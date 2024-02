Paloma Valencia lanzó dardos al Gobierno Petro por cargos burocráticos: “Nombrar es fácil y ejecutar es difícil”

Paloma Valencia expresó su descontento y preocupación por el aumento de los costos que este cambio estructural implica para los colombianos - crédito Colprensa

Con un nuevo decreto emitido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro se generaron cambios significativos en la estructura de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Fondo Paz. Este ajuste, dado a conocer al finalizar 2023, despertó la crítica y la indignación de diversos sectores políticos, por lo que la senadora Paloma Valencia fue una de las voces más vehementes en expresar su descontento.

Desde 2017, se había establecido que la Oficina del Alto Comisionado contaría con 13 cargos para llevar a cabo su misión de búsqueda de la paz con los diferentes grupos armados en el país. Esta cifra se había mantenido inalterada en cada renovación anual de mandato, hasta el último decreto presidencial.

El presidente Petro, mediante el Decreto 2294 de 2023, decidió ejecutar el cambio más significativo hasta la fecha en la estructura de estas dependencias. La planta de la Oficina del Alto Comisionado y el Fondo Paz aumentó drásticamente, pasó de 13 a 149 cargos.

Ante esta noticia, la senadora Paloma Valencia, perteneciente al Centro Democrático, expresó su descontento frente a esta noticia a través de su cuenta de X (antes Twitter).

“Aumentar cargos en la oficina del Alto Comisionado de Paz de 3 a casi 150 funcionarios no mejora nada pero sí aumenta los costos para los colombianos. Esto se suman a los 6 mil cargos extra de la Dian y 900 mil millones para puestos en el ministerio de igualdad, favoreciendo a amigos del Gobierno”, redactó la senadora.

En un video publicado junto a esta publicación, la senadora critica la creación de 6.000 cargos adicionales en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y una asignación de $900.000 millones para puestos en el Ministerio de Igualdad, por lo que acusó al Gobierno de favorecer a amigos.

“$900.000 millones son para cargos de los amigos y solamente $400.000 millones para las inversiones. Es un Gobierno que confunde hacer con nombrar”, dijo la senadora del Centro Democrático.

En el clip, la senadora enfatizó que el problema radica en que el Gobierno no ha comprendido que realizar acciones efectivas no se logra simplemente con el nombramiento de más “burocracia”. Señala que pasar de 13 a casi 150 funcionarios en la Oficina del Alto Comisionado de Paz no mejora la situación actual y solo aumenta los costos para los colombianos.

La senadora concluyó que el Gobierno confunde el nombrar con el ejecutar, por lo que enfatizó que nombrar es fácil, pero ejecutar es difícil.

“Nombrar es fácil y ejecutar es difícil”, concluyó la congresista Paloma Valencia.

¿Qué dice el decreto?

Adicional a la expansión de la planta de la oficina, el presidente Petro también extendió la vigencia del decreto. Mientras que en decretos anteriores se establecía un periodo de 12 meses, en esta ocasión se prorrogó hasta el 2026, año que coincide con la finalización de su mandato presidencial.

El Gobierno Petro justificó este incremento considerable con el argumento de que “el esfuerzo por alcanzar la paz total requiere fortalecer las áreas en Dapre que tienen un rol preponderante en ello, como la Oficina del Alto Comisionado y Fondo de Programas Especiales para la Paz”. Según la Presidencia, estas dependencias actualmente carecen del recurso humano necesario para cumplir con su misión.

El decreto también especifica que el Ministerio de Hacienda dio la aprobación para el aumento en la planta, y se financiará con el presupuesto de funcionamiento del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Asimismo, se garantiza la continuidad de las 13 personas que ocupaban los cargos creados por el decreto anterior.

Entre los nuevos cargos establecidos por este decreto se encuentran diversos niveles de asesores, profesionales especializados y secretario del despacho. Estos cargos, según el decreto, deben dirigirse al cumplimiento de las funciones que dieron origen a su creación y tendrán naturaleza de libre nombramiento y remoción.