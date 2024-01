Yina Calderón se confesó: sí estará en un reality, enseñó su nuevo tatuaje y reveló porqué dejó de tocar guaracha

Yina Calderón aseguró que dejó de ser DJ para alejarse del alcohol - crédito @yinacalderonstorys/Instagram

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores con un listado de revelaciones sobre su vida tanto personal como profesional en la que confesó que estará en un reality show, pero aún no puede revelar en cuál.

Además, la creadora de contenido huilense enseñó su nuevo tatuaje y aseguró que se alejó de su carrera como DJ de guaracha porque le trajo problemas de licor. Sin embargo, anunció que regresará pronto a los tornamesas.

Desde que se anunció que el Canal RCN preparaba la versión colombiana de La casa de los famosos, a Yina Calderón no han parado de preguntarle sobre su participación en este programa, ya que muchos aseguran que ella sería un buen elemento en este tipo de formatos de los que el público espera polémica.

Yina Calderón afirmó que en este 2024 hará parte de un reality show - crédito @yinacalderonstorys/Instagram

Si bien los seguidores de la influencer huilense la piden a gritos dentro de La casa de famosos, puesto que se imaginan que causaría controversia entre los demás participantes, poco se conoce sobre las celebridades que harán parte de esta primera entrega. La gente está tanto a la expectativa como a la espera de que Yina aporte picante a la nueva producción tal y como lo hizo en su paso por el reality de talentos Protagonistas de nuestra tele, en donde dio mucho de qué hablar y al que le debe su popularidad.

Yina se sinceró con su público y ante la insistencia permanente de sus seguidores por querer saber y ella hace o no parte del grupo de celebridades que entrará al estudio de grabación, ella respondió: “Sí, ya les he dicho varias veces que sí me llamaron para un reality, este año estaré en uno, pero no les puedo decir en cuál porque todavía no he firmado nada”.

Aunque la creadora de contenido contrario a confirmar su participación en La casa de los famosos, sembró más dudas, es un hecho que en el 2024 su fanaticada la podrá ver en las pantallas. “Apenas me convocaron, pero pues cuando toca, toca”, agregó entre risas la influencer.

De vuelta a la rumba

La también empresaria de fajas Yina Calderón dejó entre dicho si estará en el nuevo formato del Canal RCN, ya que las promociones de este empezaron hace un par de días desde que se dieron a conocer oficialmente sus presentadoras: Carla Giraldo y Cristina Hurtado. No obstante, los nombres de los participantes continúan siendo un misterio.

Yina Calderón mostró su nuevo tatuaje y divirtió con regaño de su padre - crédito @yinacalderonstorys/Instagram

Con lo revelado por la huilense se podría pensar que ella también podría hacer parte de la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, puesto que en RCN, ya preparan esa nueva edición y se encuentran barajando las fichas que conformarán cada uno de los formatos con los que le competirán a La voz kids y al Desafío de Caracol Televisión.

En la corta, pero jugosa intervención que compartió Yina en las redes sociales no solo habló de su posible ingreso a un reality, ella aprovechó para contar que pronto estará de gira por el país con su show como DJ. “Vengan ya dejen de preguntarme por realies y pongan atención a esta noticia que es importante: Se acercan fechas para mi regreso a las fiestas y me volverán a ver tocando guaracha”.

Por otra parte Calderón aseguró que se había alejado de la vida nocturna porque su trabajo como DJ la estaba acercando de nuevo al alcohol. “Ustedes saben bien mi problema con el licor y cuando estoy tocando se me acercan muchas personas a ofrecerme trago y uno no les puede decir que no”. Aun así prometió que pronto dará a conocer las fechas y lugares en los que estará con su ritmo guaracha que tanto la identifica como artista.

Al final de sus historias Yina Calderón divirtió a quienes la siguen en su red social Instagram contándoles una anécdota sobre su nuevo tatuaje el cual les mostró. “Cómo les parece que mi papá me regañó por hacerme más tatuajes, alguien me le fue con el chisme. El caso es que para él mi Pokemón Bulbasaur es un sapo. ¿Qué opinan, les parece que es un sapo?”, concluyó preguntando la influencer.