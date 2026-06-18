Colombia

Martha Peralta llegó a la Corte Suprema de Justicia para responder por el caso Ungrd: “Todo esto ha sido una persecución política”

Antes de ingresar a la diligencia, la senadora del Pacto Hisórico defendió su actuación y aseguró que demostrará la transparencia de su conducta

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Martha Peralta fue blanco de críticas por los estereotipos de género en la política colombiana - crédito Senado de la República
La congresista agregó que continuará colaborando con las autoridades y agradeció las manifestaciones de respaldo recibidas durante el proceso - crédito Senado de la República

La senadora Martha Peralta llegó a la Corte Suprema de Justicia para atender una diligencia de indagatoria dentro del proceso que adelanta la Sala de Instrucción por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La magistrada Cristina Lombana ordenó su conducción por parte de la Policía para garantizar su asistencia a la diligencia judicial.

La decisión de la Corte se registró después de que la congresista solicitara en dos oportunidades el aplazamiento de la audiencia. Según se informó, las autoridades ejecutaron la orden de conducción emitida por el alto tribunal para que Peralta acudiera a responder los interrogantes relacionados con la investigación que se adelanta en su contra.

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La defensa pública de Peralta

Antes de ingresar a la diligencia, la congresista respondió preguntas de los medios de comunicación sobre el proceso judicial y rechazó los señalamientos que la vinculan con presuntas irregularidades en contratos relacionados con maquinaria amarilla.

Ante cuestionamientos sobre las acusaciones de corrupción y el mensaje que quería enviar a sus electores, Peralta sostuvo: “Decirle a la gente que ha confiado en mí, a mi departamento, a mi pueblo wayuu, que todo esto ha sido una persecución política y en medio de una campaña. Yo me encontraba haciendo campaña y apenas vieron, pues activaron todo tipo de mentiras, de conjeturas. Y esto es porque pertenezco a un proyecto político”.

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La senadora también relacionó las investigaciones con su actividad política y legislativa. En sus declaraciones manifestó: “Aquí lo que se ha hecho es información por el trámite de la reforma pensional, porque yo lideré esas reformas sociales. Pero decirles que confíen en mí, que mi actuar siempre ha sido transparente, honesto y eso es lo que voy a demostrar”.

La congresista agregó que continuará colaborando con las autoridades y agradeció las manifestaciones de respaldo recibidas durante el proceso. Según dijo, permanecerá atenta a los requerimientos de la justicia mientras avanza la investigación.

Noticia en desarrollo...

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