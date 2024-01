Corrientazos de 6.000 pesos en Bogotá: youtuber los probó y quedó sorprendido

Aunque la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica anunció un incremento en este platillo para 2024, un youtuber encontró lugares en los que su valor es mínimo - crédito Colprensa

En Colombia, en algunos casos se utiliza una jerga que solo puede ser entendida por connacionales, ya que se suelen utilizar palabras de acciones u objetos para referirse a aspectos totalmente contrarios a lo que representa.

Uno de los ejemplos más claros es el corrientazo, que no se trata de una descarga eléctrica sobre un cuerpo, como lo indica la RAE, sino de comprar un almuerzo económico que tenga bandeja, sopa y jugo, lo que es tomado por trabajadores, oficinistas y estudiantes como una opción cómoda para alimentarse.

En el inicio de 2024, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica anunció que debido al incremento en el precio de algunos alimentos y la desaceleración del IPC en 2023, el corrientazo podría aumentar su valor hasta en un 15%, por lo que sería muy difícil encontrar un almuerzo por menos de 14.000 pesos.

Ante esto, Cris sin límite, un youtuber bogotano, se dio a la tarea de encontrar los restaurantes más económicos de la ciudad, mostrando a sus seguidores las posibilidades que existen para almorzar por menos de 10.000 pesos en la capital del país.

El corrientazo de 6.000 pesos

El creador de contenido resaltó que almorzar en estos lugares era una buena opción - crédito @Crissinlimite/YouTube

El primer lugar resaltado por el creador de contenido está ubicado en la carrera 16 con calle 22, en el barrio Santa Fe (localidad de Los Mártires), en donde encontró un almuerzo por 6.000 pesos.

En este sitió recibió a cambio de ese dinero, sopa de pasta, una bandeja con arroz, frijol, papas fritas, pechuga frita y ensalada, más un vaso de limonada. Sobre el sabor, el youtuber afirmó que no era la mejor comida que había probado, pero que nada sabía mal y las porciones eran grandes.

“Del uno al diez le doy un nueve, está muy bien, las porciones están perfectas, lo de la sazón es verdad, pero está bien”, afirmó el bogotano.

Otra opción por 1.800 pesos más

Un youtuber bogotano encontró un restaurante en el que venden almuerzos de 6.000 pesos - crédito @Crissinlimite/YouTube

El segundo lugar visitado por el youtuber fue un restaurante en la calle 3 con carrera 23, en donde el valor del almuerzo aumentó 1.800 pesos, por lo que pagó por un corrientazo 7.800 pesos, resaltando que el lugar ofrecía otro tipo de preparaciones por un mayor valor.

En este sitio recibió sopa de arroz, una bandeja con arroz, garbanzo, plátano, papas fritas y una presa de pollo, más dos vasos de limonada, ya que allí permitían repetir bebida. Respecto a la calidad del almuerzo, resaltó que tenía mejor sabor que en el primer sitio, pero que la diferencia no era mucha.

“Está bueno, por dos mil pesos más, no es mucha diferencia. Me gusto más que el anterior, no le doy un diez por las papas, pero porque soy cansón”, fue la opinión de Cris sin límite.

Un almuerzo económico, pero fuera de un restaurante

El bogotano encontró almuerzos por menos de 10.000 pesos - crédito @Crissinlimite/YouTube

El último almuerzo que probó el youtuber fue en la plaza de la Mariposa, en el centro de Bogotá, en donde encontró un puesto ambulante en el que venden almuerzos por 6.000 pesos, pero sin sopa, ya que el valor aumentaría. En este lugar el platillo contenía arroz, pasta, ensalada y pollo.

Este sitio fue el que menos le agradó al bogotano, pero afirmó que seguía siendo económico, puesto que podía alimentarse por menos de la mitad de lo que valdría un almuerzo en gran parte de los restaurantes de la ciudad, por lo que recomendó probar esta opción.

Por último, el youtuber pidió dejar en los comentarios más sitios económicos donde almorzar, los cuales visitará en un próximo video.