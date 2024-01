Campesino ocasionó ocho incendios forestales y le impusieron un comparendo en Boyacá: sanción quedó en video

Video revela imposición de sanción a campesino por quemas en Pachavita - crédito @NCTNOTICIAS/X

El medio digital del departamento de Boyacá, NTC Noticias, informó que un hombre fue abordado por las autoridades, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos, luego de que este fuera señalado de haber, supuestamente, provocado al menos ocho quemas sin permiso, las cuales desencadenaron pequeños incendios forestales en el municipio de Pachavita.

“Pillaron al «presunto» autor de ocho incendios forestales en el Valle de Tenza Pablo Díaz, delegado departamental de Bomberos para Boyacá, compartió un video en el que le entregan a un hombre el parte impuesto por la Policía por su «presunta» responsabilidad en esas emergencias. Al parecer, el señor Juan Antonio Melo sería el autor de 8 “quemas controladas” en diferentes puntos de la vereda Sacaneca del municipio de Pachavita”, informó el portal local.

La denuncia estaba acompañada de un video de 46 segundos de duración, en el que se puede observar a un miembro de la Policía y a dos de bomberos, quienes le hacen saber al campesino su falta y le entregan el respectivo comparendo.

“Nos encontramos en la vereda Sacaneca, municipio Pachavita, queremos manifestar que el señor Juan Antonio Melo ha hecho ocho incendios de cobertura vegetal en esta vereda. Es por este motivo que la Policía Nacional le ha realizado a él un comparendo. Hoy, queremos manifestarle don Juan Antonio, que están prohibidas las quemas controladas; como se da cuenta, se inició un incendio forestal que había podido ser un poco más grande”, explicó el bombero.

Asimismo, le aclaró que por el hecho de que quizás él no conozca la ley, eso no lo libra de responsabilidades y de ser sancionado: “Tal vez usted no conozca la ley, pero el desconocimiento de la ley no lo exonera de sus responsabilidades. Hoy queremos con respeto manifestarle que no vuelva a comenzar estos incendios de cobertura vegetal”.

Tras ser identificado como responsable de ocho fuegos forestales, un agricultor de Pachavita recibe comparendo en evidencia videográfica por las autoridades - crédito @NCTNOTICIAS/X

Aunque en la grabación el hombre negó que fueran ocho los incendios, la sanción fue impuesta. Algunos comentarios en redes criticaron a las autoridades e invitaron que los campesinos no sean perseguidos, sino capacitados para que puedan tener mejor manejo de sus basuras y del trabajo de la tierra y así evitar futuros eventos como el del labriego.

Gobierno nacional tomó medidas frente a crisis por incendios en el país

El Gobierno de Colombia activó de manera permanente la Sala de Crisis Nacional con el objetivo de enfrentar de forma efectiva los incendios forestales que actualmente afectan a varias regiones del país. Esta medida surge en respuesta a la preocupante situación generada por el fenómeno de El Niño, que comenzó el pasado 3 de noviembre de 2023 y ha incrementado la susceptibilidad del territorio a incendios.

La Sala de Crisis Nacional, operada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), busca realizar un seguimiento constante y detallado de los incendios, evaluando los avances y situaciones emergentes en todo el país. Bajo la directiva del presidente Gustavo Petro, se estableció que esta sala trabajará ininterrumpidamente, consolidando informes en tiempo real para establecer las estrategias más adecuadas para combatir esta emergencia. Los informes serán emitidos dos veces al día, al mediodía y a las 7:00 p. m.

Un trabajador de la Brigada Forestal de la Corporación Autónoma Regional (CAR) trabaja en la extinción de un incendio, cerca a Nemocón, Colombia, 25 de enero, 2024. REUTERS/Luisa González

Desde el inicio del fenómeno de El Niño hasta la fecha, Colombia ha enfrentado 360 incendios forestales que han afectado 189 municipios y más de 7,400 hectáreas. Tan solo en enero, se han reportado 278 incendios; de estos, 20 permanecen activos, 12 han sido controlados y 245 han sido completamente liquidados.

Ante el grave impacto de estas conflagraciones, se declaró calamidad pública en cinco departamentos —Huila, Sucre, Boyacá, La Guajira y Cundinamarca— y 32 municipios, debido no solo al daño directo de los incendios, sino también al desabastecimiento y la variabilidad climática intensificados por El Niño.

La Ungrd hizo un llamado a la ciudadanía para que adopte medidas de prevención y protección contra los incendios y para que reporte cualquier situación de riesgo a las autoridades. Además, reiteró su compromiso con la atención inmediata y la recuperación de las áreas afectadas, en un esfuerzo nacional por mitigar esta emergencia ambiental.