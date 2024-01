Mono Zabaleta suspendió su concierto y atacó al alcalde al enterarse de la masacre en Bolívar

El cantante vallenato 'Mono' Zabaleta se mostró abrumado al enterarse de una masacre en pleno concierto - crédito 'Mono' Zabaleta/Instagram

En el municipio de Morales, Bolívar, un concierto de las fiestas patronales fue el escenario de un ataque armado que resultó en la muerte de tres miembros de una familia y dejó a otro gravemente herido. Los sucesos tuvieron lugar en la madrugada del domingo 21 de enero, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, durante la presentación musical del cantante vallenato Mono Zabaleta.

El trágico incidente interrumpió la presentación del intérprete de La chica de la disco que desde el escenario expresó su consternación y solicitó la presencia de las autoridades locales, además, preguntó el alcalde del municipio mostrando su descontento por la hecho de violencia que se presentó durante el evento musical.

El artista estaba cantando uno de sus exitosos musicales, pero luego recibió la noticia por medio del monitor y expresó: “Lo que pasó aquí es algo muy grave, es la última canción que canto, esto es muy grave. ¿Dónde está el alcalde? ¿Quién es el responsable después del alcalde?”.

En pleno concierto del cantante vallenato se presentó un atentado de bala que dejó tres víctimas fatales - crédito @redsocialpivijay/ Instagram

El vocalista, conocido en el mundo del vallenato, cuestionó la seguridad del evento y luego decidió suspender su actuación en señal de respeto y preocupación por la gravedad de los hechos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Bridys Vanina Orozco Muñoz, Yesid Beleño Torres y Brayan Rodríguez Villafañe, un menor de edad. La comunidad se encuentra conmocionada por el evento, que hasta el momento ha sido clasificado como la sexta masacre del año 2024 en la zona, de acuerdo con la organización Indepaz.

Indepaz reportó que la masacre en el municipio de Morales, Bolívar, es la sexta del año 2024 - crédito X

Tras el incidente, el alcalde del municipio Morales, Ezequiel Salcedo Cardoso, suspendió las actividades restantes de las fiestas patronales y declaró ley seca y toque de queda en el municipio. Además, se anunció una recompensa de hasta veinte millones de pesos por información que lleve a la captura de los responsables del crimen. Las autoridades aún no tienen indicios de los móviles del ataque ni se conoce si los asaltantes pertenecen a algún grupo armado.

“Con ocasión de este hecho suspendemos todos los actos culturales y religiosos y también ofrecemos una recompensa hasta de $20 millones a quien nos ayude a dar con el paradero de quienes cometieron este triple asesinato. Lamentamos estos hechos que nos e pueden volver a presentar., no puede haber espacio para los violentos aprobamos los procesos de paz y rechazamos la violencia. No vamos a descansar hasta que no demos con el paradero de estos violentos”, indicó el mandatario local.

El comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio y la contralora municipal se reunieron para dialogar sobre la seguridad del Magdalena Medio después de la masacre en el municipio de Morales, Bolívar - crédito Policía del Magdalena Medio/ X

Mientras se lleva a cabo la investigación, la Policía de Magdalena Medio y el equipo especial asignado para esclarecer los hechos trabajan para compilar testimonios de testigos y de las víctimas atacadas, en busca de pistas que les permitan identificar y capturar a los culpables del triple homicidio: “Por ahora no hay una hipótesis clara sobre el hecho, tampoco si estas personas hacen parte de algún grupo armado. Ya se inició la investigación y esperamos pronto dar con la captura de los delincuentes, ya hay un equipo especial que tiene como tarea esclarecer este hecho, hay declaraciones de algunos testigos y también de los acatados; más temprano que tarde daremos resultados”, expresó el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio.

De acuerdo con las declaraciones del coronel, cuatro hombres armados arribaron al lugar en motocicletas y abrieron fuego contra los asistentes, huyendo posteriormente hacia un corregimiento cercano: “Se nos presenta un hecho desafortunado donde en el sector de las ferias ingresan cuatro sujetos, dos de ellos con arma de fuego y atentan contra un grupo de personas que se encontraba disfrutando de las festividades. Este hecho nos deja como saldo dos hombres y una mujer muertes y otras personas heridas. Posiblemente, estos sujetos cometen el hecho y atraviesan el río y huyen hacia un corregimiento cercano”.