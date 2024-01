Andrés Cepeda le montó competencia a Greeicy Rendón para atraer a los pequeños talentos a su equipo

Andrés Cepeda estuvo acompañado de una perrita en el diamante de La voz kids - crédito @andrescepeda/Instagram

El cantautor bogotano Andrés Cepeda es jurado de La voz kids por séptima temporada consecutiva, y como la ganadora del programa en 2022 fue de su equipo, en esta nueva versión quiere repetir el triunfo seleccionando los mejores talentos de la versión 2024.

La incorporación como jurados de Greeicy Rendón y Aleks Syntek al concurso de talentos ha hecho que el programa sea más competitivo. Los niños deben elegir su equipo de formación musical entre los tres jurados, que se valen de diferentes estrategias para que los menores los escojan a ellos.

Los jurados de La voz kids han realizado varias estrategias para que los jóvenes talentos escojan a su equipo - crédito Andrés Cepeda/ Instagram

En el primer capítulo la cantante caleña se destacó con una táctica singular para convencer a los jóvenes talentos de unirse a su equipo utilizando a su mascota, un pomerania llamado Tostao. El intérprete de Día tras día no quiso quedarse atrás y llevó a una perrita llamada Dorita, que se robó las miradas de los televidentes.

Andrés Cepeda eligió a Dorita como su compañera en el diamante de La voz kids - crédito Andrés Cepeda/ Instagram

Estos son los nuevos jurados en La voz kids

La nueva temporada del concurso de talentos inició el 9 de enero de 2024 y con esta reciente edición trajo a nuevas caras al programa. Se trata de Greeicy Rendón y la cuota internacional Aleks Syntek.

“La verdad que Colombia para mí es mi segundo hogar, me fascina su comida, su energía y, sobre todo, la moda. Me he comprado unas garras para mis conciertos para el escenario que están increíbles porque son muy talentosos los diseñadores colombianos. Además de que la gente es muy amistosa, las chicas son coquetas”, expresó el mexicano en una entrevista para Caracol Televisión.

El intérprete de Duele el amor reveló su emoción por estar en el proyecto del Canal Caracol e invitó a los televidentes que lo sintonicen todas las noches: “La Voz Kids 2024 es un concurso musical propositivo, lleno de inspiración: sin duda alguna, más allá de exaltar a quienes se presentan en el Diamante, la intención también está en que los niños que son televidentes se atrevan a tener muchos sueños y vean que todo es posible”, agregó el cantautor para el medio.

Greeicy Rendón y Aleks Syntek serán los nuevos jurados de La Voz Kids Colombia 2024 - crédito Sebastián Rairán / Montaje Infobae

Por su parte, la cantante colombiana afirmó que se sintió nerviosa debido que tuvo en cuenta que ser jurado de pequeños talentosos iba a hacer una tarea difícil: “Te digo que cuando me hicieron la invitación, lo primero que pensé es que tiene que ser muy duro el momento en el que tengamos que tomar ese tipo de decisiones, porque son difíciles por la cantidad de talento, que de cierta manera es una buena noticia porque hay mucho de dónde escoger, pero ya viéndonos ahí digo que es uno como adulto el que se complica la vida, porque ellos están felices, disfrutando y eso te da tranquilidad a la hora de decirles que no siguen, ellos están preparados, lo están viviendo de manera genuina, saben cuál es su propósito más allá de si ganan o no, o del tiempo que duren”, reveló la caleña en una entrevista para El Colombiano.

La pareja del también cantante Mike Bahía relató para el medio que su experiencia con los pequeños “ha sido muy gratificante estar de este lado y poder con conocimiento y experiencia decirles que es un camino muy bonito, que no se trata de ganar o de cuánto duraste, sino que es una de las tantas experiencias que uno vive en esta carrera (...) Definitivamente estos realitys son una plataforma maravillosa para todos los niños que están buscando una oportunidad”.