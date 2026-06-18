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Aficionada mexicana lloró de emoción por lograr los autógrafos de las estrellas de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Lo voy a enmarcar”

La joven menor de edad no ocultó la felicidad al conseguir las firmas de sus jugadores favoritos, entre ellos Camilo Vargas, el arquero que juega en Atlas, equipo del cual es hincha la adolescente, tras la victoria 3 goles a 1 ante Uzbekistán

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La joven llegó desde Guadalajara y logró su objetivo - créditos captura de pantalla Noticias Telemedellín / YouTube | Rodrigo Oropeza / AFP
La joven llegó desde Guadalajara y logró su objetivo - créditos captura de pantalla Noticias Telemedellín / YouTube | Rodrigo Oropeza / AFP

Una joven aficionada de Guadalajara vivió un momento cargado de emoción y lágrimas al relatar a Noticias Telemedellín cómo logró obtener los autógrafos de Luis Díaz, Luis Suárez y Camilo Vargas tras el debut de la selección Colombia en el Mundial 2026 en Ciudad de México.

Su testimonio se hizo viral entre risas y lágrimas, dejó en evidencia la pasión cruzada que despierta el fútbol más allá de fronteras.

La adolescente, hincha declarada del Atlas, no contuvo las lágrimas cuando explicó el motivo de su emoción ante las cámaras. “Conseguí la firma de Luis Díaz, la de Luis Suárez y Yerry (Mina)… muy emocionada”, exclamó, sin poder ocultar la alegría en su rostro.

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Ella relató que su llanto tenía una razón clara: el valor personal de haber obtenido los autógrafos de varias estrellas del equipo cafetero.

Ella contó que planeaba guardar ese recuerdo de manera especial. Cuando el periodista le preguntó si pensaba enmarcarlo, la respuesta fue inmediata: “Sí, lo voy a enmarcar, pero ojalá conseguir la de los demás también”.

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Aunque la menor advirtió que la firma de Luis Díaz casi no se distingue, pero igual para ella el gesto ya significa haber cumplido un sueño.

De Guadalajara, pero con el corazón en Colombia

Aunque nació y creció en Guadalajara, la joven contó que su pasión por la selección colombiana tiene un motivo central: Camilo Vargas.

“Más que nada por Camilo. Yo le voy al Atlas, entonces Camilo es un ídolo”, explicó la menor, que defendió al arquero colombiano, señalado por su floja reacción en el gol de descuento de los uzbekos en la primera victoria de la selección Colombia por 3 goles a 1, y pese a ello para la adolescente él es en referente indiscutido del Atlas, y la principal razón por la que la adolescente se identifica con la camiseta de la Tricolor.

El vínculo entre el club tapatío y la selección Colombia ganó fuerza desde la llegada de Vargas, lo que ha multiplicado la presencia de seguidores mexicanos con simpatía por el combinado sudamericano cada vez que juega en el país.

Un sueño cumplido en el primer partido de Colombia

La entrevista se produjo tras el primer partido de Colombia en el torneo, disputado en Ciudad de México.

Gracias a la cercanía geográfica y la oportunidad que ofrecía el evento, la joven logró acercarse a los jugadores y conseguir el codiciado recuerdo.

“Sí. Sí, se logró”, respondió entre risas cuando el periodista le preguntó si había cumplido su sueño.

La emoción de la aficionada fue una muestra del clima que se vive en las ciudades sede del Mundial 2026, donde miles de jóvenes encuentran en cada partido la posibilidad de vivir experiencias inolvidables junto a sus ídolos.

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