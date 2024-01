Quién tenía al tío de la gobernadora del Chocó: Gobierno le pidió al ELN aclarar su responsabilidad en el secuestro

El frente Cacique Calarcá del ELN opera en la zona de Chocó donde fue secuestrado Sócrates Curí - crédito redes sociales y Albeiro Lopera/Reuters

En la tarde del lunes 29 de enero de 2024, las autoridades confirmaron el secuestro de Sócrates Curí Perea, exconcejal de Tadó, exdiputado de Chocó y tío de la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba Curí.

Según información de la Policía, Curí fue abordado por varios hombres armados mientras se desplazaba en una motocicleta. Posteriormente, las autoridades localizaron el vehículo del exconcejal en una zona rural del municipio.

A partir de esta situación, y luego de que se conociera que el área en el que habría sido secuestrado está bajo poder del ELN, Blu Radio conoció que el Gobierno colombiano elevó una solicitud para que el la delegación de paz del grupo guerrillero, que se encuentra en Cuba, responda si tiene responsabilidad alguna en el secuestro del exdiputado.

Aunque en la mañana del 30 de enero liberaron al exdiputado, lo cierto es que, hasta el momento, el grupo armado en cuestión no ha dado respuesta sobre si tuvo participación en el hecho o no. El Gobierno, por su parte, espera que se activen los mecanismos de consulta en las áreas bajo su influencia, especialmente en la región donde opera el frente Cacique Calarcá, que corresponde a la zona en la que desapareció Curí.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, comunicó a través de su cuenta oficial de X que el Gobierno rechaza este hecho: “Como Gobierno nacional rechazamos el secuestro del exdiputado del Chocó, Sócrates Curí Perea, tío de la gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, con quien hablé telefónicamente para ofrecerle todo nuestro respaldo”.

Así fue el secuestro y la liberación de Sócrates Curí

Según testimonios de trabajadores de la finca y residentes locales, se informó que la víctima fue vista saliendo de su casa a las 7 de la mañana. Luego, fue abordada por dos hombres armados. No obstante fuentes de inteligencia militar le dijeron a El Tiempo que Curí había sido, presuntamente, sacado de la casa donde se encontraba. En esta segunda versión, los responsables directos serían cuatro individuos.

Ante este hecho, las autoridades implementaron un plan candado y el Gaula se movilizó en una operación de búsqueda en la vía entre Tadó y el corregimiento de El Tapón, en Chocó.

Luego de unas horas, en la mañana del 30 de enero, la Policía Nacional confirmó que el exdiputado fue liberado y trasladado al Hospital San José del Tadó, donde se está sometiendo a evaluaciones médicas con el personal especializado. La liberación se produjo tras la intervención de las fuerzas del Gaula de la Policía y del Ejército Nacional, quienes iniciaron operaciones una vez tuvieron conocimiento del secuestro y aplicaron presión para lograr la liberación.

Mientras tanto, aún no se conoce por qué habría sido secuestrado ni qué grupo delictivo está detrás de este hecho. El Gaula seguirá investigando los detalles del secuestro.

Reacciones de los mandatarios locales tras secuestro del tío de la gobernadora de Chocó

A través de un comunicado oficial, la Gobernación del Chocó se manifestó en relación con el secuestro de Sócrates Curí, expresando su repudio por los hechos en los que el exdiputado y exconcejal fue privado de su libertad.

En la declaración, la Gobernación del departamento condenó cualquier acto que amenace la seguridad y el bienestar de la población chocoana. Asimismo, reafirmó su compromiso con la seguridad y la paz en la región.

Por su parte, la Federación Nacional de Departamentos (FND) también condenó el suceso y aseguró que el país no se someterá a los actos violentos que afectan a la sociedad civil. En su declaración, la FND afirmó: “¡La paz se logra mediante acciones y no mediante intimidaciones! Rechazamos enérgicamente el secuestro del tío de la Gobernadora, así como el asesinato de nuestros soldados y cualquier otro acto que busque aterrorizar al país. Colombia permanecerá firme y no cederá ante la violencia”.