Este es el equipo del fútbol español en donde juega el hijo menor de Arelys Henao

Arelys Henao y sus hijos, Miguel (izquerda) y Esteban (derecha) agradecieron el cariño recibido en todos los rincones de Colombia - crédito @miguelhurtado__ / Instagram

La cantante antioqueña Arelys Henao se ha convertido en una de las artistas más queridas por los colombianos, debido a su música popular, pero sobre todo, por su historia de vida, que ya dio pie para que los libretistas del país le hicieran su propia novela.

La primera temporada de la bionovela de la artista de 47 años se centró en mostrar sus inicios en la música, sus primeros amores, su complicada vida a raíz del conflicto armado interno y en la consolidación de su sueño de dedicarse a cantar. La segunda entrega de la producción enmarca las complejas situaciones de Arelys a nivel personal, referenciando a su madre, su esposo y sus hijos.

Lo que muy poca gente sabe es que Miguel, el menor de los hijos de la artista, es futbolista profesional, y llegó a debutar en clubes del fútbol profesional colombiano (FPC) como Independiente Medellín y Atlético Nacional. Con solo 20 años ya acumula millas por el mundo, en el modesto Club Deportivo Lugo, de la segunda división de España. El joven deportista juega en la posición de defensa central.

En el mundo real, la compositora tiene dos hijos: Juan Esteban Hurtado Henao, de 25 años, y Miguel, de 20 años. Ambos, fruto del matrimonio con su actual esposo Wilfredo Hurtado, con el que ya lleva más de 25 años, han cautivado las redes sociales no solo por su buena pinta sino también por la cercanía que tienen con su madre.

“Actualmente, vivo en Italia, pero me voy a mudar a Portugal, porque ahora voy a jugar en Sport Comércio e Salgueiros de Braga, que está en la segunda división portuguesa”, comentó el hijo menor de Arelys en entrevista con Día a Día.

Miguel Hurtado Henao, hijo de la cantante Arelys Henao, es futbolista profesional. Ha jugado en equipos de Colombia, España y próximamente en Portugal - crédito @miguelhurtado__ / Instagram

Miguel, que actualmente reside en Italia, se prepara para esta nueva fase profesional en su vida. Sport Comércio e Salgueiros, que ha sido notable en la escena futbolística en tierras lusas desde 1911, le da la bienvenida en un movimiento que promete enriquecer su carrera y aportar a la estrategia del equipo en el futuro cercano. Este cambio marcará, no solo, un nuevo capítulo para el futbolista, sino también para el club, que busca fortalecer su plantilla para seguir destacando en el torneo de ascenso portugués.

Sueño de niño

La cantante de música popular reveló en la entrevista del programa matutino que desde muy pequeño su hijo Miguel tuvo claro que quería ser futbolista profesional, por lo que junto a su esposo Wilfredo siempre apoyaron ese sueño, garantizando su paso por escuelas de fútbol de Medellín y diferentes entrenamientos que exploten su talento en el balompié.

A finales de 2022, en ese entonces con 19 años recién cumplidos, Miguel Hurtado Henao pudo hacer parte de la plantilla del equipo juvenil de Atlético Nacional. El joven consiguió llamar la atención de las directivas del equipo del verde paisa con su desempeño en la escuela del técnico Nelson Gallego.

Su sueño de futbolista lo ha llevado a pisar los grandes escenarios de Europa, como el caso del Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid de España - crédito @miguelhurtado__ / Instagram

Entorno familiar de Arelys Henao

El amor entre Arelys Henao, la reina de la música popular, y su esposo, Wilfredo Hurtado, comenzó hace más de veinte años, hasta que decidieron irse a vivir a Medellín.

“Él llega desplazado también de la violencia de Urabá. Él perdió a su papá, pierde a gran parte de sus hermanos, ha sufrido más que yo. Mi padre comenzó a prohibírmelo. Cuando lo veía pasar comenzaba a hablar mal de él. Yo le decía: ‘Papá, no me lo prohíba más, que me va a salir gustando’. Él empezó a decir y a decir, hasta que me gustó”, confesó la cantante a la Revista Vea.

Con su esposo y manager, Arelys tuvo dos hijos: Juan Esteban y Miguel, ninguno es de aparecer mucho en redes sociales, debido a la privacidad de sus vidas.

En cuanto a sus hermanos, la compositora nació en una familia de trece hermanos, siete de ellos ya fallecieron. Su hermana mayor falleció a causa de una mordedura de serpiente, Martín, con 54 años murió en 2021 por una enfermedad terminal.