Se estrena ‘Toy Story 5′ en Colombia: horarios, las salas con los mejores precios y activaciones para los fanáticos

Toy Story 5: las salas y horarios ideales para no perderse el estreno en Colombia - crédito (Disney/Pixar)

El 18 de junio de 2026 marcó el regreso de una de las sagas más emblemáticas de Disney y Pixar a las salas de cine del país. Toy Story 5 se estrenó oficialmente, trayendo de vuelta a Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes para una nueva aventura que combina animación, comedia y enseñanzas para toda la familia.

La nueva entrega enfrenta a los personajes a un desafío de la era actual: la llegada de la tecnología al cuarto de juegos. Esta vez, una tablet aparece en la vida de Bonnie, desplazando la atención sobre los juguetes tradicionales y poniendo a prueba el propósito y la unidad del grupo.

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Con una duración aproximada de una hora y 42 minutos, la película se perfila como una opción ideal para disfrutar en familia, con niños o grupos de amigos. El estreno ha generado gran expectativa entre quienes crecieron con la saga y buscan revivir la nostalgia, así como entre nuevas generaciones que conocerán por primera vez a estos entrañables personajes.

Con una duración de una hora y 42 minutos, la cinta se presenta como una opción perfecta para familias y fanáticos nostálgicos de todas las edades - crédito (Pixar-Disney via AP)

Pensando en el público familiar, varias cadenas de cine ofrecen alternativas para disfrutar de la película a precios accesibles. En salas de Cine Colombia, las entradas están disponibles desde $8.000 de lunes a viernes antes de las 3:00 p.m., con beneficios adicionales para quienes poseen tarjetas oficiales de la marca. Royal Films, por su parte, ofrece entradas desde $7.000 en la sucursal de Paseo Villa del Río durante los mismos horarios preferenciales, mientras que en otros horarios los precios ascienden a $15.000. Estas opciones buscan facilitar el acceso al estreno, permitiendo que más espectadores puedan disfrutar de la película sin que el costo sea un obstáculo.

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Es importante tener en cuenta que, aunque se pueden encontrar entradas a precios bajos, los valores de alimentos y bebidas en los cines se mantienen estables sin importar la función seleccionada. Así, las familias pueden planificar mejor su visita y aprovechar las promociones disponibles.

Toy Story 5 cuenta con activaciones en varias ciudades de Colombia

Desde su anuncio, la película ha despertado gran expectativa entre generaciones de fanáticos que han crecido junto a Woody, Buzz Lightyear y sus amigos, consolidándose como uno de los estrenos familiares más esperados del año.

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Por este motivo, y con el objetivo de crear una experiencia cinematográfica innovadora para las audiencias, por segunda vez en el país habrá tiendas temáticas con producto licenciado oficial de la película en cines. Los espacios estarán diseñados para transportar a los visitantes al universo de Toy Story 5, permitiéndoles reencontrarse con Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos en una experiencia llena de diversión, imaginación y nostalgia.

Por segunda vez en el país, cines ofrecen tiendas temáticas con productos oficiales, sumergiendo a los visitantes en el universo de Toy Story 5 -crédito (Disney)

La experiencia estará compuesta por dos conceptos de pop-up especialmente diseñados para celebrar el estreno de la película. El primero toma inspiración del universo western de Woody y Jessie, combinando elementos clásicos del Viejo Oeste con espacios interactivos llenos de color y diversión. El segundo propone una mirada más tecnológica, explorando la convivencia entre juguetes tradicionales y nuevas formas de juego, con la participación de Lilypad, uno de los nuevos personajes de Toy Story 5.

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Las tiendas, que estarán por tiempo limitado del 6 de junio al 18 de julio, se encontrarán en seis Múltiplex de Cine Colombia a nivel nacional ubicados en los siguientes centros comerciales: Bogotá (Titán Plaza, Santafé y Centro Mayor), Medellín (Viva Envigado), Cali (Unicali) y Bucaramanga (Cacique).

De esta manera, los fanáticos de Toy Story podrán encontrar una amplia variedad de productos licenciados, incluyendo accesorios, vestuario y juguetes, permitiéndoles llevar la magia de sus personajes favoritos más allá de la pantalla. Una invitación para recordar que, sin importar la edad, siempre hay espacio para jugar, imaginar y crear nuevas historias.

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Las tiendas estarán disponibles del 6 de junio al 18 de julio en seis Múltiplex de Cine Colombia en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga - crédito foto suministrada

Toy Story 5 está dirigida por el ganador del Premio de la Academia, Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsey Collins y escrita por Stanton y Harris. La película cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar Randy Newman, quien regresa para musicalizar su quinta película de la saga. El estreno exclusivo en cines está programado para el 17 de junio de 2026.