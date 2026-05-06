Colombia

Agricultor murió durante una fuerte tormenta: el rayo no lo impactó, pero la onda eléctrica acabó con su vida

Una inesperada tragedia enlutó al departamento de Bolívar, pues un ciudadano falleció tras ser impactado durante una siembra, lo que resalta la vulnerabilidad de aquellos que trabajan en el campo cuando se presenta una fuerte tormenta

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un hombre de 62 años perdió la vida al resultar expuesto a fuertes precipitaciones y descargas eléctricas en una finca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un rayo provocó la muerte de un campesino de 62 años, identificado como Mario Esteban Mendoza Alvear, que fue impactado en plena jornada de siembra en la vereda Tabacal Central, que se encuentra ubicada en la zona rural de Santa Rosa de Lima, al norte de Bolívar.

De acuerdo con el relato de sus familiares, Mendoza había decidido retomar la agricultura poco antes de la tragedia. Además, informaron que combinaba su labor con la albañilería, después de recibir la invitación de un amigo para trabajar nuevamente en los campos.

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El hecho se convirtió en un recordatorio de los riesgos asociados a las tormentas eléctricas en sectores rurales, debido a que en estos sectores la exposición en espacios abiertos es habitual, por lo que se pide a la ciudadanía extremar cuidados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los familiares de la víctima lo buscaron en la madrugada, pues estaban preocupados por su paradero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de la emergencia, la familia de Mendoza realizó el traslado del cuerpo desde una de las sedes del Instituto de Medicina Legal en Zaragocilla hacia su tierra natal durante la mañana del martes 5 de mayo de 2026, según contaron sus allegados a diario local El Universal.

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Según las declaraciones de sus familiares, el ciudadano fue impactado durante la tarde del domingo 3 de mayo, sobre las 2:00 p. m. cuando “se encontraba adelantando labores de siembra de yuca, maíz y otros cultivos, aprovechando las lluvias, se fue acompañado de otro amigo, que lo había motivado a volver a cultivar”.

El mismo pariente reconstruyó cómo encontraron su cuerpo, pues todo ocurrió después de que Mendoza no regresara al pueblo como lo hacía cada noche, así que su ausencia encendió la alerta de sus familiares.

Al ver que no llegaba a su hogar decidieron salir en su búsqueda sobre las 11:00 p. m., cuando ya todo estaba muy oscuro, pero no pretendían esperar que pasara más tiempo. Finalmente, hallaron el cadáver en el cultivo donde había trabajado durante la jornada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los allegados y seres queridos lamentan la partida del trabajador - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El relato de los familiares indicó que las condiciones meteorológicas del día de la tragedia habían sido especialmente adversas, pues se presentaron lluvias intensas y descargas eléctricas constantes. Si bien el rayo no habría alcanzado directamente al agricultor, la descarga contactó elementos cercanos, generando una onda eléctrica fatal para aquellos que se encontraban en el lugar, según detallaron sus allegados a El Universal.

Y es que el hecho no solo acabó con la vida del ciudadano, pues también se hallaron tres animales muertos: “Cerca del lugar también fueron halladas tres vacas muertas en un predio vecino”.

Las autoridades locales insisten en la importancia de adoptar medidas preventivas ante episodios de tormentas eléctricas, pues recomiendan a la ciudadanía buscar refugio en construcciones cerradas y evitar la permanencia en campos abiertos, así como mantenerse alejados de árboles altos, postes, cercas metálicas y cuerpos de agua, dadas las posibilidades de atracción de descargas eléctricas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades recomiendan tener precaución al estar en un campo abierto durante una tormenta eléctrica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El impacto del rayo recordó a los habitantes del departamento los peligros de las descargas asociadas a tormentas intensas, por lo que la comunidad continúa extremando medidas en el área rural de Santa Rosa de Lima para evitar que otro aguacero termine con la vida de más campesinos que se dedican a las labores de agricultura.

Y es que la reconstrucción de los hechos que ocurrieron entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, revelan la vulnerabilidad de aquellas personas que se encargan de realizar tareas agrícolas en campos abiertos ante fenómenos meteorológicos extremos.

Los testimonios de sus familiares y las pruebas halladas en el lugar, que incluyeron la muerte simultánea de animales, sustentan la recomendación de expertos y entidades oficiales acerca de la necesidad de resguardarse de inmediato ante la presencia de tormentas eléctricas en el entorno rural.

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