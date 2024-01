Subsidio de desempleo: así quedó para 2024 tras el aumento del salario mínimo

El desempleo en Colombia bajó de los dos dígitos en noviembre de 2023 por primera vez desde 2017 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Inició 2024 y con él los ciudadanos colombianos que carecen de empleo buscan incrementar sus ingresos por medio del subsidio de desempleo gubernamental. Este auxilio económico se distribuye a través de las cajas de compensación y para este año se establece en $1.950.000, desglosados en cuatro pagos, ajustándose al incremento del 12% del salario mínimo en Colombia.

Los desempleados que califiquen recibirán inicialmente el 40% de 1,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv), seguido de un 30%, un 20% y finalmente un 10% en los pagos subsiguientes. El monto del primer pago se traduce así en $780.000, siendo el más alto de la serie de ayudas que se otorgan por este concepto.

Para acceder al subsidio, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos, como haber cotizado a una caja de compensación familiar por al menos un año durante los últimos tres años, y estar inscritos en servicios de empleo autorizados, entre otros.

Se resalta la importancia de estar inscritos tanto en los programas de empleo como de capacitación del Gobierno nacional para ser elegibles para el subsidio. Además, se requiere presentar diversos documentos como el certificado de cesación laboral y certificados de afiliación EPS y fondo de pensión, todos con vigencias específicas.

Opcionalmente, se pueden adjuntar certificados de otras cajas de compensación familiar y certificación bancaria, siempre que se prefiera esa vía para la transferencia económica del beneficio.

Cabe destacar que la ayuda proporcionada busca ser un paliativo en la búsqueda activa de empleo y no debe ser considerada como un ingreso permanente. Los ciudadanos interesados en el subsidio deben actuar rápidamente para cumplir con los trámites y recibir esta ayuda que el gobierno colombiano ha dispuesto para aminorar el impacto económico que conlleva la falta de empleo.

El desempleo en Colombia viene bajando desde hace varios meses, pero sigue alto - crédito Colprensa

Subsidio de arrendamiento

El subsidio de arrendamiento 2024 experimentó un aumento en su cuantía y alcanzó los $780.000 mensuales, lo que representa un incremento de $84.000 en comparación con el monto anterior de $696,000.

Este beneficio, dirigido a apoyar a los inquilinos en el pago de sus alquileres, es administrado por cajas de compensación como Colsubsidio, Compensar o Cafam y se otorga por un máximo de 24 meses. El periodo de postulación para acceder a este apoyo está abierto desde el 22 de enero hasta el 23 de noviembre de 2024.

Para optar por esta ayuda económica, los solicitantes deben ser empleados o trabajadores independientes con aportes y tener un núcleo familiar con ingresos que no superen los dos salarios mínimos ($2.600.000).

Asimismo, no deben poseer o coposeer ninguna vivienda y no haber sido beneficiarios de un subsidio de vivienda en los últimos cinco años. El proceso para aplicar incluye completar un formulario de postulación y presentar la documentación requerida a través del portal transaccional o en un centro de servicios. Este subsidio se entrega de forma directa al arrendador y no es acumulable con otros subsidios de vivienda.

El Estado facilita la consecución de este beneficio que significa un alivio para el arrendatario - crédito Luisa González/Colprensa

Los interesados en este soporte económico tienen la posibilidad de adquirir la vivienda objeto del subsidio, siempre que cumplan con las condiciones de vivienda de interés social (VIS). Se insta a los candidatos elegibles a presentar sus aplicaciones cuanto antes, debido a la limitación en el número de cupos disponibles. La recepción de solicitudes se hará durante la ventana de tiempo ya señalada, y apuntando a la facilidad del proceso, se busca fomentar la participación activa de los potenciales beneficiarios.

En síntesis, el subsidio de arrendamiento para 2024 representa una oportunidad significativa para los arrendatarios que cumplen con los criterios establecidos y buscan un respiro financiero en el costo de sus alquileres.

A través de las cajas de compensación y con el fin de apoyar a quienes más lo necesitan, el Estado facilita la consecución de este beneficio que contribuye a la estabilidad económica de numerosas familias.