Greeicy Rendón y Mike Bahía revelaron quién gana más dinero

Greeicy Rendón y Mike Bahía confesaron cuál de los dos gana más dinero en su exitosa carrera musical - crédito Elsa Barrera/ montaje de Infobae

En la Feria de Cali 2023, el influencer Mateo Carvajal indagó sobre la vida íntima y financiera de la pareja conformada por los artistas Mike Bahía y Greeicy Rendón.

En un video en Instagram, el ganador del reality El desafío en el año 2017 diálogo con la exitosa pareja, que se convirtió en padres primerizos con la llegada de Kai.

Mateo Carvajal hizo una dinámica de preguntas curiosas para los cantantes caleños, que son del interés de los seguidores de los artistas. Uno de las preguntas del deportista fue quién ganaba más dinero de los dos.

Carvajal descubrió que durante el 2023 Greeicy obtuvo mayores ingresos económicos que Mike Bahía. En el momento de responder la pregunta del paisa, el intérprete de Detente contestó sin pensarlo que su pareja ganaba más que él, mientras que la actriz expresó: “Eso varía, pero digamos que si hablamos de este año, dentro de todo yo tuve un poquito más de movimiento económico”.

La pareja de cantantes colombianos tiene una carrera exitosa en la industria de la música - crédito Mateo Carvajal/ Instagram

Además de hablar de los ingresos monetarios de la familia Mejía Rendón, la sesión de preguntas reveló también detalles de sobre los celos y discusiones en su relación.

El creador de contenido exploró otros aspectos íntimos de la relación entre la pareja de famosos, tales como quién es más celoso y quien es más propenso de iniciar discusiones por pequeñeces. Mike se identificó como el más susceptible a comenzar pequeños pleitos, mientras que Greeicy resaltó la madurez de ambos, indicando que no existen vencedores claros en sus altercados, manifestando: “es mejor tener paz que la razón” y en cuestiones de celos, el cantante caleño “echó al agua” a la actriz afirmando que ella era más celosa.

La pareja, conocida por su solidez en la industria del entretenimiento colombiano, coincidió también en otros comportamientos, mostrando acuerdo en aspectos como la preferencia musical, la cual prefieren bailar salsa que “perrear”, y en quién suele pedir perdón primero, donde el intérprete de Buscándote frecuentemente juega ese rol, la dinámica reflejó que ambos tienen una relación con fortaleza y mucho cariño.

Greeicy Rendón y Mike Bahía tienen una relación de más de 10 años - crédito @greeicy/ Instagram

Cómo se conocieron Greeicy y Mike Bahía

Mike Bahía reveló detalles sobre el comienzos de su relación amorosa con Greeicy Rendón y su incursión en el mundo de la música. El caleño, al percibir una conexión especial, no dudó en buscar una oportunidad para conocer mejor a la actriz, encontrando el momento perfecto durante un viaje de ella a Bogotá. Esta primera interacción marcó el inicio de una relación que hoy cuenta con más de 10 años de recorrido y el compartido sueño de conquistar el ámbito musical.

El encuentro inicial tuvo lugar en un bar, y más tarde esa noche, mientras ambos disfrutaban de una cena, el caleño aprovechó para profundizar en la conversación con Greeicy. Esta estrategia resultó ser un acierto que les permitió a ambos artistas crear un lazo antes de que la artista colombiana diera sus primeros pasos en la música.

En el canal de YouTube mexicano Pinky Promise, la pareja concedió una entrevista en la que hablaron sobre aspectos de su relación, con cierta dosis de humor (@pinkypromisetv/TikTok)

“Imagínese la escena de Armageddon, donde vienen los manes de rojo y caminando lento. tengo esa imagen de ella viniendo, todos altos porque los manes eran altos ellas iban en tacones, y todos blancos. Yo pensé como ‘Dios mío, ¿qué es esto?’ (...) Entonces voy ‘raqueti, raqueti’ (aludiendo a los besos) y yo como que pensé que lo que había percibido durante toda la noche es cierto, aquí hay feeling”, expresó el artista en el pódcast Pinky Promise.

Por su parte, Greeicy Rendón contó cómo su pareja la conquistó en una entrevista: “Él le mandó un mensaje a mi amiga, ‘muy linda tu amiga’, y dije: ‘ay, ya empezó a tirar el perro’. Pasaron los días y un día le dije a mi amiga: ‘respóndele y déjale mi número’. Le mandó el mensaje y nunca me escribió, pero lo leyó. Entonces, mientras más me ignoraba, más me gustaba. Le escribí un ‘hola, ¿cómo estás?’ y después de dos días me dijo: ‘Hola, quién eres’. Entonces más me gustaba, este es mi hombre. Luego le dije: ‘soy Greeicy, la amiga de Lore’, y me respondió ‘ok’. Luego seguimos hablando y no sabía que él cantaba y yo era actriz. Empezó a fluir y se fue dando muy bonito”.