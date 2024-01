Protagonista de Griselda rompió el silencio y dio detalles de las escenas sexuales que grabó con Sofía Vergara

Alberto Guerra y Sofía Vergara coprotagonizan Griselda - crédito Netflix

Sofía Vergara es tendencia en todo el mundo por el estreno de Griselda, la nueva producción biográfica de Netflix en la que la narcotraficante colombiana, también conocida como la Viuda Negra es la protagonista, mientras que la actriz barranquillera es la encargada de caracterizarla frente a las cámaras.

Sin embargo, el nombre de la actriz recordada por Modern Family caló en titulares de la prensa y comentarios de redes sociales desde algunos días antes del lanzamiento de la serie, debido a una entrevista que otorgó para el programa español El hormiguero.

Su conductor principal, Pablo Motos, es conocido por su sarcasmo o por la actitud cuando entrevista a sus invitados. Por lo general, los asistentes al programa se toman las cosas de broma para no pasar un momento incómodo que quede grabado en las pantallas.

La actriz colombiana Sofía Vergara en su papel de Griselda Blanco - Elizabeth Morris/Netflix

Pero cuando el presentador español se encontró con la colombiana no esperaba el desparpajo de la actriz barranquillera. Sin borrar la sonrisa de su rostro o despeinarse, la estrella de Hollywood logró sobrellevar el diálogo y en las plataformas digitales, los internautas aseguran que “le dio sopa y seco” al anfitrión.

Una de las partes memorables de la entrevista fue cuando el comunicador quiso burlarse del acento en inglés de la atlanticense. En ese momento, ella le respondió: “¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos, perdona? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?”.

Dejando todo de lado, aclaró la situación comentando que “la entrevista con Pablo fue como amigos. A mí me dijeron ‘para que sea chistoso métete con él’. O sea, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él. Lo adoro, me encanta su programa. Estábamos tomándonos el pelo entre los dos”.

Sofía Vergara y Alberto Guerra soltaron fuego en varias escenas Griselda

Por otro lado, el coprotagonista de Griselda, el cubano Alberto Guerra, dio detalles de cómo fue hacer escenas sexuales o en las que tenía que emanar química con la artista de 51 años.

En diálogo con la revista People en español, cuando le preguntaron qué hizo para romper el hielo con su colega, el actor aseguró que “con Sofía no existe el hielo. Sofía es tan políticamente incorrecta que no existe el hielo, desde el día uno. Por suerte esas escenas las hicimos más adelante. La verdad es que esas escenas siempre son incómodas, tú estás ahí en un set”, indicó. “El resultado final es una escena muy bonita y demás, pero es casi hacer una comedia ahí en el set, es cagarse de risa”, siguió diciendo.

Sofía Vergara compartió de una cena con los reconocidos actores colombianos Christian Tappan y Paulina Dávila, además, el artista cubano Alberto Guerra - crédito Sofía Vergara/ Instagram

Sobre la conexión que mostró su personaje con el de Sofía Vergara añadió que “tienen una historia con tantos altibajos que queríamos mostrar que tenían una gran química, que por momentos se rompe y por momentos se sienten muy unidos”.

También se refirió a la naturaleza de su papel, el cual era el de un asesino profesional a sueldo que acaba enredándose con la mujer menos indicada. “Esa fue justo la dualidad que queríamos crear con el personaje, alejarnos un poco del imaginario que tenemos de ese tipo de personajes que son sicarios, que desde los 14 años tienen un arma en la mano, y entonces por lo general están siendo representados como personas sin sentimientos, fríos, calculadores y sin muchas aspiraciones. Queríamos darle cierta sensibilidad al personaje única”.

El intérprete de 42 años es esposo en la vida real de la mexicana Zuria Vega, también actriz.