Aleska Génesis rompe el silencio sobre su arresto y llega a La casa de los famosos

Aleska Génesis fue detenida por autoridades mexicanas previo a su ingreso a LCDLF4, pero fue liberada la mañana del 21 de enero - crédito @aleskagenesis/Instagram

La casa de los famosos es un formato televisivo que ha cautivado a las audiencias de varios países. De hecho, tanto ha sido su éxito que en 2024 se estrenará la primera temporada de la versión colombiana.

Otra versión se graba para el canal estadounidense Telemundo, en el que participan dos colombianos, Ariadna Gutiérrez, ex virreina universal de la belleza, y Gregorio Pernía, actor conocido por producciones como Sin senos no hay paraíso o Las detectivas y el Víctor.

.

Aleska Génesis es una de las participantes de La casa de los famosos, de Telemundo - crédito Instagram

Además, una ex novia de Nicky Jam y supuesta pretendiente de James Rodríguez también estará en el reality de Telemundo, que se graba en Ciudad de México. Se trata de Aleska Génesis, una modelo venezolana conocida por aparecer en videos musicales de varios artistas famosos, incluyendo el puertorriqueño que fue su pareja. Además, es empresaria y tiene tanto una línea de perfumes, como una marca de ropa, las cuales le han traído muchos beneficios económicos.

La también creadora de contenido digital dio de qué hablar recientemente porque fue presa en México luego que se supiera que había obtenido unos relojes de manera ilegal.

A las horas de haber sido detenida y que la Policía anunciara un proceso en su contra, fue liberada sin ningún cargo en su haber. Dadas las extrañas circunstancias, internautas comenzaron a teorizar diciendo que todo había sido un montaje orquestado por la cadena televisiva que produce el mencionado concurso, a fin de hacer publicidad. No ha habido ninguna prueba de que eso haya sido así.

Lo cierto es que recientemente la joven rompió el silencio al respecto y se refirió a la actitud que adoptó después que el mundo entero supiera que estuvo presuntamente relacionada con un crimen. “No les hice caso y les dije que iba a enfrentar esa situación, que iba a dar mi cara, y que así me metieran presa yo iba a demostrar mi inocencia, porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome, como si yo fuese una delincuente cuando no lo soy”, expresó antes de entrar a la casa donde se realiza el programa.

Asimismo, en entrevista con Myrka Dellanos recordó que “yo ya había recibido amenazas desde el año pasado, por eso llevo mucho tiempo ocultándome, no pongo en ninguna parte dónde estoy o a dónde voy”, agregando que le colocó una orden de alejamiento a un hombre que estaría detrás de toda la situación por la que pasó, cuya identidad no reveló.

La joven modelo Aleska Génesis fue puesta en libertad luego de pasar varias horas en el penal de Santa Martha - crédito Carlos Jiménez/X

También explicó que “me trataron como una delincuente. Me dicen: está arrestada por robo de pandilla. Yo dije que tenía derecho de llamar a mi abogado o a mi familia. La idea era llevarme a la cárcel sin que nadie supiera nada” e insistió en que nunca tuvo contacto con ningún reloj.

“¿Puedes creer que las fotos son sacadas de internet? Ellos pusieron una orden de aprehensión con evidencias falsas. Hablaron que yo había vendido esos relojes a una joyería en Miami. Esa joyería no existe”, agregó en el diálogo con el magazín Hoy Día.

Cabe mencionar que en 2022, Aleska había hablado con En casa con Telemundo y había denunciado a su ex, Miguel Mawad, de acosarla. “Diciéndome que si no volvía con él, mira lo que te va a pasar, esto te pasa por haberte ido, suicídate. Él lo que quería es que yo saliera a la luz a humillarme”, aseveró en su momento.