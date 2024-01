Alcalde de Cartagena hizo fuerte exigencia a Gustavo Petro: “Voy a darme un compás de espera”

Alcalde de Cartagena pide la presencia del presidente Petro para debatir la situación de seguridad que vive la ciudad - crédito @dumek_turbay/X Colprensa

Luego de los recientes actos violentos y sicariatos registrados durante los primeros días de 2024 en Cartagena, el alcalde Dumek Turbay instó al presidente Gustavo Petro a dirigir su atención a la ciudad y apoyar las iniciativas actuales dentro del denominado Plan Titán 24. El llamado surge después de un inicio de año marcado por la intolerancia y agresiones en la región.

Te puede interesar: “Hoy Cartagena es una ciudad peligrosa”: la lapidaria declaración del fiscal Barbosa

El alcalde manifestó su deseo de que el presidente participe más activamente en la comunidad cartagenera. Asimismo, resaltó la importancia de la presencia presidencial en las calles y barrios para abordar los problemas de forma directa.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Esto es lo que lo costaría viajar en barco boutique de lujo que navegaría por el río Magdalena

“El presidente pasa mucho tiempo en Cartagena y no es justo que los cartageneros no podamos verlo, y no solamente hablo por mi investidura como alcalde, sino como cartagenero. Nos alegra mucho que esta ciudad sea de preferencia para él, pero queremos ver al presidente en las calles y en los barrios haciendo la tarea”, indicó el mandatario local, según Caracol Radio.

Además, el mandatario local señaló que las próximas medidas de seguridad financiadas por el distrito y el próximo consejo de seguridad, que contará con la colaboración de la Secretaría del Interior, Fiscalía, Armada y Migración Colombia. “Estamos implementando acciones, que nos van a tomar unos meses, pero con el nuevo comandante de la Policía esperamos que la dinámica, la sinergia y la manera de mejorar la tranquilidad pública sea más evidente”.

Alcalde de Cartagena hace llamado al Presidente para mejorar la seguridad de la ciudad - crédito @dumek_turbay/X

La estrategia del alcalde, en caso de no obtener el respaldo necesario, incluiría el desarrollo de una acción legal para buscar protección ante la justicia colombiana para los derechos de los ciudadanos. “Voy a darme un compás de espera, y si no mejoran las circunstancias, si no nos sentimos respaldados, tendré que acudir a nombre de todos los cartageneros a la justicia colombiana para que sea quien nos ayude”, indicó Dumek Turbay, de acuerdo con el medio citado anteriormente.

Te puede interesar: Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este sábado

De igual forma, en el transcurso del consejo de seguridad, encabezado por Bruno Hernández, secretario del Interior, anunció que se evaluarán los incidentes recientes para determinar medidas urgentes que restablezcan el orden público.

Santa Marta también hace un llamado al Gobierno por crisis de seguridad

La representante del Magdalena, Íngrid Aguirre Juvinao, dirigió un urgente llamamiento al Gobierno nacional para que preste atención y actúe inmediatamente frente a la grave situación de seguridad que afronta Santa Marta. La congresista insta a que se potencie la presencia policial y se mejore el equipamiento y las estrategias de vigilancia para contrarrestar la violencia criminal que afecta a esta y otras zonas aledañas.

La congresista Íngrid Aguirre urge presencia del Ministro de Defensa y del Comisionado de Paz - crédito Policía Nacional

El clamor de Aguirre por una intervención más decidida en materia de seguridad es apoyado por diferentes sectores de la comunidad, quienes solicitan la presencia en la ciudad tanto del Ministro de Defensa como del Comisionado de Paz. La petición extiende la convocatoria a que autoridades militares y policiales incrementen el número de efectivos en la zona y fortalezcan las operaciones con avanzada tecnología como drones e incrementen la vigilancia mediante cámaras de seguridad. En palabras de la congresista: “Es hora de que la Policía Metropolitana tenga un brigadier general en el mando, y que haya más hombres, más parque automotor, más cámaras de seguridad y drones.”

Santa Marta y en particular el barrio María Eugenia, se han visto afectados por una ola de violencia en la que han perdido la vida tres personas en días recientes. Las bandas involucradas, entre ellas Los Pachenca y el Clan del Golfo, han generado temor entre los residentes, llegando al punto de imponer toques de queda como parte de una confrontación armada ligada al control del microtráfico. Este escenario violento se extiende a otros sectores como los barrios de Pastrana y Primero de Mayo, asediados también por la delincuencia organizada.