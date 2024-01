Las claves del inminente fichaje de Arturo Vidal por América de Cali

El volante chileno está a una firma del ser jugador de América de Cali - crédito Infobae Colombia

Todo parece estar encaminado para que Arturo Vidal se convierta en el fichaje estrella del América de Cali, que puso toda la carne en el asador para hacerse con los servicios del experimentado futbolista, de 36 años, que tiene ilusionados a toda la hinchada Escarlata.

En las últimas horas, los Diablos Rojos enviaron la última oferta al Rey Arturo, que tiene la última palabra para definir su futuro. La clave para que el cuadro vallecaucano siga en la pelea por el que sería el mejor fichaje del fútbol colombiano de 2024, es el trabajo mancomunado de las directivas en compañía de dos patrocinadores que pusieron el dinero faltante para cumplir con las demandas del jugador según informaron fuentes cercanas a Infobae Colombia.

La inclusión de los patrocinios en la negociación

A pesar del alto costo que significa la contratación de un futbolista del calibre de Arturo Vidal, las directivas de América, en cabeza de su máximo accionista, Tulio Gómez, nunca bajaron los brazos y recurrieron a varias empresas del sector privado para acercar los números a las pretenciones económicas del ex Juventud de Turín.

Si bien no se conocen el nombre de las compañías que se metieron la mano al dril para hacer realidad el sueño americano, todo indica que dos o tres patrocinadores de la escuadra Escarlata unieron fuerzas para romper el mercado de pases no solamente del balompié cafetero sino del continente.

América le ganó la puja a dos fuertes contendores

Arturo Vidal decidirá si acepta o no la oferta de América de Cali - Crédito: Getty Images

Antes de darse su salida de Athletico Paranaense de Brasil, los rumores apuntaban a una sola dirección: Boca Juniors. Tras la victoria de Juan Román Riquelme en los comicios por la presidencia del cuadro argentino, el nombre de Arturo Vidal tomó más fuerza para vestirse con los colores del Xeneize.

Sin embargo, Boca tiene completo el cupo de extranjeros, lo que ha sido un impedimento a pesar de que en materia de números puede asumir el valor de la ficha del ex Bayern Múnich de Alemania.

Otro en la contienda por el santiaguino, de 36 años, es Colo Colo, club en el que debutó como profesional y marcó una época dorada entre 2005 y 2007, llegando a la final de la Copa Sudamérica cayendo ante Pachuca, que para entonces tenía entre sus filas a Miguel Calero.

No obstante, en el Cacique no había afán por el regreso de Vidal, ya que económicamente no estaban dispuestos a pagar el alto salario del futbolista. Además, el cuadro colocolino está en la lista negra de la FIFA, por lo que no puede inscribir nuevos jugadores, situación que deja en una inmejorable posición al América de Cali, que de no suceder nada extraño tendrá en sus filas a uno de los mejores jugadores del continente en los últimos años.

De acuerdo con las cifras reveladas por Tulio Gómez, el ex Inter de Milan firmaría por un año, inicialmente el chileno pidió USD 1.8 millones; sin embargo, los Diablos Rojos hicieron una contraoferta de USD 1.2 millones, superior al ofrecimiento de Colo Colo.

Arturo Vidal, con una carrera repleta de éxitos, aportaría a la liga colombiana no solo su presencia galardonada, sino también su experiencia internacional. El jugador cuenta con 25 títulos en su haber, incluyendo trofeos de prestigiosas competiciones europeas y victorias significativas con La Roja, con la que disputó dos copas del mundo.