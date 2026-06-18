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‘El Pibe’ Valderrama no quedó contento a pesar de la goleada de la selección Colombia a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026: “Podemos jugar mejor”

El exfutbolista samario afirmó que el problema del combinado nacional no fue el resultado, sino el manejo de la pelota en varios tramos del partido

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El exfutbolista afirmó que es necesario mejorar el juego y mantener el nivel a lo largo de todo el compromiso @pibevalderramap/Instagram

El exfutbolista Carlos Valderrama avaló la victoria de Colombia por 3-1 en su debut ante Uzbekistán en el Mundial 2026, pero advirtió que el equipo de Néstor Lorenzo tiene nivel para ofrecer un juego superior en su próximo partido frente a República Democrática del Congo, previsto para el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara, México, a las 9:00 p. m.

El histórico capitán del combinado nacional subrayó que el triunfo inicial era indispensable en un torneo corto y, al mismo tiempo, proyectó una ambición mayor: “Yo creo que nosotros tenemos equipo para llegar a la final”, dijo Valderrama en su cuenta de Instagram. También remarcó la posición parcial del equipo en la zona: “Vamos ganando y vamos primeros del grupo. Faltan siete exámenes, ya pasamos uno”.

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La Tricolor se impuso en el estadio Azteca con tantos de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. El descuento de Uzbekistán lo marcó Abbosbek Fayzullaev, en una jugada en la que Valderrama observó responsabilidad del arquero Camilo Vargas.

Para “el Pibe”, el balance general del estreno fue intermedio. “Lo bueno de esto es que ganamos, empezar ganando en el campeonato mundial te da respiro. Pero podemos jugar mejor, tenemos jugadores para jugar mejor”, sostuvo.

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Valderrama pidió menos pelotazo y más circulación al pie

Carlos Valderrama es uno de los jugadores más históricos del fútbol colombianos- crédito Jesús Avilés/ Infobae
El exfutbolista samario afirmó que el problema del combinado nacional no fue el resultado, sino el manejo de la pelota en varios tramos del partido - crédito FCF/ FIFA/Jesús Avilés/ Infobae

La crítica principal del exfutbolista que militó en Montpellier de Francia apuntó al manejo de la pelota. “Hay que corregir muchas cosas. Pienso que el equipo tiene mucha técnica para perder el balón, pierde el balón mucho. Colombia no tiene que jugar pelota larga, tiene que jugar pelota al pie pero rápido y movimiento, le faltó movimiento”, analizó.

En esa lectura, el problema no fue el resultado sino varios tramos del funcionamiento. Valderrama calificó el partido como “regular” y aseguró que esta Selección “juega mejor de lo que jugó hoy”, aunque volvió a destacar que el arranque con victoria deja margen para ajustar sin urgencias en la tabla.

El punto que más le preocupó fue el gol concedido a Uzbekistán cuando el partido parecía controlado. Según Valderrama, Colombia “regaló” esa anotación y eso permitió que el rival creyera en el empate.

Aun así, su diagnóstico final mantuvo el tono positivo. “El examen lo pasamos que era lo que queríamos”, afirmó, antes de insistir: “La conclusión es que Colombia puede jugar mejor, eso es lo que me dejó el partido. Tranquilidad porque ganamos y ganamos bien”.

Luis Díaz fue el mejor del partido para ‘el Pibe’ y para la FIFA

Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador del partido - crédito Alfredo ESTRELLA / AFP
Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador del partido - crédito Alfredo ESTRELLA / AFP

Carlos Valderrama identificó a Luis Díaz como la figura del debut, en coincidencia con los delegados de FIFA. Su argumento se apoyó en la incidencia directa del atacante en el marcador: “Lucho hizo pasegol y metió el gol. Mantuvo el ritmo del partido, me gustó también Gustavo Puerta, pero Lucho se lo lleva porque metió pasegol y gol”.

Esa valoración refuerza una de las certezas que dejó el estreno: Colombia ganó con eficacia ofensiva, aunque su referente histórico espera una versión más fluida del mediocampo hacia adelante. El equipo convirtió tres veces, pero para Valderrama todavía no expresó todo el potencial técnico que tiene el plantel.

El exvolante ha respaldado el proceso del técnico Néstor Lorenzo y acompañó a la selección durante la Copa América de 2024. En esta ocasión no asistió al estadio Azteca, aunque su presencia se hizo visible entre los hinchas, que llevaron su imagen en camisetas, pancartas y disfraces con la cabellera por la que se volvió una figura reconocible a nivel internacional.

Así quedó el grupo K de la Selección Colombia

La Selección Colombia festejó que ahora es la líder del grupo K en el Mundial 2026 - crédito Henry Romero/REUTERS
La Selección Colombia festejó que ahora es la líder del grupo K en el Mundial 2026 - crédito Henry Romero/REUTERS

Con la victoria 3-1, la Selección Colombia se convirtió en líder del grupo K con tres puntos, luego de la primera fecha, con tres anotaciones a favor y una en contra, para una diferencia de +2 que puede beneficiarle en el final de la primera fase, en caso de empate de unidades.

Por su parte, Portugal y la República Democrática del Congo suman una unidad en el grupo K, debido al empate que se registró en Houston durante la tarde del 17 de junio de 2026, y benefició más a los africanos porque aspiran a ser segundos o terceros en la zona, aunque dependerá de lo que logre en los próximos dos juegos.

Finalmente, Uzbekistán se encuentra última sin puntos en el Mundial 2026, con diferencia de gol de -2 y su camino será más complicado para aspirar a ser una de las ocho mejores terceras en el certamen, ese es el objetivo del técnico Fabio Cannavaro.

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