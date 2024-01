Redes sociales explotaron contra Gustavo Petro por Barranquilla y los Juegos Panamericanos 2027

En redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para culpar al Gobierno nacional por lo sucedido con la capital del Atlántico - crédito Redes sociales/X

La noticia de que Barranquilla no será la sede de los Juegos Panamericanos 2027 caló hondo en los colombianos, pues al conocerse la decisión de Panam Sports, los ataques en contra del Gobierno nacional no se hicieron esperar, por lo que los usuarios de redes sociales explotaron contra el presidente Gustavo Petro y su gabinete.

De acuerdo con la carta de la Organización Deportiva Panamericana, la decisión se tomó por el incumplimiento con los pagos para mantener el Contrato de Ciudad Sede, por lo que los internautas no dejaron pasar la oportunidad para dejar ver su inconformismo con el anuncio y la falta de compromiso del Gobierno nacional.

Entre los comentarios que han dejado los usuarios de redes sociales sobre la decisión de Panam Sports con Barranquilla no faltaron los memes que sacaron más de una carcajada, por lo que varios usuarios compartieron divertidas imágenes de Gustavo Petro en las que, por ejemplo, el presidente aseguraba que estaba más preocupado por organizar el concierto a favor de Palestina que por la sede de los Juegos en 2027.

¿Será más importante el concierto por Palestina? - crédito Redes sociales

La usuaria Daniela Hurtado aseguró que la culpa de que Barranquilla no sea la sede de los Juegos Panamericanos la tiene el presidente Gustavo Petro y la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, por lo que los calificó como guisos.

Una de las señaladas por los usuarios de redes sociales ha sido la ministra del Deporte - crédito Redes sociales/X

Al parecer no todo es malo, pues puede haber algunas ventajas en que Barranquilla no sea la sede de los juegos, algo que la usuaria Laura dejó ver con un meme que representa la felicidad detrás de una noticia no tan buena, pero que se debe disimular.

No todo es tristeza, no se tendrán que gastar millones en los juegos - crédito Redes sociales/X

Óscar Ortiz catalogó como ineptos a los funcionarios del Gobierno, por lo que les pidió darle la cara al país para explicar el ridículo que hizo Colombia al haber anunciado la sede de los juegos para después perderla por no pagar el contrato a tiempo.

Alguien tendrá que salir a dar la cara - crédito Redes sociales/X

En redes sociales también aseguraron que la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos es una clara muestra del desprecio que siente el Gobierno nacional por Colombia; como también, recordaron que Gustavo Petro se presentó como el mesías que salvaría al país.

Los usuarios aseguraron que Gustavo Petro desprecia Colombia - crédito Redes sociales/X

Luego de la explicación de la ministra del Deporte Rodríguez y de que se conociera la cronología de los hechos que llevaron a la pérdida de la sede de los juegos, varios usuarios aseguraron que la culpa no era de Gustavo Petro, sino de los Char al no haber pagado en los tiempos estipulados por el contrato.

Al parecer toda la culpa no es del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Redes sociales/X

Puede que la solución a la pérdida de la sede sea que Colombia prepare sus propios juegos, algo que haría el personaje Bender de la serie animada Futurama, que en la primera temporada dijo: “Construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas” una frase que trascendió en internet y se ha adueñado de los memes en redes sociales.

La solución es que Colombia haga unos juegos propios - crédito Redes sociales/X

Uno de los errores del Gobierno Petro, más concretamente del Ministerio de Hacienda, fue haber pagado dos veces la nómina de los funcionarios, algo que aprovecharon para sacar los usuarios de redes sociales que lo recordaron y aseguraron que no hay problema con ese tipo de actos, pero sí con pagar a tiempo para ser la sede de los Juegos Panamericanos en 2027.

Hay errores que no se pueden permitir - crédito Redes sociales/X

Luego de la controversia por la decisión de Panam Sports, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo aseguró que montar los Juegos Panamericanos le costaría al país 450 millones de dólares, por lo que salía muy costoso. Esa publicación la tomó el periodista Félix de Bedout que aseguró que Colombia tiene medalla de oro en contorsionismo al querer evitar su responsabilidad en la pérdida de la sede.