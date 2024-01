La primera medida de Alejandro Éder para enfrentar la inseguridad en Cali

El alcalde Alejandro Éder aseguró que habrá un despliegue de la fuerza pública por todo Cali- crédito @alejoeder/X

El alcalde de la capital del Valle del Cauca, Alejandro Éder, ya tomó la primera medida para enfrentar la ola de inseguridad en Cali.

Los delitos de alto impacto que azotan a la ciudad son uno de los mayores problemas que enfrenta el territorio desde hace un tiempo y quizá el reto más grande para la nueva administración.

Alejandro Éder informó que ya se tomó la primera medida para enfrentar la inseguridad en Cali. Un gran despliegue de la fuerza pública en la ciudad sería la estrategia de la administración para empezar a hacerle frente a esta problemática.

Según explicó el mandatario local, de la mano de la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Policía Metropolitana se instalarán puestos de control en puntos estratégicos de la capital del Valle del Cauca. Con esto se busca reducir la comisión de delitos de alto impacto como el hurto, la extorsión y el homicidio.

Éder aseguró que este es un plan preventivo con el que se busca blindar a la ciudad. El objetivo es que las autoridades estén más cerca de la gente, en el territorio, para evitar que se sigan cometiendo esos delitos.

Puestos de control que implementó la administración de Alejandro Eder en Cali - crédito Alcaldía

“Eso significa que haya un despliegue de la fuerza pública por toda la ciudad. Vamos a tener los puestos de control, los cuales se estarán moviendo constantemente para que ejerzan control del territorio”, explicó el mandatario local.

Cuál será la función de los puestos de control en Cali

De acuerdo con la información revelada por la administración de Éder, esta estrategia no estaría enfocada en acciones que no se hayan visto antes. Al parecer, el punto principal es el despliegue de uniformados por toda la ciudad.

El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que en los puestos de control se realizarán diferentes actividades con el objetivo no solo de atender más rápido las eventualidades, sino de prevenir que se cometan los delitos.

Según el uniformado, la estrategia ya arrojó los primeros resultados. Oviedo aseguró que el jueves 4 de enero no se registró un solo caso de homicidio en la ciudad, lo que para las autoridades serían buenos indicios sobre lo que viene en materia de seguridad en la capital vallecaucana.

“Los puestos de control hacen parte de la estrategia de seguridad ciudadana para este 2024 y con ellos se pretende generar actividades preventivas, disuasivas y de control. Resultado de estos trabajos fue que el día jueves 4 de enero, no se presentaron casos de homicidios en Cali”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Ante las solicitudes que había hecho la Secretaría de Seguridad y Justicia para tener mayor presencia de la Policía en la ciudad, el coronel Oviedo aseguró que ya hay un plan que se está ejecutando en ese sentido.

El comandante de la Policía de Cali explicó que están operando los denominados “microcuadrantes”, que son 40 uniformados en moto ubicados en distintas zonas de la ciudad.

“Hemos diseñado unos microcuadrantes, compuestos de 40 policías en moto, que estarán impactando lugares específicos de la ciudad, de acuerdo a su comportamiento delictivo”, explicó el coronel Oviedo.

Pelea en el Concejo de Cali por una propuesta para enfrentar la inseguridad

La concejala del Pacto Histórico Ana Erazo le cantó la tabla al cabildante Andrés Escobar, quien propuso militarizar la ciudad para hacerle frente a la ola de inseguridad.

Andrés Escobar, recordado por disparar contra manifestantes durante el denominado estallido social del 2021, aseguró que la Policía ya no es suficiente para el problema de seguridad que enfrenta la capital del Valle del Cauca.

Concejales Andrés Escobar, del Centro Democrático; y Ana Erazo del Pacto Histórico - crédito: X/@AnaErazoR

Durante una sesión del Concejo, el cabildante del Centro Democrático no solo expresó su polémica propuesta, sino que lanzó pullas a sus colegas del Pacto Histórico.

“Aquí están los concejales del Pacto Histórico reiterando que las únicas balas que les preocupan son las que defienden a la gente buena, al trabajador honesto, a la que ha conseguido su propiedad con esfuerzo. Por eso nunca los vamos a ver elevando su voz de rechazo contra los delincuentes que azotan Cali, a ellos los engrandecen y hasta les levantan monumentos, eso muestra el desprecio que siempre ha sentido la izquierda por el orden, por la autoridad y la defensa plena de los derechos del buen ciudadano”, dijo Escobar.

Sus palabras molestaron a varios de sus colegas, entre esos Ana Erazo, que no dudó en oponerse a su propuesta y aprovechó para cuestionarlo por el proceso que enfrenta ante la Fiscalía.

“Aquí los que no creen en las instituciones son ustedes. Porque por ejemplo han evadido ir a la Fiscalía en dos ocasiones a cumplirle a las instituciones. Esos son los que no creen en las instituciones, los que vienen aquí a vanagloriarse y decir que creen en las instituciones, pero que efectivamente no están confiando en la Policía y no van a la Fiscalía a rendirle cuentas sobre sus hechos, o incluso que usurpan las funciones de la Policía para salir a defender a la gente de bien”, puntualizó la concejal.