Víctor Muñoz le salió al paso a Gustavo Petro y su rueda de prensa sobre los Juegos Panamericanos 2027: “Solo faltó decir que fue un entrampamiento”

El exdirector del Dapre en el gobierno de Iván Duque, Víctor Muñoz, dio su balance de la rueda de prensa de Gustavo Petro sobre los Juegos Panamericanos - crédito @infopresidencia/X

La rueda de prensa ofrecida por el presidente de la República, Gustavo Petro, que se refirió el martes 9 de enero de 2024 a las acciones que emprenderán por parte del Gobierno nacional para tratar de recuperar la sede de los Juegos Panamericanos 2027, luego de la reunión sostenida con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, generó polémica.

Te puede interesar: Exdirector del Dapre tildó a Gustavo Bolivar de “instigador y manipulador” tras proponer dos nuevas sedes para los Juegos Panamericanos

Aunque el jefe de Estado dejó en claro que hará todo lo posible para que el país sea epicentro de las justas y anunció que viajará a Chile para encontrarse con Neven Ilic, el presidente de Panam Sports, que tiene sus oficinas en Santiago, las críticas en su contra no faltaron. En especial, por parte de Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Iván Duque.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

“Por ninguna parte somos enemigos del desarrollo de estas justas. Nos interesa, nos ayuda en nuestro programa, nos ayuda a desarrollar el turismo en todo el Caribe colombiano y ayuda a las ciudades específicas, empezando por Barranquilla, a obtener infraestructuras que en el terreno deportivo y en el terreno turístico son fundamentales”, manifestó el primer mandatario.

Aunque la frase que más controversia causó fue en la que reconoció que, por “ignorancia” o por “miedo”, no se hizo el pago acordado por el orden de los USD4 millones el 30 de diciembre de 2023 y se dejó acumular con los cuatro millones adicionales que tenían que abonarse el 30 de enero. “Avisos en materia de compromisos, que por ignorancia no cumplimos o que no se habían cumplido en el Gobierno pasado”, agregó.

Te puede interesar: Iván Duque se defendió de quienes lo culpan por no asegurar los Panamericanos para Barranquilla: “Dejamos proyectados los recursos”

Según Petro, hasta el final de su mandato, que irá hasta 2026, reafirmará su respaldo con la realización de las justas. “Y apoyando financieramente todo lo que sea necesario para su cabal cumplimiento”, manifestó el gobernante, que añadió que con estos juegos “puede tener un polo de atracción de turismo” en la región Caribe del territorio patrio.

Exdirector del Dapre arremetió contra Gustavo Petro

A través de su perfil de X (antes Twitter), Muñoz dio a conocer, punto por punto, sus impresiones sobre la conferencia de prensa brindada por el jefe de Estado y dejó claro sus percepciones sobre lo dicho por el mandatario. En primer lugar, percibió que Petro no aceptó su responsabilidad ante esta delicada situación, que tiene prácticamente perdida la sede de las justas para la capital del Atlántico.

Te puede interesar: Exfuncionario del gobierno Duque arremetió contra Petro y lo señaló de utilizar la Agencia Nacional de Defensa para sus “peleas políticas”

A su vez, habló de lo que el presidente de la República denominó “desconocimientos de los procedimientos” y “miedos” por parte de algunos de sus funcionarios, que hicieron que no cumpliera con el primer pago pactado con Panam Sports; que debía hacerse antes del fin del 2023, pero que no se llevó a cabo, lo que motivó la determinación de la organización de los Panamericanos de quitarle la sede a Barranquilla.

“Habla de desconocimiento, de procedimientos y de miedos, eso es responsabilidad del Gobierno, en especial del Ministerio del Deporte”, afirmó Muñoz. El exfuncionario también hizo énfasis en que Petro estaría intentando trasladar las culpas del fiasco al mandato del expresidente Duque; pese a que las actas de las reuniones dejarían en evidencia las actuaciones de la jefe de la cartera.

Con este mensaje, el exdirector del Dapre Víctor Muñoz, se refirió a las declaraciones de Gustavo Petro con respecto a los Juegos Panamericanos - crédito @Vicmunro/X

Asimismo, cuestionó lo que sería la estrategia de Petro de instalar un debate acerca de que los Juegos Panamericanos se lleven a cabo en varias ciudades del Caribe colombiano y no solo en Barranquilla, lo que a su juicio estaría “desconociendo la asignación de sede”. Y cuestionó lo que sería la “operación internacional de Cancillería para hacer lobby” para intentar lo que parecería una Misión Imposible.

“Era tan fácil, era solo que las dos ministras de deporte de este Gobierno, hubieran hecho lo que les correspondía. Darle importancia a los juegos, trabajar, respetar los compromisos y pagar Solo falto decir que la posible pérdida de los juegos fue un entrampamiento”, puntualizó el exdirector del Dapre en su perfil de X.