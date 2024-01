Gustavo Bolívar arremetió contra Agmeth Escaf por culpar al Gobierno Petro del fracaso de los Juegos Panamericanos en Barranquilla: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”

Gustavo Bolívar y Agmeth Escaf, representante a la Cámara del Pacto Histórico, se enfrentaron por la responsabilidad del presidente Gustavo Petro en la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos - crédito Colprensa

La pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 que se iban a realizar en Barranquilla revivió una rencilla dentro de la coalición de Gobierno. Gustavo Bolívar y Agmeth Escaf se enfrentaron en redes sociales por los reclamos del representante a la Cámara al presidente Gustavo Petro.

La decisión de Panam Sports de retirar la sede de Barranquilla de los XX Juegos Panamericanos desató una disputa de lealtades entre el exsenador y el representante a la Cámara del Pacto Histórico hacia el presidente Petro, luego de que Escaf aseguró que era responsabilidad del mandatario.

“Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, @petrogustavo. Así no es”, escribió Escaf. El representante aseguró que el presidente debía impedir que se perdiera la sede para demostrar el amor hacia la capital del Atlántico.

El representante a la Cámara aseguró que se trataba de una negligencia del Gobierno nacional - crédito X

El mensaje del representante a la Cámara no cayó bien en Gustavo Bolívar y varios petristas que salieron a defender al mandatario de la responsabilidad que le achacaba Escaf. “Cría cuervos y te sacarán los ojos”, respondió el ex candidato a la Alcaldía de Bogotá al mensaje de su copartidario.

El exsenador cuestionó un pronunciamiento de Escaf contra el presidente Petro - crédito X

Aunque Escaf mesuró horas después su mensaje e invitó a todos los sectores políticos a trabajar juntos por recuperar la sede de los Juegos, no se retractó. En respuesta a Bolívar señaló que es leal a Petro, pero que su ciudad está primero y siempre la defenderá.

“Mi lealtad con @petrogustavo ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentando desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre. Y sigo firme. Pero que te quede claro algo: siempre defenderé a Barranquilla. Te guste o no, me da igual, mi ciudad está primero. Los juegos se deben recuperar, cualquier otra cosa es inaceptable”, señaló Escaf.

El congresista Agmeth Escaf aseguró que primero está su ciudad Barranquilla y la defenderá - crédito X

Bolívar le dedicó otro mensaje al representante del Atlántico para defender al presidente Petro de la responsabilidad en el fracaso de los Panamericanos. Según el exsenador, la responsabilidad cae en la ministra del Deporte y el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

“Un presidente tiene mil frentes por atender. Imposible que esté al tanto de la minucia. Para eso delega en sus ministros y directores. En el caso de los Panamericanos la responsabilidad recae en la ministra y el alcalde Pumarejo. El Pte ordenó hacer los juegos y está entusiasmado y comprometido con ellos”, agregó Bolívar.

El exsenador aseguró que no se puede responsabilizar al presidente Gustavo Petro de lo ocurrido con la sede de la edición XX de los Juegos Panamericanos que iba a ser en Barranquilla - crédito X

Cielo Rusinque, otra de las asiduas seguidoras del presidente Petro, también se sumó a la discusión. La exdirectora del Departamento para la Prosperidad Social le dijo a Escaf que su mensaje había sido errado porque daba la impresión de que el Gobierno nacional no tenía en cuenta a Barranquilla y le reclamó lealtad.

La exfuncionaria Cielo Rusinque se sumó a las críticas a Agmeth Escaf por cuestionar al presidente Petro respecto al fracaso de los Panamericanos en Barranquilla - crédito X

“Me parecen lamentables los enfrentamientos entre quienes le apostamos a un mismo proyecto, pero en esta oportunidad hasta Alejandro Char que es de otra orilla, fue más responsable con sus afirmaciones. La lealtad no consiste en aplaudir todo por supuesto, pero unirse a los reclamos públicos al gobierno implicaría creo yo informarse al menos mejor o como mínimo a la hora de juzgar tener algo de ponderación. Así no es, como tú dices, así no es”, señaló Rusinque.

El representante Agmeth Escaf asegura que el Gobierno debe solucionar la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla - crédito X

El representante aseguró que el error no era su mensaje, sino haber incumplido el contrato con Panam Sports, por lo que el Gobierno nacional debía asumir la responsabilidad, en lugar de evadirla, y buscar la forma de enmendarlo. “Sobre Bolívar, ya estoy harto de lo mismo. Es tu amigo y lo defiendes, pero conmigo se ha comportado fatal y no tengo por qué aguantármelo”, agregó Escaf.