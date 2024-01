Jugador colombiano condenado por violación en Islandia volverá al fútbol profesional: firmó con club en Argentina

El volante Andrés "Manga" Escobar romperá un periodo de inactividad de casi dos años, al arreglar su llegada al fútbol argentino - crédito @NuevaChicago/X

Tras los graves líos judiciales que aún carga a cuestas, se confirmó el jueves 4 de enero el regreso al fútbol profesional del volante ofensivo Andrés Manga Escobar, que tras dos años de inactividad regresará a las canchas. El jugador vallecaucano, a sus 32 años, será nuevo integrante del club Nueva Chicago, que hace parte de la segunda división del balompié argentino.

Te puede interesar: Así se puede abonar a los partidos de los principales equipos del fútbol colombiano en el 2024: plazos e instrucciones

Escobar, que fue condenado a dos años y medio de prisión en Islandia por el delito de abuso sexual cuando militaba en el Leiknir Reikiavik, tendrá una nueva oportunidad de demostrar su talento en el campo de juego. El proceso en su contra está abierto, luego de las acusaciones de una mujer que señaló al futbolista de haberla violado, mientras el deportista negó las acusaciones.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Millonarios y Deportivo Cali sacuden la bolsa de jugadoras para la Liga Femenina: estas son las principales contrataciones

“El jugador Andrés Escobar firmó contrato con nuestra institución. El volante ofensivo de 32 años estará vinculado a Nueva Chicago hasta el 31 de diciembre de 2024. Llega libre con el pase en su poder. ¡Bienvenidos y el mayor de los éxitos!”, comentó el club acerca del arribo del creativo, recordado por haber pasado por clubes como Deportivo Cali, Atlético Nacional, Millonarios y Deportes Tolima, entre otros.

Él es Andrés "Manga" Escobar, que tras ser condenado por violación en Islandia volverá a pisar un terreno de juego, al ser presentado como nuevo jugador de Nueva Chicago, del ascenso en Argentina - crédito @NuevaChicago/X

Después de más de dos años volverá a las canchas

El último partido de Escobar como profesional fue el del 25 de septiembre de 2021, cuando con el Leiknir Reikiavik enfrentó al Víkingur Reikiavik, en encuentro que su divisa cayó por 2-0. Desde entonces no pudo volver a la actividad, debido al caso que amenazó con acabar con carrera, luego de que fuera señalado de aprovecharse de una mujer que estaba en estado de embriaguez.

Te puede interesar: Estas son las transferencias más costosas de la liga colombiana al fútbol internacional en 2023: Nacional comanda el listado

En su defensa, el mediocampista alegó que se trataba de un malentendido, pese a que las autoridades islandesas le quitaron su pasaporte y le impidieron salir del país. De hecho, en redes sociales se hicieron virales sus súplicas por la ayuda de los organismos diplomáticos, pues señaló en múltiples ocasiones que era inocente y que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales en el país europeo.

Gracias a Gustavo Quijano, que hace parte de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Escobar logró una negociación para poder salir del país, en un acuerdo que habría alcanzado con la justicia islandesa, del que no se conocen mayores detalles, pero que le permitirán regresar a los terrenos de juego, aunque los señalamientos en su contra sean todavía devastadores.

En 2021 Andrés "Manga" Escobar jugó para el Leiknir Reykjavík de Islandia, con el que acumuló 18 presencias y 1.277 minutos, además de dos goles - crédito Infobae Colombia

“Llegó un momento en que me iba a morir, ellos me decían que me fuera, pero que no me iban a entregar el pasaporte. Yo ni siquiera sé cómo salí (...) Quijano me ayudó mucho, el de la agremiación. También me encontré un amigo que era muy hincha de Millonarios que tenía contactos en Islandia y España y gracias a él pude salir”, explicó Escobar en enero de 2023, en el espacio radial Deporte sin Tapujos.

Aunque se ofreció para jugar gratis con Deportivo Cali, el equipo de sus amores, la oportunidad de volver al rentado criollo no se cristalizó. Y cuando se creía que este lastre acabaría con la opción de volver a jugar, desde Argentina sorprendieron con su fichaje; pese a que en las redes sociales, apenas se anunció su vinculación, no tardaron en aparecer toda clase de comentarios recordándole este amargo episodio.

En el FPC, Escobar quedó marcado por un insólito episodio, en el que llegó en estado de alicoramiento a uno de los entrenamientos del Deportes Tolima, en el que militó en el segundo semestre de 2018. Era tal su nivel de inconsciencia, que se quedó dormido en una de las camillas de la enfermería, en una fotografía que rápidamente le dio la vuelta a las redes sociales y que derivó en su salida de la institución Pijao.