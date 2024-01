El fiscal Barbosa comparó a Gustavo Petro con Pablo Escobar: “Considera que puede romper la institucionalidad”

El fiscal Francisco Barbosa (izq) dijo que el presidente Petro (der) tenía a Colombia como Pablo Escobar - créditos Jesús Aviles y Luis Ortiz / Infobae - Chepa Beltran/Long Visual Press y Fiscalía General de la Nación

Los ataques entre el presidente de Colombia Gustavo Petro y el fiscal general de la nación Francisco Barbosa tuvieron un nuevo episodio y en esta oportunidad el director de la Fiscalía comparó al jefe de Estado con el difunto líder del cartel de Medellín Pablo Escobar.

En una entrevista con el canal Red+Noticias, Barbosa sostuvo que, como Pablo Escobar en su tiempo y el cartel de Cali, Gustavo Petro tiene en jaque al país y su institucionalidad, por la crisis de seguridad que hay en todo el territorio nacional.

“Si al país, hace 25 años, lo puso en jaque Pablo Escobar, hoy lo está poniendo en jaque Gustavo Petro. El problema de él es que no ha asumido su rol como presidente de la República... Colombia ha tenido momentos difíciles: Pablo Escobar puso en jaque al país, el cartel de Cali puso en jaque al país y Gustavo Petro está poniendo en jaque al país”, aseveró Barbosa en entrevista con el medio citado.

El fiscal se despachó contra el Gobierno nacional por la crisis de seguridad que hay en el país - crédito Presidencia de la República/Colprensa

Según el fiscal, el presidente tiene en jaque al país por la falta de gestión en la rama judicial y en la Fuerza pública, así como por todo el proceso de ‘paz total’ que adelanta con los distintos grupos que delinquen en el país.

“No sabemos el contenido de lo que han denominado ‘paz total’”

En la entrevista Francisco Barbosa aseguró que se han dejado de efectuar capturas porque la Fiscalía no tiene el apoyo necesario de la Fuerza Pública y porque los grupos criminales se han fortalecido debido al proceso de paz total del presidente Gustavo Petro.

“Alguien diría: ‘¿Por qué no captura la Fiscalía en zona rural?’, porque no sabemos ni siquiera si tenemos apoyo de Fuerza Pública y Policía en zara rural. No sabemos el contenido de lo que han denominado ‘paz total’... ese es el gran problema de todo esto”, sostuvo.

Según el fiscal, los gobernadores con los que ha hablado le han dicho que no tienen idea de lo que está pasando con la “paz total”, proceso en el que, según él, todos los sicarios de las distintas regiones del país quieren entrar.

Francisco Barbosa dijo que la paz total era una de las causas de la crisis de seguridad del país - crédito Cristian Bayona / Europa Press

“Tenemos un proceso abierto con el ELN y disidencias (de las Farc), pero al mismo tiempo están buscando todos los gatilleros y los sicarios de todas las ciudades del país para sentarlos en las mesas”, le dijo Barbosa a Red+Noticias.

El fiscal general dio a conocer que las tasas de homicidio aumentaron exponencialmente con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia y que en algunas zonas del país las cifras son alarmantes.

De acuerdo con lo expuesto por el director de la Fiscalía, en Cartagena hubo 194 homicidios en 2022, cifra que se multiplicó y llegó a 420 en 2023, es decir que la capital bolivarense pasó de 19 muertos por cada 100.000 habitantes a 39 occisos por la misma cantidad de ciudadanos, cifra que supera a las de otras ciudades capitales como Medellín, donde hubo 355 asesinatos el año pasado, situación que se repite en otras urbes de la costa Caribe del país.

“Si hablamos de Barranquilla, se toteó de inseguridad, también pasamos de 24 muertos a 33 por cada 100.000 (habitantes), si hablamos de Santa Marta, se toteó ¿Por qué? porque andan buscando sicarios para hacer negociaciones en las mesas (de diálogos) y se les olvidó que la que tiene que buscarlos es la Fiscalía para capturarlos y como finalmente tienen los mecanismos de protección como el cese al fuego y todas estas cosas, obviamente, no están angustiados”, concluyó el fiscal general de la nación.