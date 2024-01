“Juventud divino tesoro”: así se veía Luly Bossa en sus “veintes”

La actriz compartió un reel con algunas imágenes suyas durante sus inicios en la farándula - crédito @lulybossa1/Instagram

Pocas figuras pueden presumir de despertar suspiros entre los colombianos como lo hizo durante casi cuatro décadas Luly Bossa. La cartagenera, reconocida especialmente en su faceta como actriz en diversas producciones en la televisión, el cine y el teatro, descrestó con su figura desde que se postulara como candidata al certamen de belleza para elegir a la señorita Bolívar de 1984, pero en esa oportunidad perdió ante Sandra Borda.

A partir de allí su carrera como modelo y actriz despegó, convirtiéndose en un sex symbol de la televisión colombiana. Sin embargo, su carrera recibió un golpe en 2001, cuando se difundió un video íntimo en televisión nacional en el que aparecía junto a su pareja de entonces, Alberto Beto Pérez. Aunque no implicó que dejara de aparecer en televisión, sí hizo que la frecuencia de sus apariciones en las telenovelas se redujera considerablemente y llevó a un pleito judicial por injuria contra la Negra Candela, responsable de difundir el clip, que favoreció a la actriz en 2007.

Incluso en tiempos recientes su belleza continúa despertando elogios, al punto que tuvo abierta una cuenta en la plataforma de Onlyfans desde la pandemia de covid-19 que la ubicó entre las figuras nacionales que más dinero recibía allí por su contenido. Sin embargo, en septiembre de 2023 decidió dar de baja la cuenta.

De todos modos, Luly no pierde oportunidad de presumir su cuerpo, y el pasado jueves 4 de enero subió a su cuenta de Instagram un video en el que recopila algunas imágenes suyas de cuando tenía entre 20 y 30 años. En ellas aparece posando para distintas revistas y campañas publicitarias. “Entre los veintes y treintas. Andando por la vida, guerreando todo. Feliz jueves💜💜💜💜”, añadió la celebridad en la descripción.

Algo llamativo de las imágenes que publicó es que son siempre looks distintos, por lo que unas veces aparece con el cabello corto y en otras con el mismo largo y rizado. En la última fotografía aparece en traje de baño en una playa acompañada de su primer hijo, Lucciani Andreas Bossa, acusado en 2021 por su expareja de intento de feminicidio.

En los comentarios, los seguidores de Luly no solo resaltaron su belleza, sino su parecido con su otro hijo, Angelo, que lidia desde su nacimiento con un diagnóstico de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). “Juventud divino tesoro!! Igual sigues estando hermosa!!”, “Es igualita a Angelito, que belleza”, “La más 👏😍 Nuestra Diva ❤️”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Luly Bossa explicó el motivo por el que abandonó Onlyfans

A pesar de la filtración de su video íntimo en 2001, algo que ha caracterizado a Luly desde sus inicios es su actitud abierta en lo que se refiere a su propio cuerpo. Prueba de ello es su etapa publicando contenido sexual en Onlyfans, logrando ser una de las celebridades más solicitadas del país en dicha plataforma. Sin embargo, en septiembre de 2023 confirmó que daría de baja su cuenta.

En una reciente entrevista con Jhonatan del Castillo en su canal de YouTube, la actriz explicó que hubo varios motivos por los que tomó la decisión. Por un lado, señaló que se vio sometida a mucha presión por las expectativas de sus seguidores, algo con lo que no se sintió a gusto. “No me gusta la presión. Yo pongo los límites, no hago llamadas. Pero cuando la gente asume en redes sociales, los insultos que uno recibe sin saber lo que uno sube ahí”, manifestó.

Inclusive hay usuarios que le han echado en cara que sostuvo una pelea judicial de seis años con la Negra Candela por difundir su video en televisión nacional y ahora hace algo similar en el servicio de suscripción de contenido:

“Me dicen, ‘tanto que peleó por su intimidad y ahora la está revelando’. Sí y no, porque eso no es lo que yo subo. La presión es demasiada, porque la gente lo liga de una. Entro de vez en cuando a los mensajes y siempre piden más y por eso le estoy diciendo adiós al Only”

Por otra parte, Bossa indicó que le preocupaba que su presencia en Onlyfans repercutiera en su carrera como actriz. “A mí me siguen llamando para castings, pero no sé cuánto pueda influir”, manifestó.