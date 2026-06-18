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Estas son las parejas de los jugadores de la selección Colombia en el Mundial 2026

Las historias de amor y compañerismo detrás de figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Gustavo Puerta y Camilo Vargas reflejan el papel fundamental de sus parejas en la vida personal y profesional de los futbolistas

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El círculo íntimo de la Selección Colombia: así acompañan sus parejas a los jugadores en el Mundial 2026 - crédito montaje / Instagram
El círculo íntimo de la Selección Colombia: así acompañan sus parejas a los jugadores en el Mundial 2026 - crédito montaje / Instagram

La selección Colombia ha captado la atención de hinchas y medios tras su regreso en el Mundial 2026, no solo por su rendimiento deportivo, sino también por el interés que despierta la vida personal de sus futbolistas.

El entorno sentimental de los jugadores se ha vuelto tema de conversación en redes sociales, donde seguidores buscan conocer no solo a las esposas, sino también a las parejas actuales de los protagonistas de la tricolor.

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Gustavo Puerta y Valeria Valencia esperan su primer hijo, mientras consolidan una familia y un negocio conjunto fuera de las canchas - crédito @gustavo_puerta_10/ Instagram
Gustavo Puerta y Valeria Valencia esperan su primer hijo, mientras consolidan una familia y un negocio conjunto fuera de las canchas - crédito @gustavo_puerta_10/ Instagram

Uno de los jugadores más consultados por los aficionados es Gustavo Puerta, quien a sus 22 años disputa su primer Mundial. Puerta mantiene una relación con Valeria Valencia, quien además de acompañarlo en cada etapa de su carrera, administra el negocio familiar de joyería. La pareja de esposos anunció en marzo de 2026 que esperan su primer hijo, consolidando un proyecto familiar que va más allá de lo deportivo.

Luis Díaz, figura clave de la selección y autor del segundo gol en el debut ante Uzbekistán, mantiene desde hace una década una relación estable con Geraldine Ponce con quien llegó al altar en junio del 2025. Madre de sus tres hijos, Geraldine es activa en redes sociales, donde comparte rutinas familiares y contenidos de bienestar. Su incursión en el modelaje la llevó a convertirse en imagen de la marca de maquillaje Belah Beauty.

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Luis Díaz y Geraldine Ponce, casados desde 2025, comparten una vida familiar activa y una sólida presencia en redes sociales - crédito @gera25ponce/IG

Santiago Arias es otro referente con una sólida vida familiar junto a Karin Jiménez, modelo y creadora de contenido. Karin, además de su presencia en campañas de moda y productos maternos, ha enfocado su emprendimiento en la crianza y productos para bebés, acompañando incondicionalmente a Arias durante su carrera internacional.

En el caso de los futbolistas que no están casados, la atención se centra en James Rodríguez, quien actualmente sostiene una relación con Luisa Duque. Luisa ha acompañado al capitán de la selección en diversos torneos y recientemente compartió su llegada a México en redes sociales para apoyar a James en el Mundial. Con más de 143 mil seguidores, Duque se ha convertido en una figura pública recurrente en el entorno del futbolista, participando activamente en los momentos importantes de su carrera.

Richard Ríos vive un momento especial junto a Diana Ramírez, quien lo acompaña discretamente durante su trayectoria deportiva - crédito @maducarv/ Instagram
Richard Ríos vive un momento especial junto a Diana Ramírez, quien lo acompaña discretamente durante su trayectoria deportiva - crédito @maducarv/ Instagram

Richard Ríos, mediocampista del Benfica que debutó en el Mundial ante Uzbekistán, también ha estado en el centro de los comentarios por su vida sentimental. Aunque Ríos mantiene su vida privada alejada de los focos, se sabe que sostiene una relación con una joven colombiana identificada como Diana Ramírez, quien ha compartido imágenes junto al futbolista en distintas concentraciones y partidos.

El arquero Camilo Vargas, figura clave en la defensa de la Selección Colombia y referente del Atlas FC de México, también ha contado con el respaldo incondicional de su familia durante el Mundial 2026. Vargas está casado con la periodista colombiana Ángela María Bolívar, con quien comparte dos hijos, Josué y Emilia. La pareja ha sabido mantener un perfil discreto, aunque Ángela ha acompañado a Vargas en los principales retos deportivos de su carrera, tanto en México como en las concentraciones de la selección.

Camilo está casado con Ángela María Bolívar, con quien ha mantenido una relación por más de 10 años, y durante este tiempo han tenido dos hijos, Josué y Emilia - crédito @angelitamariabol/Instagram
Camilo Vargas, portero titular de la selección, recibe el apoyo constante de su esposa Ángela María Bolívar y sus dos hijos durante el torneo - crédito @angelitamariabol/Instagram

El mediocampista Juan Fernando Quintero, uno de los jugadores más experimentados de la selección colombiana en el Mundial 2026, ha mantenido una relación de larga data conJohana Osorio. Aunque ambos han optado por la discreción respecto a su vida privada, se sabe que Johana ha acompañado a Quintero en distintas etapas de su carrera, incluyendo sus pasos por clubes en Colombia, Argentina y China.

Durante la preparación para el Mundial, la familia de Quintero ha sido un pilar importante, brindando estabilidad y respaldo emocional al futbolista en un momento clave de su trayectoria profesional.

Juan Fernando Quintero y Johana Osorio, su esposa, pasaron un difícil momento - crédito Instagram
Juan Fernando Quintero y Johana Osorio han superado juntos retos personales y de salud, manteniendo la estabilidad familiar en medio de la competencia - crédito Instagram

Otros jugadores de la selección, como Jhon Arias y Juan Camilo “Cucho” Hernández, también son acompañados por sus parejas durante el torneo, aunque prefieren mantener un perfil bajo respecto a su vida privada. Las familias y parejas de los futbolistas colombianos no solo los acompañan en el estadio, sino que también celebran sus logros y forman parte del entorno cercano que ayuda a afrontar la presión y las exigencias de la competencia internacional.

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