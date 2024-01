El Tino Asprilla le metió presión a Millonarios para ser campeón de la Superliga: “Que dejen las excusas”

Faustino Asprilla le puso la responsabilidad a Millonarios de ganar la Superliga ante Junior - crédito Colprensa

Millonarios y Junior serán los primeros equipos del Fútbol Profesional Colombiano en abrir la temporada 2024 con la disputa de la final de la Superliga la cual determinará el campeón de campeones del 2023. Tal ha sido la conversación que ha girado en torno a este partido que el ídolo del futbol colombiano, el Tino Asprilla decidió participar de la misma.

Quien ya se ha posicionado como uno de los panelistas favoritos del canal ESPN, se refirió sobre el equipo que tiene la obligación de quedarse con el campeonato y posicionó al Embajador como el que tiene el papel.

En sus declaraciones, el Tino afirmó que, teniendo en cuenta el largo proceso deportivo del técnico Alberto Gamero, Millonarios tiene que arrasar en su totalidad con el Tiburón, sin siquiera darle espacio a que responda, puesto que si no sucede así, se llegaría a considerar un fracaso lo que ha hecho el club capitalino en los últimos años.

“Millonarios es el único que tiene obligación. Dejen de estar sacando excusas. Si Millonarios no gana, eso sí es fracaso. Tiene que pasarle por encima al Junior. Póngase serios, hombre. Entonces después salen con que Millonarios es el equipo más grande porque mete a 40.000 hinchas al estadio. ¿Grande por llenar el estadio? Pues yo también meto 10.000 en Tuluá”.

Junior recibe a Millonarios en el Metropolitano por el partido de ida de la Superliga colombiana - crédito Kronos

Los comentarios de Asprilla no sentaron del todo bien en la hinchada del conjunto embajador, puesto que los títulos de Copa BetPlay 2022 y Liga BetPlay I-2023 no llegaron de la nada y son el fiel reflejo de que el proceso sí ha dado sus resultados.

Gamero defendió su proceso a pesar de las derrotas

En la rueda de prensa previa al choque contra el Tiburón, el técnico del conjunto Embajador afirmó que son muchos los que no consideran exitoso su proceso debido a que han sido más “las pérdidas” que las ganancias, sin embargo, este le dio visibilidad a todo lo que el equipo tiene que pasar para llegar a las instancias finales:

“Un triunfo no me va a poner como el mejor del FPC, pero una derrota tampoco (como el peor). Estas instancias nos la ganamos por ser los campeones. Las finales las gana uno. En Colombia, el que pierde una final es fracasado, pero no se dan cuenta que para llegar a la final hay que jugar 26 partidos. Hay ligas que juegan 16 partidos y son campeones, en Colombia no”.

Si bien Millonarios en los últimos tres años ha llegado constantemente a las instancias finales, únicamente ha podido convertir dos de ellas en títulos, de ahí que los bogotanos sean el equipo a “juzgar” en esta final.

Quién es el favorito para quedarse con el título de la Superliga

Millonarios le gnaó a Junior la última final del FPC que disputaron entre ellos quedándose con la Copa Colombia 2022 - crédito John Paz/Colprensa

Previo al choque, la institución bogotana llega con la ventaja histórica de ser aquel vencedor en el último compromiso contra el Junior que definió un título. A finales de 2022, el conjunto dirigido por Alberto Gamero le ganó los barranquilleros la Copa BetPlay, siendo este el primer título del proceso del samario.

No obstante, en cuanto a actualidad, el currambero llega a este choque como vigente campeón del FPC y con buenas sensaciones luego de vencer a Real Cartagena en sus primeros partidos de pretemporada. Por su lado, Millonarios jugó cuatro partidos, dos ante Fortaleza y dos ante La Equidad, en los que ganó dos, empató en uno y perdió otro.

Sin duda, este choque por dónde se le vea estará bastante igualado y será uno de los mejores platos fuertes para comenzar la temporada de competiciones del 2024, el cual tendrá para ambos equipos participación en la Copa Libertadores.