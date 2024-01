Capturan dos mujeres que transportaban escopolamina en zonas de rumba al norte de Bogotá

Según indicó la Policía Metropolitana de Bogotá, las sindicadas tenían 22 y 31 años - crédito Getty Images

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo a dos mujeres, de 22 y 31 años, en la localidad de Chapinero luego de ser sorprendidas portando sedantes. El operativo se registró aproximadamente a las 4:40 a. m. del lunes 8 de enero de 2024 en la reconocida zona de la calle 85. Se les acusa de utilizar dichos medicamentos para escopolaminar a sus víctimas.

Te puede interesar: Video: así delinquían “Los Peña”, banda dedicada al microtráfico y homicidio en Bogotá

Según indicó Blu Radio, los miembros de la fuerza pública interceptaron a las sospechosas durante un registro de rutina, descubriendo en su posesión las pastillas sedantes. Las detenidas tienen registros por delitos tales como tráfico de estupefacientes, abuso de confianza y lesiones personales. Estos antecedentes ratifican la preocupación por la seguridad en áreas comerciales y nocturnas de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Habitantes de calle fueron retirados del parque Tercer Milenio, pero ciudadanos piden mayor intervención al alcalde

La investigación continúa para determinar si las mujeres forman parte de una red más amplia y para identificar a posibles víctimas de estos actos. La Policía de Bogotá mantiene esfuerzos constantes para frenar delitos que atenten contra la integridad de los ciudadanos y la tranquilidad pública.

Cabe resaltar que dicho descubrimiento se registra pocos días después de que las autoridades dieron a conocer que un hombre fue drogado y robado en un hotel del norte de Bogotá, luego de salir de fiesta en ese sector de la ciudad.

Joven fue escopolaminado y robado en un hotel del norte de Bogotá

Según informó la mamá de la víctima, un ladrón aplicó una sustancia que le permitió desbloquear y manipular el teléfono celular del afectado para cambiar claves de las tarjetas de crédito y sustraer joyas y bienes personales. El monto del hurto ascendería a 50 millones de pesos.

Te puede interesar: “Las escucho riéndose del alcalde por la calle”: trabajadoras sexuales no se sienten afectadas por medidas de alcalde de Cartagena contra la prostitución

Sonia Mccolins, madre de la persona afectada, relató a City Tv que su hijo se encontraba en una zona de bares antes de ser drogado, aunque aseguró que él no consume alcohol. Tras perder la memoria de los eventos, la preocupación emergió: “Estaba en una zona de bar; sin embargo, mi hijo no toma licor, ya después de eso no recuerda nada. Gracias a Dios él no consumió mucho de esto, si no estaría muerto en este momento”.

El delincuente en cuestión tuvo acceso a las cuentas personales y bancarias de la víctima por más de 18 horas. Durante ese tiempo, usó el teléfono de la víctima para solicitar dinero a contactos y manipuló sus cuentas bancarias. “Cuando nos dimos cuenta ya habían pasado más de 18 horas, entonces tuvo todo este tiempo para utilizar el teléfono, para escribirle a gente pidiendo plata, para acceder a sus cuentas y a su banco”.

Delitos de este tipo son cada vez más frecuentes en Bogotá

Es válido anotar que, según cifras entregadas por la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entre el 1 de enero y 30 de junio de 2023, se registraron 750 casos de robo con escopolamina y demás sustancias químicas en la ciudad.

Delitos de este tipo son cada vez más frecuentes en la ciudad - crédito Colprensa

Dichas cifras representan un incremento del 41% con los episodios de dicha índole reportados en 2022. Además, los datos dan muestra de que, en promedio, 4 personas sufren robos bajo esta modalidad a diario en la ciudad.

En 2023, los meses en los que se reportaron más casos fueron abril y junio. De igual forma, según datos recogidos por El Tiempo, en 2022 se registraron 1.207 casos, representando una reducción del 9% con respecto a los episodios de 2021.

No obstante, esta problemática tuvo su punto más crítico antes de pandemia. Por ejemplo, en 2019 se registraron 1.167 casos y, en 2018, las autoridades reportaron 1.003.

Cabe anotar que, hasta antes de 2010, las cifras no superaban los 1.000 casos por año, dando una muestra del notable incremento en este tipo delitos en la más reciente década.