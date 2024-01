Alerta para el partido de Santa Fe vs. Envigado: Dimayor preocupada por la salud de los jugadores

Santa Fe y Enviado se enfrentarán por la Liga Betplay en el estadio El Campín, pero el Distrito debe dar el visto bueno al encuentro - crédito Deportivo Pasto / Envigado FC

La segunda fecha de la Liga BetPlay ha tenido una serie de problemas para algunos de los compromisos, empezando por la situación de la sede para el encuentro de Águilas Doradas y Once Caldas, que el jueves 25 de enero se disputó en Rionegro tras decisión del municipio para acoger, por ahora, a la escuadra de Hernán Darío Gómez.

Se le suma que el juego de Santa Fe contra el Envigado, para el sábado 27 de enero en el estadio El Campín, está en riesgo porque se afectaría la salud de los jugadores y aficionados, algo que tiene en alerta a la Dimayor y podría tomar una decisión en las próximas horas.

Cabe recordar que el distrito se reunió previo al partido entre Millonarios y el Junior, por la Superliga, para dar el visto bueno al compromiso en la noche del miércoles 24 de enero en el Coloso de la 57, así que una vez más queda en manos de la alcaldía para definir lo que ocurrirá con el juego.

Partido de Santa Fe vs. Envigado, a la espera

La situación en Bogotá es preocupante por los incendios en los cerros orientales, que en dos puntos de la zona se presentan conflagraciones que el cuerpo de Bomberos trata de controlar y cuyo humo tiene en alerta a localidades en el occidente y sur de la ciudad por la calidad del aire producto del humo.

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, explicó que el encuentro de Santa Fe - Envigado en El Campín está a la espera de confirmación porque afectaría a los futbolistas: “Precisamente este viernes estamos viendo que el aire se está deteriorando y estamos monitoreando eso permanentemente, también de las manos de las autoridades, del PMU, a ver cómo evoluciona”.

Siguen las actividades en los cerros orientales para contener el incendio forestal - crédito @CarlosFGalan/X

“Obviamente que todo puede cambiar también rápidamente y esperamos que cambie para bien. Están haciendo un gran esfuerzo las autoridades, los bomberos, el ejército, la defensa civil, todos en pro de que esto mejores y seguramente mañana vamos a tener buenas noticias”, dijo el directivo en entrevista con Caracol Radio.

El presidente dejó claro que “no hemos tomado una decisión, pero la prioridad por supuesto es proteger la salud de nuestros jugadores y todos los aficionados. Como lo estamos monitoreando permanentemente, esa decisión debería tomarse antes. A hoy, hay partido”.

Dimayor aún no decide

Durante una charla con Gol Caracol, Fernando Jaramillo informó que, hasta que el distrito no le entregue la información necesaria sobre la calidad del aire y cómo podría afectar a jugadores y aficionados en El Campín, quedará a la espera de aplazar o cambiar de sede el juego.

“No hemos hablado con los presidentes, pero estamos en ese proceso y vamos a ver qué pasa. Si la calidad del aire no da para jugar, no podemos poner en riesgo la salud de los jugadores por ningún motivo, pero eso lo determina la Secretaría de Salud y Ambiente de aquí a mañana”, dijo.

El equipo de Bogotá, Independiente Santa Fe, ganó en su primer duelo y no podrá contar un refuerzo - crédito Dimayor

Ante eso, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, señaló en el mismo medio que el compromiso se mantiene como estaba pactado: “Ninguna autoridad se ha comunicado conmigo, ni con la Dimayor. La información hasta ahora es que el partido se juega mañana, nadie me ha llamado para nada”.

Cabe recordar que los Cardenales vienen de ganar 1-0 al Deportivo Pasto en condición de visitante, mientras que Envigado arrancó la Liga Betplay en Bogotá y empató sin goles con Equidad, así que ambos conjuntos prometen un partido de muchas emociones y con ninguno dejando espacios al rival en la cancha.