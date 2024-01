Yina Calderón explicó las razones para no mostrar a su novio en las redes sociales

Yina Calderón habló de su pareja actual - crédito @oficialdjyinacalderon/Instagram

La dj y influencer Yina Calderón aclaró a través de su cuenta de Instagram las razones para mantener su vida amorosa en reserva, en particular, por qué evita mostrar a su pareja en las redes sociales.

La empresaria, conocida por su franqueza a la hora de expresar sus opiniones, contrasta esta actitud con la discreción con la que trata su relación sentimental actual.

A pesar de su tendencia a compartir abiertamente detalles de su vida personal y profesional, Yina Calderón explicó que prefiere llevar en privado lo relacionado con sus parejas y sus relaciones sentimentales. Durante una sección de preguntas y respuestas con sus seguidores, la creadora de contenido señaló que lo hace por un deseo de proteger su intimidad, afirmando que no tiene interés en que los usuarios en las redes sociales conozca sobre su novio y preferiría mantener ese aspecto de su vida alejado de la polémicas en las plataformas digitales.

La creadora de contenido Yina Calderón explicó que quiere mantener su relación en privado - crédito Yina Calderón/ Instagram

Un internauta le cuestionó a la influencer: ¿Por qué no muestras la cara de tu novio? La exprotagonistas de nuestra tele respondió: “Porque me lo quita; mentira, me importa eso, o sea amor, lo que es para uno, es para uno, y el que quiere irse, que se vaya aunque duela, y ya. Amor, porque yo siempre he sido privada en mis relaciones, yo creo que no solo él, con todos, yo he sido privada y con este, está peor la privacidad, o sea, de verdad, quiero que todo lo mío no sea público, menos mí noviazgo. No me interesa que sepan quién es, qué hace, cuánto gana, si no gana, si sí gana, si vive, si es alto, si es bonito, si es alto, si es joven”, expresó la huilense a través de un video.

La decisión de Calderón de mantener su noviazgo lejos del ojo público ha sido un tema de curiosidad entre sus seguidores, quienes a menudo buscan conocer más sobre la vida de la dj colombiana.

La influencer colombiana reveló que se encuentra en una relación sana y bonita - crédito redes sociales

En cuanto a la dinámica de su actual noviazgo, Calderón compartió que se encuentra en una relación saludable y feliz, aunque aún no conviven y cada uno se dedica a sus asuntos personales. Reconoció haber tenido experiencias pasadas no tan afortunadas en el amor, pero esta vez tiene esperanzas de la durabilidad de su relación actual.

“Lo que si les puedo decir es que es una relación sana, una relación bonita, no vivimos juntos, él en sus cosas, yo en las mías. Esperemos a ver si dura, porque ya estoy cansada de besar sapos y no he encontrado el príncipe”, agregó la creadora de contenido.

La influencer, que es influyente dentro del panorama de entretenimiento en Colombia, conocida por su participación en diversos formatos mediáticos y por su fuerte presencia en redes sociales a pesar de que no habla de su pareja, en su momento indicó que ha sido un apoyo para su vida personal como la vez que la motivó a que hiciera ejercicio.

La influencer huilense mostró que comenzó a entrar en el gimnasio - crédito Yina Calderón/ Instagram

“Él, que era mi novio o mi novio, no sé si mi novio todavía, ay, Dios mío, mi vida amorosa es otro cuento, en fin, él me dijo: ‘Entrena, te lo juro que si entrenas el glúteo va a crecer y se te va a poner más firme, las piernas se van a poner más firme’. Yo no tengo barriga, casi nunca he tenido barriga, pero sí se me flácido todo, entonces me metí al gimnasio”, expresó la colombiana.

Asimismo, en la celebración de fin de año su novio logró calmarla luego de que sintiera asfixiada por los gases lacrimógenos que había lanzado las autoridades: “Yo pensé que la Policía nos quería asesinar, pero luego de que yo subí la historia, pues ya como que me tranquilicé porque mi novio me dijo respira, respira. Yo respiré y él me hizo entender que la policía tira esos gases lacrimógenos para que la gente no se mate porque literal había como 30 peleadas en cada esquina, pero yo en ese momento no entendía lo que pasaba”, reveló la huilense.