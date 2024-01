Alias Satanás sigue extorsionando desde la cárcel: “Las indicaciones son que haya derramamiento de sangre todos los días”

José Manuel Vera, alias Satanás, sigue extorsionando desde la cárcel - crédito Ministerio de Defensa

El 2 de noviembre de 2023 capturaron en Ecuador a José Manuel Vera, alias Satanás, líder de la temida red de extorsionistas y sicarios denominada Los Satanás, y se pensó que con su caída iban a cesar las amenazas a los comerciantes de Bogotá; sin embargo, el criminal sigue amenazando a sus víctimas para que paguen ‘vacunas’.

Aunque alias Satanás está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Girón (Santander), que a mediados de noviembre inauguró un pabellón especial antiextorsionistas, los comerciantes bogotanos denunciaron que siguen recibiendo mensajes intimidatorios a través de WhatsApp para que le paguen grandes sumas de dinero a alias Moisés y alias Pedrito, los nuevos cabecillas del grupo criminal de origen venezolano.

“Yo puedo estar preso, pero aquí todos los muchachos están en la calle y estamos activos. Si ustedes quieren derramamiento de sangre, nosotros los vamos a complacer”, dice alias Satanás en un audio amenazante conocido por Noticias Caracol.

La grabación de voz tiene una duración de más de minuto y medio, tiempo en el que el criminal dijo que no le temía al Gaula, a la Policía y demás autoridades que lo tenían en la cárcel y sentenció a los comerciantes por denunciar las amenazas que hacen Los Satanás.

Alías Satanás fue capturado, pero sigue mandando desde la cárcel - crédito Policía Nacional

“Aquí nosotros no le copiamos al Gaula, no le copiamos a la Policía, nosotros no le copiamos a la Sijín, nosotros no le copiamos a nadie (...) todos los comerciantes, les estamos haciendo el llamado y se están haciendo los desentendidos. Por ahí el Gaula los puso a escuchar una nota de voz; correcto, yo envié esa nota de voz, pero esos manes me faltaron a la palabra y aquí los que van a pagar las consecuencias son ustedes, los comerciantes, por ponerse a ofrecer cosas que no van a cumplir”, dice alias Satanás en la grabación.

De acuerdo con el Inpec, en la Cárcel de Palogordo (Santander) el ala contra los extorsionistas cuenta con capacidad para albergar a más de 150 delincuentes y además cuenta con un equipo especial de 12 cámaras de videovigilancia para monitorear las 24 horas a los delincuentes, pero parece que ese alto nivel de seguridad es insuficiente y alias Satanás sigue mandando desde su lugar de reclusión.

“Aquí los muchachos hacen lo que uno les indica y las indicaciones son que haya derramamiento de sangre todos los días, así que espero que no se sigan haciendo matar los inocentes. Si ustedes no se ponen al día con Moisés y con Pedro, que son los que quedaron encargados de la zona, ya los muchachos tienen coordenadas directas de que me empiecen a matar gente todos los días”, le dice José Manuel Vera a los comerciantes a través de mensajes de WhatsApp.

A través de panfletos Pedrito y Moisés extorsionan a comerciantes en Bogotá - crédito redes sociales / Facebook

Según las autoridades, Satanás usa llamada diaria a la que tiene derecho, y que no le pueden negar según el código penal, para proferir las amenazas y, al parecer, esa llamada es grabada por sus secuaces en Bogotá para luego distribuir los audios a través de redes sociales.

Frente a las múltiples amenazas que le endilgaron al líder de Los Satanás, se redobló la seguridad de su celda, fueron autorizadas requisas en su lugar de reclusión cada 24 horas, se limitó su comunicación y aumentó la vigilancia de sus movimientos.

Entre tanto, en Bogotá, los secuaces del peligroso criminal de origen venezolano siguen intimidando a los comerciantes con panfletos amenazantes, granadas, mensajes con balas e incluso homicidios, como el de Jeison Ferney Vargas Salamanca, un comerciante de 32 años que fue ultimado a tiros el sábado 6 de enero en el barrio Siete de Agosto, de la localidad de Barrios Unidos, por no pagar una extorsión.