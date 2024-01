Francisco Barbosa aseguró que el Gobierno Petro “busca introducir dentro de la ‘paz total’ beneficios al narcotráfico”

Francisco Barbosa afirmó que Gustavo Petro y su Gobierno quería beneficiar a narcotraficantes - crédito Infobae

En una de sus últimas apariciones como fiscal general de la nación Francisco Barbosa, que termina su período al frente del ente acusador el 13 de febrero, volvió a arremeter contra el presidente Gustavo Petro y su gestión de la denominada “paz total”.

Te puede interesar: Defensoría del Pueblo alertó que los grupos armados ilegales se expandieron por casi 300 municipios

Durante una entrevista con el medio internacional CNN en Español, Barbosa dijo que desde hace un año el Gobierno nacional tiene la intención de dar beneficios a los narcotraficantes del país, a través del proceso de sometimiento a cambio de amnistías que ofrece la Administración de Petro.

“Yo lo que veo es que ha habido una intención clara desde enero del año pasado (2023) de buscar introducir dentro de la ‘paz total’ beneficios al narcotráfico en Colombia”, aseveró.

Te puede interesar: Proceso de paz Gobierno - ELN: prórroga del cese al fuego bilateral continúa sin definirse a un día de su vencimiento

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

De acuerdo con lo expuesto por Barbosa, desde sus funciones al frente del ente investigador se ha percatado que desde el Gobierno Petro se ha intentado hacer una serie de negociaciones extraoficiales y de otorgar beneficios a narcos y otros grupos criminales por fuera de la ley.

El fiscal General de la Nación Francisco Barbosa aseveró que desde el Gobierno han querido hacer negociaciones ilegales con grupos al margen de la ley - crédito Fiscalía General de la Nación

“Por lo menos en lo que a mí me corresponde, que es haber dicho no al levantamiento de unas órdenes de captura con fines de extradición de narcotraficantes y beneficios para diferentes organizaciones, incluso negociaciones informales con bandas criminales sin ninguna base jurídica, porque no existe ley de sometimiento, (lo veo) como una suerte de favorecimiento que puede generar un descalabro en la persecución criminal en Colombia”, agregó el fiscal Barbosa.

Te puede interesar: Gustavo Petro mandó vainazo a la Fiscalía por testimonio contra la vicefiscal Martha Mancera

El director de la Fiscalía General de la Nación indicó que la crisis de seguridad que estaba atravesando el país en la actualidad era el resultado de las gestiones del proceso de sometimiento que adelanta el gobierno con grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc.

Francisco Barbosa aseveró que hoy Colombia estaba en medio de una “inseguridad rampante” a causa de un abandono en temas dela seguridad y de la justicia por parte del Estado, en cabeza de Gustavo Petro lo que, según él, genera preocupación en los gobernantes municipales y departamentales del país.

“No soy opositor de Petro, soy opositor del narcotráfico”

En medio de la entrevista con CNN en Español se le cuestionó a Barbosa por su férrea oposición al presidente Gustavo Petro, con quien ha tenido fuertes confrontaciones a través de redes sociales y en medios de comunicación.

“No soy opositor del Gobierno de Petro, soy opositor del crimen, del narcotráfico, de aquellos que están pretendiendo romper el Estado de derecho en Colombia, atentar contra la autonomía de la rama judicial”, respondió.

El fiscal Francisco Barbosa (izq) dijo no es opositor del presidente Petro (der) sino del narcotráfico - créditos Jesús Aviles y Luis Ortiz / Infobae - Chepa Beltran/Long Visual Press y Fiscalía General de la Nación

Según el fiscal, desde que llegó a la entidad su objetivo ha sido defender la institucionalidad del país y que se opone a toda acción que la vulnere, más allá de si es el presidente Gustavo Petro o alguien de su entorno.

“Uno podría superar la discusión porque el presidente es una figura elegida popularmente y que está ahí y que representa a la Presidencia de la República. Yo he tenido que defender diferentes temas que tienen que ver con la institucionalidad del país, bajo ataque de la Presidencia, pero no (soy) opositor político, lo que he hecho es defender la institucionalidad”, agregó Barbosa.

El fiscal general de la nación concluyó diciendo que su postura ha sido leída como de oposición debido a que se enfrenta con las conductas del presidente Petro y sus ideales sobre la paz total, entre otros temas, que, según expuso, son contrarios a la ley y a la institución.

Francisco Barbosa abandona la Fiscalía General de la Nación a mediados de febrero y en su reemplazo quedará la actual vicefiscal Martha Mancera mientras la coste Suprema de Justicia elige a la nueva fiscal de entre Ángela María Buitrago Ruiz, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra, terna propuesta por Gustavo Petro.