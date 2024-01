Exparticipante del “Desafío” denunció que cirujano la engañó: “No sé si eran prótesis usadas”

Daniela Taborda, primera participante transgénero del Desafío 'The Box' contó que un cirujano la engañó - crédito @soydanielataborda/Instagram

La edición 2023 del Desafío ‘The Box’ contó con una participación especial, pues era la primera vez que una mujer transgénero concursaba en el reality de resistencia de Caracol Televisión. El nombre de Daniela Taborda es recordado entre sus compañeros, pues la joven atleta contó cómo fueron los cambios que tuvo para conseguir el cuerpo que siempre soñó.

Te puede interesar: ¿Quieres hacerte una cirugía plástica? Éstas son las clínicas certificadas y así puedes identificarlas, según COFEPRIS

Su historia de vida, además, de la energía que le imprimía a cada una de las competencias en la ciudad de las cajas, dejó a más de un televidente encantado con su participación. Sin embargo, pocos conocían la verdad detrás del cambio más importante para sentirse completa como mujer y que le costó lágrimas de sangre: sus senos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Kika Nieto contó a sus seguidores cómo se encuentra tras su separación

Recientemente, la vallecaucana fue una de las invitadas al programa La Red para contar la verdad detrás de su transformación. Asimismo, las dificultades que encontró en el camino para abrirse espacio en una sociedad machista y encasillada en el temor del cambio de una persona, que no se siente del todo identificada con su corporalidad.

Daniela Taborda, modelo transgénero dice no saber si el cirujano que la operó utilizó implantes de silicona usados en su cuerpo para una cirugía de aumento - crédito @soydanielataborda/Instagram

Sumado al bullying que recibe a diario por ser una mujer trans, ahora debió enfrentar el engaño de un especialista en cirugía plástica, quien le prometió que la ayudaría a aumentar el tamaño de sus senos. Y es que Taborda contó que el proceso de transición comenzó a los 14 años y no fue hasta los 19 que decidió dar el salto a las cirugías plásticas.

Te puede interesar: Dos ex de Lina Tejeiro podrían colaborar juntos: “Se vienen cositas”

Con nostalgia, recordó que el cirujano decía pertenecer a la Asociación de Cirujanos Plásticos de Brasil: “Sin embargo, hace un mes, vengo sintiendo incomodidad en el seno, tengo como un seno averiado”. Para la joven, los senos en mujeres como ella son “valiosos”, pues brindan la seguridad suficiente para verse y sentirse más femeninas.

Pero desde hace tiempo, la modelo trans dice verse al espejo con un seno diferente al otro, con proporciones y ubicación diferente. “No sé por qué me veo así, como ladeada, yo sé que los senos tienen que verse parejos, pero no le vi problema; sin embargo, hace un mes empecé a sentir dolor y me cuesta mucho respirar, un seno superflojo, no sé si las prótesis eran usadas o de una muerta que me las pusieron”.

La exparticipante del Desafío, Daniela Taborda, contó que fue engañada por un cirujano plástico y que comenzó a sentir problemas en sus senos - crédito @soydanielataborda/Instagram

En qué gastó el dinero la ganadora del Desafío

Cada uno de los vencedores se llevó a casa una suma de 400 millones de pesos, los cuales parecían en ese momento más que suficientes para solucionar gran parte de las necesidades financieras que tenían los deportistas. Durante la competencia, la campeona había dado detalles de lo que esperaba hacer si los obtenía.

Conforme a lo que había dicho en el último episodio del concurso de Caracol Televisión, decidió invertir en mejorar la vida de su hijo y su familia con una nueva vivienda. El apartamento queda ubicado en un prestante barrio del norte de Bogotá, en un piso 14 de un conjunto residencial. Con paredes blancas y cocina enchapada, el inmueble está listo para estrenarse en cualquier momento.

Aleja, ganadora del "Desafío The Box" contó en qué gastó el dinero del premio - crédito @desafiothebox/Instagram

“Un sueño más cumplido de todos los que con la ayuda de mi Dios voy a cumplir”, añadió la atleta en el video que subió a sus plataformas digitales, en el que se le ve conmovida por su logro, recorriendo por primera vez el lugar en compañía de su hijo.