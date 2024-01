Andrea Echeverri estalló las redes por comentario discriminatorio en su contra: “fans salieron en su defensa”

Andrea Echeverri explotó las redes con controversia que desató un meme en su contra - crédito @andrea_chevere/Instagram

Andrea Echeverri fue victima de discriminación en las redes sociales por cuenta de un meme que se hizo viral en el que se cuestionó su belleza en relación con la de otras famosas colombianas.

La indignación de sus seguidores, quienes la reconocen como un ícono de la música y la moda en Colombia, salieron en su defensa, pues consideran que su talento está al nivel e, incluso, por encima del de Natalia París, Greeicy Rendón y Sofía Vergara con quienes la compararon físicamente.

Si bien la publicación que se hizo tendencia e inundó las redes sociales lo que buscaba era hacer a manera de chiste un contraste entre los diferentes prototipos de belleza existen en el país encasillando a las mujeres, no causó mucha gracia; menos aun el hecho de haber usado la cara de la cantante conocida como la ‘florecita rockera’, para referirse al estereotipo físico que se tiene de las nacidas en la capital colombiana.

Andrea Echeverri se convirtió en centro de burlas por cuenta de meme que usó su imagen para referirse a la belleza de las mujeres bogotanas - crédito @@monicavz/X

La imagen que tuvo como título: La belleza de nuestras regiones, cotejó la fotografía con el rostro de la vocalista del grupo musical Aterciopelados, a quien ubicaron en la casilla correspondiente a la ciudad de Bogotá con las de Greeicy Rendón (Cali), Sofía Vergara (Barranquilla) y Natalia París (Medellín).

Si bien, la también activista causó risas, la mayoría de los cibernautas salieron en su defensa, alegando que su talento está por encima de todo lo demás, sumado a que sus logros son orgullo para todos los colombianos.

Cabe recordar que la misma artista ha usado sus composiciones y multitudinarias presentaciones para criticar los estándares de belleza impuestos por la sociedad y se ha enfocado en llevar un mensaje de empoderamiento femenino; así mismo, es una defensora de la educación y siempre ha caracterizado por priorizar la inteligencia antes que las tendencias de la moda.

Orgullo colombiano

La publicación que buscó crear controversia, logró su cometido, pero las reacciones a favor de la cantante bogotana se volcaron a su favor y la mayoría de los comentarios exaltaron más que su belleza, su voz, su aporte a la cultura, su defensa del medio ambiente y muchas otras virtudes que los seguidores encuentran en ella.

Si bien Andrea Echeverri ha sido un sinónimo de irreverencia y protesta por ir en contracorriente con mensajes disruptivos que generan conciencia sobre el consumismo, la humanidad y algo de política, también es reconocida por dejar el nombre de Colombia en alto gracias a su aporte a la industria del rock ganando premios Grammy, MTV y Lo Nuestro, entre otros. Nunca ha seguido moldes y por el contrario se ha destacado por estar fuera de los cánones que impone el mundo del entretenimiento, aún así consiguió un lugar importante como referente a seguir.

“Desde que empezó su carrera siempre ha estado por fuera de los parámetros de belleza impuestos por la patriarcal industria del entretenimiento. ¡Pasa que ustedes no saben apreciar la belleza!”, “la o el que hizo ese meme tenía hambre, sueño, y al parecer odia a Andrea Echeverri y de paso a Bogotá. Pero entiendo su complejo de inferioridad, de verdad lo entiendo”, “a los que critican a Andrea Echeverri, les recomiendo que escuchen la canción “El estuche” de Aterciopelados” y “ll legado cultural y artístico que nos ha dejado Andrea Echeverri está por encima de los estándares de belleza, con los cuales, la están comparando y acribillando”, estas son parte de las reacciones que rechazaron la que se consideró una comparación odiosa.

Andrea Echeverri recibió apoyo con reacciones a su favor ante la odiosa comparación que recibió por cuenta de un meme - crédito montaje de Infobae Colombia

Es justo resaltar que dentro de las reacciones existieron quienes también enumeraron los talentos y dotes artísticos de las otras modelos, actrices y cantantes mencionadas en la publicaciones, demostrando que ellas son reconocidas y admiradas por algo más que sus rasgos físicos.

Letra el estuche de Aterciopelados

Andrea y su agrupación Aterciopelados se han esforzado en llevar mensajes de poder femenino tratando de normalizar la belleza más allá de las medidas, el peso y la apariencia, justamente esta canción, uno de sus éxitos más sonados invita a reflexionar sobre el tema:

No es un mandamiento Ser la diva del momento (guau) ¿Para qué trabajar Por un cuerpo escultural?¿Acaso deseas sentir En ti todos los ojos? ¿Y desencadenar silbidos al pasar?

Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia No las apariencias.

El cuerpo es sólo un estuche, y los ojos la ventana (ajá); De nuestra alma (de nuestra alma) aprisionada (oye)

Mira la esencia No las apariencias.

Que todo entra por los ojos dicen los superficiales, lo que hay adentro (lo que hay adentro) es lo que vale (es lo que vale).

Siento en el aire un aroma espiritual mensajeros alados intentando aterrizar, si abres el estuche Lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará.

Ay pero, mira la esencia no las apariencias. Mira la esencia no las apariencias

Noventa, sesenta, noventa suman doscientos cuarenta cifras que no hay que (no) tener en cuenta (oye)

Mira la esencia no las apariencias

No te dejes medir (mira la esencia) no te dejes confundir (no las apariencias)

Agúzate (agúzate), Hazte valer.

Agúzate Hazte valer...