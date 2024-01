A qué se dedica Diego Fernando Pernía, hijo del actor Gregorio Pernía

Cuando se enteró de la noticia, Gregorio Pernía viajó a Cali para la prueba de paternidad - crédito diego_pernia2314/X

Gregorio Pernía es uno de los colombianos que hacen parte del programa concurso La casa de los famosos, por lo que ha tenido la oportunidad de compartir con sus compañeros en el estudio historias personales como, por ejemplo, la de su hijo con Ángela, una mujer que quedó en embarazo cuando trabajó como auxiliar del servicio en la casa de Pernía.

El relato del actor hizo que Diego Felipe Pernía se hiciera conocido, pues mientras su padre se gana la vida como actor, él ha tenido varios trabajo, entre los que se encuentran el de maestro de obra.

Pero, el relato de Gregorio Pernía no solo dejó en evidencia los consejos de personas que le pedían no reconocer que había tenido un hijo con la persona que colaboraba con el servicio en su hogar, sino que se ha convertido en una oportunidad de crecimiento para Diego Pernía, pues su cuenta de Instagram cuenta con más de 28.000 seguidores.

En la descripción del perfil del hijo de Gregorio Pernía se puede leer: “Acompáñame para que conozcas un poco más de mi día a día💥”, pues comparte videos y fotografías de su trabajo, en el que se puede evidencias varias publicaciones relacionadas con su labor arreglando casas.

En su cuenta de Instagram Diego Fernando Pernía comparte su día a día - crédito diego_pernia2314/X

También, tiene varias fotografías con su hija, que tiene un perfil en Instagram, el cual está enlazado en la biografía de Diego Fernando Pernía.

¿Cómo se enteró Gregorio Pernía que tenía un hijo perdido?

En 2018, Gregorio Pernía recibió una llamada que le cambiaría varios planes, pues descubrió con asombro que tenía un hijo de 32 años, en el momento en el que un medio de comunicación entrevistó a la mamá de Diego Fernando Pernía para conocer más detalles sobre el primogénito del actor.

En una entrevista para el video pódcast Las Sandoval, el actor reconoció que una llamada de un periodista lo tomó por sorpresa, pues no recordaba a Ángela, la mujer que trabajaba en su casa cuando él era un adolescente.

“Me dice, ‘¿Usted se acuerda de una señora Ángela?’, yo decía ¿cuál Ángela?”.

Diego Fernando Pernía conoció al actor cuando tenía 32 años - crédito diego_pernia2314/X

Aunque el actor no tenía presente a Ángela, cuando el periodista le explicó de quién se trataba, recordó que una joven morena había trabajado en su casa cuando él era un adolescente.

“Me dice: ‘Mire es que nosotros ya entrevistamos a su hijo, Ángela era una empleada de servicio que usted tenía’. Yo dije Angelita, ya me acuerdo, era una niña, yo tenía 14 y Ángela tenía por ahí 21 y era una negra afrodescendiente, bella de 1,93, grandísima”

Gregorio Pernía no compartió detalles de lo sucedido, pero explicó que la madre de su hijo había trabajado seis meses en su casa y que no la volvió a ver cuando su papá y él se trasladaron a Cúcuta.

“No se puede contar el cuento completo porque es un cuento bacano, pero no se puede contar completo. En concreto, ella estuvo como seis meses en mi casa y se fue, mi papá se fue para Cúcuta, yo me fui para Cúcuta y pasó lo que pasó”.

Él es Diego Pernía, el hijo que no conocía Gregorio Pernía y que gracias a una prueba de ADN se confirmó su paternidad - crédito @diego_pernia2314/Instagram

El actor aseguró que lo primero que pidió fue un número de contacto para poder hablar con Diego Fernando Pernía, y aunque no se lo querían compartir, lo logro conseguir y se comunicó con su hijo para pedirle que lo acompañara a una prueba de paternidad en Cali, desde ese momento lo reconoció e hizo pública la historia, aunque algunas personas le aconsejaron no hablar de su hijo con una “empleada de servicio”.

“Lo llamé y le dije, que hubo mi hermano, habla Gregorio Pernía, mañana voy para Cali a hacerme una prueba de ADN, ¿te parece?, en ese momento me llama mucha gente porque yo salgo en las redes sociales diciendo y la gente ignorante, de alguna forma, me dice hermano no vaya a salir diciendo que tiene un hijo de una empleada de servicio y yo dije ¿cómo así, cuál es el problema?”.