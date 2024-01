David Racero llama “bandidos” a Cambio Radical por carrusel de contratación en el ICBF

David Racero reprochó al partido Cambio Radical por carrusel de la contratación en el ICBF- crédito (Colprensa-Mariano Vimos)

El representante a la Cámara David Racero criticó al partido Cambio Radical luego de que se diera a conocer la denuncia realizada por el medio de comunicación Cambio, en la que señalan que uno de los miembros de ese partido, Otoniel Vergara, se apropió de los recursos para atender a hogares vulnerables del departamento de Nariño.

El congresista del Pacto Histórico, David Racero, denunció lo que denomina un “carrusel de contratación” en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), afirmando que se está robando dinero destinado a niños y madres. Racero señaló directamente al partido Cambio Radical, argumentando que, dada la acumulación de casos de corrupción en los que se ha visto implicado, este debería ser liquidado y cerrado, calificando a sus integrantes como “bandidos”.

“Carrusel de contratación en el ICBF. Roban plata de niños y madres. Detrás, como raro, Cambio Radical. Partido que sumando tantos casos de corrupción debería ser liquidado y cerrado. Bandidos!”, dijo el legislador perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

David Racero ataca a Cambio Radical por hechos de corrupción de un antiguo miembro de la colectividad - crédito @DavidRacero

Y es que, Racero no ha sido el único en caerle al partido de oposición, pues, algunos usuarios de la red social X después de Cambio publicara la investigación anteriormente nombrada, hicieron mención de ellos y de que Otoniel Vergara en algún momento hizo parte de su colectividad.

Frente a los señalamientos, la colectividad contraria al Gobierno nacional dejó ver su postura por medio de una publicación en X. El partido aseguró que, a diferencia de otros, no tolera ni encubre conductas reprochables. Incluso mencionaron una frase del presidente Gustavo Petro en una entrevista diciendo “yo no lo críe” en referencia a su hijo Nicolás. Como ejemplo de su política de cero tolerancia, mencionaron el caso del señor Vergara, quien fue mencionado en una nota por @PaoHerreraC. Destacaron que Vergara ya no forma parte de Cambio Radical, y que, además, se le negó el aval para participar en las últimas elecciones.

“A diferencia de otros partidos, en Cambio Radical NO toleramos ni encubrimos conductas del tipo “yo no lo críe”. Por eso, el Sr. Vergara de la nota de @PaoHerreraC @estoescambio no solo ya NO hace parte de este partido, sino que se le negó el aval para las últimas elecciones”, explicó el partido Cambio Radical sobre la situación en su cuenta oficial de X.

Cambio Radical explica que Otoniel Vergara ya no hace parte de ellos - crédito @PCambioRadical

Alguien más que comentó dicha situación en su cuenta de X fue el exsenador también del Pacto Histórico y libretista Gustavo Bolívar quien dijo lo siguiente: “Toca condecorar a Otoniel Vergara de Cambio Radical, como hicieron con otros ladrones como Pierre García en el Congreso”.

Gustavo Bolívar habla del caso de corrupción del ICBF en Nariño - crédito @GustavoBolivar

Y es que, en cuanto al caso de corrupción en cuestión según la investigación de Cambio durante una breve llamada de verificación rutinaria a un hogar en Nariño, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar detectó una señal de alerta al recibir como respuesta desconocimiento sobre el programa Mi Familia. Este programa tiene como objetivo prevenir el maltrato infantil, ofreciendo acompañamiento a los hogares mediante visitas y asignación de tareas periódicas.

En la publicación del medio antes citado narraron de igual manera que, la inquietud del funcionario del ICBF aumentó significativamente tras verificar la información proporcionada por Unión Temporal Mi Familia UT, que indicaba a ciertas familias como beneficiarias del programa. Este sentido de alarma se intensificó al descubrir que, de 812 llamadas realizadas para confirmar la recepción de los servicios del programa, apenas 441 obtuvieron respuesta.

Según lo descrito en el artículo sobre este caso aún más preocupante resultó el hecho de que, de estas respuestas, 62 familias afirmaron desconocer por completo la existencia del programa diseñado para prevenir el maltrato infantil, evidenciando un notable desafío en la comunicación y eficacia de la distribución de los servicios previstos.