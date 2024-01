El programa “Lo sé todo” ya tiene el reemplazo de Elianis Garrido: el nuevo presentador trabajó en el Canal RCN

Elianis Garrido se despidió del programa Lo sé todo y ya tiene su remplazo - crédito Canal Uno/Captura de pantalla

El presentador y actor colombiano Rodrigo Castro se incorporó al elenco de Lo sé todo, el programa de entretenimiento transmitido por Canal 1, tras la salida de Elianis Garrido.

Castro es reconocido por su carrera en la televisión colombiana, con participación en programas y series de renombre, como El lavadero, Oki doki, Francisco, el matemático, entre otros.

Además de su trayectoria en la televisión, el nuevo presentador del programa de chismes se ha desempeñado en cargos públicos y como profesional del derecho. El excompañero de ‘la Negra Candela’ se une a Alejandra Serje y al reconocido periodista el ‘Gordo’ Ariel Osorio en la nueva formación de presentadores del programa, según una imagen publicada través de la cuenta oficial de Instagram del Canal 1.

El presentador colombiano Rodrigo Castro se une al programa Lo sé todo - crédito Lo sé todo/Instagram

Rodrigo Castro no solo ha construido una carrera en los medios, sino que también se ha vinculado con el Estado: recientemente trabajó en el departamento de Prosperidad Social del Gobierno Gustavo Petro, y en el pasado asumió roles como subsecretario de la comisión de Gobierno, consejero del Concejo de Bogotá y miembro de la Policía Nacional.

Su retorno a la pantalla colombiana se dio después de ejercer como presentador en el programa Salió el sol, emitido por Canal 13. La versatilidad de Castro, con formación en Derecho y especialización en Derecho de Telecomunicaciones, añade una cuota de experiencia frente a las cámaras de Lo sé todo.

El nuevo cambio en el programa de televisión de entretenimiento surge después de la salida de Nanis Ochoa y Elianis Garrid, aunque en la actualidad Ariel Osorio se mantiene a la cabeza y Alejandra Serje retoma su rol como presentadora. Los cambios iniciaron desde la salida de Mafe Romero en agosto de 2023 y luego Elianis Garrido y Nanis Ochoa a comienzos de 2024.

El expresentador del programa ‘El Lavadero’ del Canal RCN se une a Alejandra Serje y al reconocido periodista el ‘Gordo’ Ariel Osorio - crédito Rodrigo Castro/ Instagram

Elianis Garrido, reconocida por su trabajo en Lo Sé Todo desde 2018, dio a conocer su despedida del programa para dedicarse a su nuevo emprendimiento, un estudio de baile, decisión inspirada por su necesidad de atender su inversión con “amor y tiempo”.

“Estoy dando a luz un nuevo proyecto, voy a dar apertura a mi estudio de baile, con mucha ilusión y trabajo. Emprender no es fácil, pero este es el año en que debo estar atenta de mi inversión, para meterle mi amor y mi tiempo. Mi proyecto me necesita, por eso daré un paso al costado”, indicó la barranquillera al despedirse del programa del Canal 1.

La exprotagonista de nuestra tele compartió con sus seguidores que recibió las llaves del local, ubicado en el norte de Bogotá, en donde abrirá su academia de baile: “Gracias Dios bendito, aquí nace este hijo que he soñado desde niña. Pronto nos veremos y bailaremos juntos porque bailando todo se arregla. Aquí arranca un sueño. ¡Les iré contando el proceso, los detalles, todooooo!”

Elianis Garrido y Nanis Ochoa se despidieron de Lo sé todo - crédito @nanis8a/Instagram

Por otro lado, Nanis Ochoa anunció sus planes de retomar su carrera actoral en el extranjero, específicamente en México, luego de su primera experiencia como presentadora en el espacio televisivo y su proceso de divorcio con Juan Pablo Navarrete: “No creía en mí y el programa llegó en un momento crucial de mi vida. Mi pasión es actuar y me voy porque siempre he querido ir a México a explorar, y no quiero quedarme sin vivir ese sueño de actuar y protagonizar. Gracias por darme un propósito cuando no me quería levanta”, expresó la expareja del cantante Pipe Calderón durante su despedida del programa de chismes en donde el popular co-presentador El ‘Gordo’ Ariel Osorio y el equipo de la producción realizaron emotivos vídeos en homenaje a las presentadoras salientes.