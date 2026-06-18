Como un colombiano más, así celebró José Néstor Pékerman el tercer gol de la selección Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026

El video fue compartido por la periodista Diana Rincón, en la que se ve al exentrenador de la Selección Colombia celebrando el gol de Jáminton Campaz - crédito dianirin/X

La selección de Colombia inició su participación en el Mundial de 2026, celebrado en México, Canadá y Estados Unidos, con un triunfo 3-1 ante Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz aseguraron los tres puntos para el equipo de Néstor Lorenzo, que encabeza el grupo K del certamen.

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Al término del partido, circularon varios videos grabados por asistentes al estadio. Entre ellos destaca el de la periodista Diana Rincón, quien registró su reacción junto a José Néstor Pékerman, exentrenador de la selección Colombia, que dirigió al equipo en los mundiales de 2014 y 2018.

Colombia volvió a marcar gol en un Mundial tras 7 años y medio de ausencia-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

En el video, se puede ver como el entrenador argentino celebra con emoción el gol de Jáminton Campaz, quien marcó el tercer tanto luego de un centro del jugador Juan Camilo el ‘Cucho Hérnández.

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A Pékerman se le ve sonriente y emocionado, al punto de darle un pequeño abrazo a la periodista, quien también muestra emoción por el gol de Jáminton Campaz, jugador de Rosario Central de la Liga Argentina.

El exentrenador de la Selección Colombia celebra después el final del partido, que permitió a Colombia sumar tres puntos y liderar el grupo K, que comparte con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. La periodista Diana Rincón calificó a José Néstor Pékerman como el argentino más colombiano por su celebración de los goles y las posterior victoria del equipo,

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Néstor Lorenzo fue asistente de Pékerman en la selección Colombia - crédito Luis Álvarez/Colprensa

Bajo el mando de José Néstor Pékerman, la Selección Colombia llegó a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, siendo la mejor participación de la selección en una cita mundialista. El equipo fue eliminado por Brasil con un resultado final 2-1-

En 2018, otra vez bajo el mando del entrenador argentino, Colombia llegó a octavos de final, pero fue eliminado por Inglaterra en la tanda de penales.

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Detalles del partido

Colombia inició su séptima aventura mundialista en un Estadio Ciudad de México abarrotado, donde miles de seguidores y figuras del fútbol se dieron cita para presenciar el debut ante Uzbekistán.

El ambiente era intenso y la presión se hizo visible en los primeros compases, cuando el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo mostró algunas dudas. Uzbekistán, con una propuesta táctica sólida planteada por Fabio Cannavaro, aprovechó esos momentos de incertidumbre para instalarse en campo rival y controlar el ritmo de juego, especialmente por la banda izquierda, donde Behruzjon Karimov exigió al máximo a Johan Mojica.

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En la ofensiva colombiana, las conexiones no fluyeron como se esperaba. James Rodríguez, llamado a ser el conductor, apenas pudo influir en la generación de juego, mientras que Luis Díaz, el principal referente en ataque, tuvo pocas oportunidades para desequilibrar. El mediocampo encontró algo de orden gracias al trabajo de Jefferson Lerma y Gustavo Puerta, quienes, junto a Jhon Arias, lograron asociarse y generar la jugada más clara del primer tiempo: un pase profundo de Arias a Díaz, cuyo disparo pegó en el poste izquierdo.

El gol llegó a los 40 minutos, cuando Luis Díaz envió un pase largo a Daniel Muñoz, que definió con precisión ante la salida de Yusupov. Uzbekistán no tuvo reacción antes del descanso. En la segunda mitad, Colombia buscó gestionar la ventaja, pero un descuido permitió el empate de Abbosbek Fayzullaev tras un rebote de Camilo Vargas, quedando registrado como el primer gol uzbeko en un Mundial.

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La Selección Colombia vivió el inicio de su séptima participación mundialista en un Estadio Ciudad de México repleto, donde más de 80.000 aficionados y personalidades - crédito Henry Romero/REUTERS

La reacción llegó rápido: Puerta recuperó el balón y Luis Díaz marcó el segundo con un remate cruzado. El cierre se selló con un cabezazo de Campaz, tras centro de Hernández, para el 3-1 definitivo que consolida a Colombia como líder del grupo.

El próximo partido de la selección Colombia será el martes 23 de junio de 2026, frente a la República Democrática del Congo. El partido será a las 9:00 p. m. hora Colombia.

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