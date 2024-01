Joven denuncia acoso sexual mientras trabajaba en restaurante en Bogotá: esta fue la respuesta del lugar

Una joven denunció acoso sexual en el trabajo, mientras era empleada de un restaurante en Bogotá - crédito Andina

Una joven bogotana ha levantado su voz al denunciar públicamente en su cuenta de X haber sufrido acoso sexual mientras trabajaba en el restaurante Zerocarnizero, ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá. La mujer relata que la amarga experiencia ocurrió hace un año.

Su presunto acosador era un chef del lugar. No obstante, relata la víctima, a pesar de que ella denunció lo sucedido, el establecimiento no tomó medidas para abordar la situación. De hecho, comparte capturas de pantalla en la que le habrían dado consejos revictimizantes como ponerse en contacto con su agresor.

El testimonio de la joven se dio a conocer a través de un hilo en redes sociales, en el que compartió detalles de lo que le sucedió. “Les quiero compartir mi amarga experiencia trabajando en el restaurante ‘Zerocarnizero’, donde hace un año enfrenté una situación de acoso sexual por parte del chef Alex Rivera. Pese a mi denuncia interna, nunca hicieron nada”, escribió la afectada.

El restaurante Zerocarnizero vende hamburguesas en la localidad de Chapinero, en Bogotá - crédito imagen de referencia Mercado Little Spain

La mujer relata que comenzó a laborar en el restaurante a principios de 2023. Pero fue hasta el 18 de febrero del mismo año, cuando sufrió tocamientos por parte del chef, que decidió poner fin a su empleo en ese lugar. “El restaurante no colaboró proporcionando las grabaciones del local de ese día y, a pesar de conocer la situación, el chef siguió trabajando”, agregó la denunciante.

“Nunca me indemnizaron, ni me liquidaron, ni me enviaron las grabaciones, ni me devolvieron una pertenencia mía”, narró la mujer. De hecho, mencionó que le pidieron “con cinismo e insultos” que le escribiera a su agresor para recuperar su pertenencia; lo que se constata en las capturas de pantalla compartidas por la mujer.

Ante esto, la denunciante respondió: “No entiendo por qué se lo dejaron a él sabiendo lo que había pasado para que yo lo reclamara”.

El restaurante le dijo a la víctima que se pudiera en contacto con su agresor - crédito @sstc07/X

“Ante la falta de justicia y respuesta por parte del restaurante a cargo del señor Cristian Mazabuel, presenté una queja al Ministerio de Trabajo”, concluyó la mujer. Todavía, dice ella, tampoco ha recibido respuesta de la entidad.

La respuesta del restaurante por los hechos de acoso sexual

“En Zero aún no hemos implementado una ruta de atención integral para víctimas de violencia sexual, por ello la dificultad para atenderte y entenderte de una manera empática y efectiva”, se lee en una de las capturas de pantalla que compartió la víctima en su cuenta de X, en la que se ve una conversación en WhatsApp, aparentemente con las directivas del establecimiento.

El restaurante reconoció que no tenía una ruta de atención por acoso sexual - crédito @sstc07/X

Poco después de que la mujer hiciera público su testimonio, el restaurante Zerocarnizero hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que se refieren a la situación. “Siempre ha existido la voluntad de velar por la estabilización de la situación y en lo posible por la reparación integral de los daños a los que la trabajadora se vio expuesta”, dice el comunicado oficial del establecimiento.

También compartieron una imagen en la que muestran diferentes correos y conversaciones de WhatsApp con la implicada, cuya inscripción es: “Sí hemos estado para ti y lo estaremos siempre”.

Esta fue la respuesta del restaurante ante hecho de acoso sexual - crédito @Zerocarnizero/Instagram

En la misma línea, afirman que el departamento jurídico propuso ofrecer asesoramiento legal de manera gratuita a la mujer desde que se conoció el hecho de acoso. “Por razones ajenas a nuestra voluntad, la activación de la reclamación de la indemnización simbólica por Acoso Sexual Laboral a través de la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) no se ha concretado”.

Finalmente, el restaurante asegura que se han implementado “medidas internas para asegurar que este tipo de incidentes no se repitan”; comunicando que, desde el suceso, “Alexander ya no forma parte de nuestro equipo”.

Unas horas más tarde después de que su hilo en X se hiciera viral, la mujer compartió de nuevo un pantallazo en el que el establecimiento comercial le respondía: “Hoy te vamos a pagar y también demostraremos con pruebas todo lo que estuvimos dispuestos a ayudarte y siempre nos evadiste”.