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Carlos Antonio Vélez cuestionó el rendimiento de la selección Colombia en la victoria ante Uzbekistán en el Mundial 2026: “¿Cómo será de flojo?”

El comentarista de Win Sports sostuvo que la selección se impuso ante su rival “jugando mal” y advirtió que el martes 23 de junio en Guadalajara debe elevar su rendimiento frente a RD Congo

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Un montaje digital con el rostro de José Pékerman en segundo plano y James Rodríguez en primer plano, con un fondo azul y un patrón geométrico verde y rosa.
Colombia ahora se medirá ante República Democrática del Congo en Guadalajara, el 23 de junio de 2026-crédito Jesús Aviles/Infobae

El 17 de junio de 2026, la selección Colombia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial de la FIFA de Norteamérica tras vencer por 3-1 a Uzbekistán en el estadio Azteca, de Ciudad de México.

Tras la primera media hora sin goles, y en la cual el cuadro “Cafetero” no lograba encontrar la claridad de cara al arco, la anotación de Daniel Muñoz abrió la cuenta Tricolor y, en el segundo tiempo, pese a la anotación de Abbsobek Fayzullaev, Luis Díaz y Jáminton Campaz permitieron que se volviera a celebrar una victoria en las Copas del Mundo.

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En este contexto, tras el juego y como es habitual, Carlos Antonio Vélez analizó los aspectos tácticos del equipo de Néstor Lorenzo, y se mostró analítico desde los aspectos a mejorar en el equipo nacional.

El comentarista fue tajante con la elección de jugadores por parte de Néstor Lorenzo - crédito Jesús Aviles / Infobae
El comentarista explicó que el equipo "Cafetero" jugó mal pese a la victoria ante Uzbekistán- crédito Jesús Aviles/Infobae

En primer lugar, Vélez cuestionó la victoria de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial de la FIFA de Norteamérica, enfocada en la forma cómo se ganó y en el nivel del rival. En el programa Planeta fútbol de Win Sports, el periodista afirmó:

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“¿Cómo será de flojo Uzbekistán que jugando mal le clavamos tres goles? Es un equipo muy flojo. Si ustedes se ponen a detallar, el segundo y tercer gol se lo metimos al contraataque, lo que quiere decir que estaban adelantando el bloque, adelantando líneas. Un equipo tan modesto que no hace más de tres pases seguidos”.

Vélez dijo que Colombia aprovechó los espacios que dejó Uzbekistán, e interpretó que el equipo asiático cambió su postura durante el partido al detectar debilidades en Colombia. Su diagnóstico fue que Uzbekistán “salió a buscarnos cuando se dieron cuenta de nuestras miserias y nuestra pobreza. Se fueron encima, en el último gol todo el bloque está metido allá”.

En esa misma intervención en Win Sports, añadió:

“Nosotros podemos contar esa historia al mundo: a Uzbekistán, un debutante, puesto 50 del ranking FIFA, que no da tres pases seguidos, le ganamos al contraataque. Ese es mi diagnóstico, así de simple. Yo sí espero que contra Congo y contra Portugal se eleve el nivel”.

Vélez también rechazó la idea de justificar el rendimiento por tratarse del estreno mundialista. Respondió así a ese argumento:

“¿Entonces Inglaterra qué? Y con todo que perdió Croacia jugó el primer partido, Argentina jugó el primer partido... ¿Al único equipo que afecta el debut es a Colombia? No me diga más”.

El periodista advirtió que el nivel deberá subir ante RD Congo y Portugal. La postura del comentarista se extendió luego a redes sociales, donde insistió en que Colombia obtuvo demasiado frente a un rival limitado.

“Nunca imaginé que un equipo que casi todos los partidos los juega metido atrás, reciba dos goles de contraataque... ¿La razón? Nos vieron tan flojos que salieron a atacar, regalaron la espalda y en ese espacio apareció Lucho con sus habituales arreones con los que solemos ganar los partidos”.

Luis Díaz anotó el segundo gol para Colombia, y en la imagen se ve a Luis Javier Suárez celebrando la anotación ante los uzbekos-crédito Henry Romero/REUTERS
Luis Díaz anotó el segundo gol para Colombia, y en la imagen se ve a Luis Javier Suárez celebrando la anotación ante los uzbekos-crédito Henry Romero/REUTERS

Sobre el desarrollo del encuentro, el periodista sostuvo que el resultado pudo haber sido distinto y que el desequilibrio final nació de una acción individual.

“El juego estaba para empate a dos cuando pagaron caro su atrevimiento y apareció el tercero… Ya salimos del fácil, ahora sube el nivel de competencia. Si no mejoramos o no ponen en el campo a los mejores nos vamos a exponer a serios riesgos”, indicó.

La referencia de Vélez al “tercero” apuntó a la jugada personal de Juan Camilo Hernández que terminó en gol de Jáminton Campaz. Para el analista, esa acción evitó que el partido quedara igualado y marcó una diferencia que no reflejaba el desarrollo general del juego.

Cuándo es el próximo juego de la selección Colombia en el Mundial 2026

Colombia venció por 3-1 ante Uzbekistán, el 17 de junio de 2026-crédito Henry Romero/REUTERS
Colombia venció por 3-1 ante Uzbekistán, el 17 de junio de 2026-crédito Henry Romero/REUTERS

El segundo partido de la Tricolor será el 23 de junio de 2026 ante República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara, a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas del Gol Caracol, Fútbol RCN, Dsports.

En lo que se refiere a su rival, el cuadro dirigido por el francés Sébastien Desabre viene de empatar ante Portugal en el estadio NRG de Houston (Texas) ante Portugal. El primer gol llegó por medio del volante del PSG João Neves, pero el delantero del Newcastle Yoanne Wissa empató el juego para los africanos.

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