaba joven y debía aprovechar”.

El pedalista nacido en Urrao Antioquia alegó que el no fue un hombre buscón, simplemente las mujeres le fueron llegando. “No puedo hablar de novias porque un noviazgo es algo muy serio y uno debe pensarlo muy bien antes de meterse en una relación. Es mejor ser libre y probar de todo”.

Rigo también dejó muy claro que es un esposo honesto y fiel, pero habla las cosas tal y como las piensa pues Michelle conoce sus antecedentes y su historia la empezaron a escribir de cero. “Uno debería tener al menos unas diez mujeres antes de casarse, así no queda antojado de nada”.

Asimismo el pedalista aconsejó que: “Miren muchachos, yo les digo una cosa, con las mujeres toca igual que como con los carros, primero hay que ensayar varios antes de decidir con cual quedarse”.

Un hombre libre

Urán mencionó que lleva un matrimonio sólido con su esposa con quien construyeron una relación basada en la confianza, en la complicidad y en la amistad, por eso ella sabe que él es una persona que admira la belleza de las mujeres, por esta razón cuando le preguntaron al paisa sobre cómo le gustan o las prefiere, contestó de una forma contundente.

“A mi si me gustan las mujeres bonitas, claro que si, pero también deben trabajar y facturar para poder hacer equipo. Pues cuando el enamoramiento se acabe, lo que queda es la sociedad. Porque el amor es muy bonito, pero eso se acaba, hay que hacerse a la idea que eso no dura toda la vida”.

Otra de sus grandes revelaciones fue la confesión de que cuenta con un amor platónico (crush) y que su esposa la conoce. Rigo develó el nombre de la mujer con la que le gustaría entablar una amistad. “A mí me gusta mucho Paulina Vega, Michelle lo sabe. Yo la quiero invitar un día a charlar y que salgamos a montar bicicleta”.

El ciclista confesó que admira la belleza de la ex miss universo colombiana y que hacer deporte con ella sería un plan que se disfrutaría bastante.

Por último, Urán también compartió que es un hombre algo complicado, de hecho mencionó que Michelle le comenta todo el tiempo que si la gente lo conociera tal y como es en la casa no se lo aguantarían tanto. “Soy muy exigente en mi relación, me gusta que me tengan los zapatos limpios, el orden es una obsesión para mi y soy bastante chocho en muchas cosas”, concluyó.