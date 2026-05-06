Zonas de Bogotá con servicio de internet gratis: requisitos y beneficios del programa que llegará a más de 51.000 hogares

El beneficio de internet gratis está dirigido a familias de estratos 1 y 2, clasificadas entre A1 y C9 del Sisbén IV y con cobertura de ETB en su zona de residencia, manteniendo alta focalización social - crédito Secretaría de Integración Social

La expansión del programa de internet gratuito en Bogotá beneficia cada vez a más hogares de sectores vulnerables. Recientemente, la iniciativa “Conexión Social, Bogotá me conecta” llegó a la localidad de Tunjuelito, donde busca impactar a más de 2.000 familias que ahora podrán acceder a conectividad de calidad como motor de inclusión y desarrollo.

Este programa, coordinado por la Secretaría Distrital de Integración Social en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), ha conectado hasta la fecha a 51.000 hogares con fibra óptica gratuita, cubriendo localidades como San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa y Rafael Uribe Uribe.

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Localidades y barrios con internet gratuito

El programa prioriza áreas históricamente marginadas por la desigualdad en el acceso a servicios tecnológicos. A los barrios ya favorecidos de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa y Rafael Uribe Uribe, se suma ahora Tunjuelito, donde se proyecta beneficiar a más de 2.000 nuevos hogares. La meta de la administración Galán es llegar a 70.000 hogares conectados al finalizar el 2026, con una inversión total de $234.000 millones.

La meta de la administración de Carlos Fernando Galán es lograr que 70.000 hogares de Bogotá cuenten con internet gratuito de fibra óptica antes de finalizar 2026 gracias a una inversión de $234.000 millones - crédito Secretaría de Integración Social

En barrios como Isla del Sol de Tunjuelito, familias como la de Johana Álvarez Guarnizo ya disfrutan del beneficio. “Llevamos 51.000 hogares conectados con este programa en Bogotá y llegamos a la localidad de Tunjuelito, para que fluyan las oportunidades. Estamos nivelando la cancha con la población más pobre y vulnerable”, afirmó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.

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¿Quiénes pueden acceder y cómo solicitar el beneficio?

El acceso está dirigido a hogares ubicados en las localidades priorizadas, que pertenezcan a estratos 1 y 2 y estén clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén IV. Otro requisito fundamental es contar con cobertura de ETB en la zona de residencia. El proceso de inscripción es gratuito y se realiza únicamente a través de los canales oficiales del programa.

Para consultar si un hogar es elegible, las personas pueden acercarse a los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de la Secretaría de Integración Social en las localidades beneficiadas, presentando el documento de identidad. También está habilitada la línea 601 3714000, opción 4, para gestionar directamente el servicio con ETB. Los trámites son personales y no tienen costo.

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La iniciativa ha conectado a 51.000 hogares en localidades históricamente marginadas como San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa y Rafael Uribe Uribe, mejorando el acceso a servicios tecnológicos - crédito Secretaría de Integración Social

Para quienes aún no estén registrados en el Sisbén IV o requieran actualizar su información (por cambio de domicilio, retiro del jefe de hogar, inclusión de nuevos integrantes, o ajustes en datos de vivienda), pueden solicitar la respectiva encuesta en el sitio web de la Secretaría de Planeación o en los SuperCades. Es fundamental que la información esté actualizada para acceder al programa.

Beneficios para los hogares seleccionados

Los hogares beneficiarios reciben conexión a internet gratis de 25 megas de velocidad vía fibra óptica, ideal para conectar múltiples dispositivos y realizar actividades educativas, videollamadas, navegación y acceso a plataformas digitales. El servicio se otorga por tres años, periodo durante el cual las familias no tendrán que asumir ningún costo.

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El programa ofrece acceso a una plataforma educativa EdTech, con cursos y contenidos para formación en oficios, empleabilidad, emprendimiento, refuerzo académico y habilidades digitales. Además, hay materiales dirigidos a padres, madres y cuidadores, enfocados en apropiación tecnológica y entretenimiento familiar.

La inscripción para acceder al programa debe hacerse de forma gratuita y personal, a través de los Centros de Desarrollo Comunitario o la línea telefónica oficial de la Secretaría de Integración Social de Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social

Como parte de la estrategia de cierre de brecha digital, 9.700 hogares priorizados —especialmente con estudiantes, adolescentes, cuidadores o personas con discapacidad clasificados en los niveles A y B del Sisbén— recibirán computadores portátiles para fortalecer su inclusión y sus procesos académicos.

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El alcalde Carlos Fernando Galán subrayó la importancia de garantizar que ningún hogar se quede fuera de la transformación digital: “Si bien Bogotá es una ciudad que tiene una alta conectividad a Internet, todavía hay cerca del 15% de hogares que no tienen acceso a este servicio y esa brecha genera muchas dificultades. Por eso, nos pusimos de acuerdo para llegarle a 100.000 familias de estratos 1 y 2, y garantizar el acceso a esta herramienta que es muy poderosa”.