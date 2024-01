Comenzó el proceso para retirar el tractocamión incinerado en el túnel de la vía al Llano

Inició el proceso para retirar el tractocamión incinerado en la vía al Llano- crédito @notired360/X y Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca

El martes 26 de diciembre un tractocamión se volcó y provocó un incendio en el túnel de Quebrada Blanca, vía al Llano. Después de quince días, se inició el procedimiento para que el vehículo incinerado sea retirado del lugar.

Te puede interesar: Importante universidad ofrece becas y descuentos para estudiantes de bajos recursos

El director de operaciones de la vía al Llano, Fernando Castillo, confirmó que en el corredor Bogotá-Villavicencio, la Empresa Transportadora es la responsable del camión y “debe presentar protocolos de trabajo seguro para el retiro del vehículo y se le pueda autorizar el ingreso y que todo su personal tenga la documentación en regla”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: El nueve de enero se definirá el futuro de Álvaro Uribe: la Fiscalía deberá tomar una decisión

En diálogos con Caracol Radio, el ingeniero explicó que la consecuencia del no es responsabilidad del concesionario. Hasta el día de hoy la empresa transportadora entregó el protocolo de trabajo seguro que es la herramienta para retirar el vehículo. Ahora estamos evaluando esa información, para que ellos puedan entregar ese tema” explicó el ingeniero Castillo.

Por su parte, la concesionaria Vial Coviandina (Coviandina) se debe evaluar el desmonte de la estructura, remolque y cabezote. “No es una atención de un accidente convencional. El hecho de que no se haya retirado el vehículo no implica que no se estén presentado atraso en la rehabilitación de la vía” señaló Castillo.

Inicia el proceso para el retiro del vehículo en el túnel Quebrada Blanca, vía al Llano -crédito Captura de pantalla

De esta manera, la concesionaria afirmó que la carretera se abrirá hasta que se hayan realizado todos los estudios para garantizar la seguridad de los usuarios.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal revivió polémico video de la ministra del Deporte y lanzó indirecta sobre el manejo de los recursos para los Juegos Panamericanos

Además, Coviandina se encuentra a la espera de la documentación correspondiente que debe enviar la empresa de carga Cotrascopetrol (CTC), responsable de recoger el vehículo. Por lo que el ingeniero solicitó “agilidad en el tema por porque se necesita intervenir la zona”.

Además, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el tractocamión aún conserva en su interior 10 galones de combustible, y por motivos de seguridad se debe implementar un protocolo de limpieza en el manejo de la gasolina tanto como para el retiro del vehículo.

En cuánto a Fedetranscarga denunció a través de un comunicado que ni la ANI ni la Coviandina dejaron que la empresa propietaria del vehículo incinerado ingresara a la zona de la emergencia. “Psados dos días del accidente la empresa propietaria del camión se presentó en el sitio del accidente junto con la compañía aseguradora, y les fue negado rotundamente el acceso al lugar del suceso por parte de funcionarios de Coviandina y de la ANI”, según la entidad.

Tractocamión sigue en el túneñ Quebrada Blanca - crédito @CoviandinaSAS/X (Twitter)

Es así que Fedetranscarga señaló que la revisión del túnel en su estructura y la habilitación de la vía al Llano debe priorizarse por la imporatancia de este corredor vial: “Hoy las pérdidas por el cierre de la vía son millonarias, la afectación para la ciudad de Villavicencio, el departamento del Meta y el comercio entre los llanos orientales y el centro del país han sufrido enormes pérdidas”, resaltó Fedetranscarga.

Conductor del camión cisterna falleció

El 30 de diciembre de 2023, familiares y amigos de José Vicente Pérez, de 60 años —el hombre que iba conduciendo el camión cisterna que explotó en el túnel Quebrada Blanca— confirmaron que falleció en la Clínica Santa Fe, donde permaneció por cuatro días en estado crítico. Su cuerpo terminó afectado en el 80% debido a las quemaduras generadas por el incendio.

El día del accidente, José Vicente Pérez había advertido fallas en los frenos del vehículo, por las cuales, al parecer, terminó volcándose. Así lo relató un testigo del siniestro a Caracol Radio: “El conductor estaba desesperado, tratando de gritar que iba sin frenos. (sic) Perdió totalmente el control de su vehículo y entró al túnel a una altísima velocidad y, adentro, estalló el carro”.