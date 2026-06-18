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Fabio Cannavaro, técnico de Colombia, reveló que la afición de la Selección Colombia influyó en la caída en el Mundial 2026

El entrenador lamentó que su equipo no tuviera mejor suerte en el compromiso en la Ciudad de México por el esfuerzo de sus jugadores, sobre todo en el segundo tiempo

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Fabio Cannavaro hizo historia en Uzbekistán al ser el técnico de la primera participación en una Copa del Mundo - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Fabio Cannavaro hizo historia en Uzbekistán al ser el técnico de la primera participación en una Copa del Mundo - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La Selección de Uzbekistán tuvo un debut amargo en su primera Copa del Mundo al perder por 3-1 frente a Colombia en el estadio de la Ciudad de México, en la noche del 17 de junio, y comprometió sus aspiraciones de llegar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

El técnico Fabio Cannavaro explicó una de las razones de la caída ante la Tricolor, pues los jugadores se esforzaron mucho por conseguir, al menos, un empate que se sumara a las sorpresas en el campeonato, incluso estrelló un balón en el palo en los minutos finales del compromiso.

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Los Lobos Blancos ahora preparan su próximo compromiso en la Copa del Mundo frente a Portugal, un duelo complicado porque los lusos vienen de empatar con la República Democrática del Congo y están con la presión de sumar los tres puntos en la segunda fecha del grupo K.

“No era fácil”

El conjunto asiático tuvo problemas para superar el “pánico escénico” de jugar su primer partido en una Copa del Mundo, ante más de 80.000 espectadores y frente a una Colombia que partía como favorita para quedarse con los tres puntos, cosa que ocurrió con el triunfo 3-1.

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En rueda de prensa, Fabio Cannavaro afirmó que Uzbekistán sufrió por la presión de los aficionados colombianos, quienes colmaron las tribunas del estadio Ciudad de México: “Era el primer partido y le ha costado un poquito entender en dónde estábamos, no era fácil, esto es México, pero era como jugar en Colombia, toda la gente estaba aquí”.

El entrenador Fabio Cannavaro afrontó no solo el nerviosismo en la nómina de Uzbekistán, sino también el ambiente de los hinchas colombianos - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
El entrenador Fabio Cannavaro afrontó no solo el nerviosismo en la nómina de Uzbekistán, sino también el ambiente de los hinchas colombianos - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Aunque aparecieron una buena cantidad de hinchas uzbekos, no cabe duda de que la Tricolor se sintió local en el Azteca, tanto en la previa del partido como en las graderías, lo que fue determinante para que el equipo de Néstor Lorenzo no decayera en los 90 minutos.

Pese a la derrota, el entrenador de Uzbekistán destacó el trabajo de sus dirigidos en su debut mundialista y en un escenario histórico como el de la Ciudad de México, que coronó campeones en 1970 y 1986: “Lo he dicho, jugar aquí es algo maravilloso, es algo que vas a recordar para toda tu vida, mis jugadores lo van a recordar para toda la vida”.

Fabio Cannavaro en el festejo con Abbosbek Fayzullaev en el gol de Uzbekistán ante Colombia - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Fabio Cannavaro en el festejo con Abbosbek Fayzullaev en el gol de Uzbekistán ante Colombia - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Cosas por corregir en Uzbekistán

El timonel italiano también habló sobre el nivel de los Lobos Blancos, quienes estuvieron cerca de conseguir el empate porque alcanzaron a tener el marcador por 1-1, Abbosbek Fayzullaev, y luego con el balón que chocó con el palo derecho en el tiempo de reposición.

Para Fabio Cannavaro, el resultado reflejó la falta de experiencia en Uzbekistán y los errores defensivos que trató de corregir con el ingreso de Sherzod Nasrullaev para el costado izquierdo, pero no fue suficiente porque recibió dos de sus tres anotaciones en la parte complementaria.

Uzbekistán superó el nerviosismo del primer partido y ahora se enfoca en Portugal para sumar puntos en el Mundial 2026 - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Uzbekistán superó el nerviosismo del primer partido y ahora se enfoca en Portugal para sumar puntos en el Mundial 2026 - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Cuando un equipo pequeño como el nuestro trabaja como lo hizo hoy, es claro que perder 3-1 es demasiado, porque le había pedido a mi equipo estar bien, pero estaban demasiado nerviosos. Al final de la primera parte han pensado solo en defender, en la segunda parte no. También he tenido que cambiar la banda izquierda, porque no me ha gustado, pero el 3-1 es duro”, explicó el italiano.

El entrenador concluyó que también se debe trabajar en la definición de las jugadas de ataque, pues no fueron muchas las acciones ofensivas de los asiáticos en el partido y se debe a las pocas ideas para romper el esquema defensivo del rival: “Hay que terminar un poco mejor las jugadas, nos entretuvimos con la posesión y no generamos el centro o el remate al arco”.

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