Yailin recibió el año junto a su hija: que pasó con Tekashi 6ix9ine

La cantante de música urbana Yailin ‘La más viral’ celebró la llegada del Año Nuevo 2024 junto a su hija Cattleya, compartiendo momentos íntimos con sus más de once millones de seguidores en Instagram.

Esta festividad marcó el aumento de los rumores de separación tras los escándalos de violencia doméstica con el rapero Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández.

La celebración del Año Nuevo de la intérprete de Narcisista generó interés, dado los recientes acontecimientos que la involucran en una situación legal en su relación públicamente agitada con el cantante estadounidense. Para aumentar los rumores previos sobre su relación, Yailin eligió pasar la ultima festividad de diciembre únicamente en la compañía de su pequeña, a lo que sus seguidores especulan un un posible cierre a capítulos anteriores.

Su retorno a la República Dominicana y la dedicación de un mensaje de agradecimiento al 2023 por el nacimiento de su hija, reflejaron un aire de positivismo para el nuevo año.

Fueron varios los mensajes en sus redes sociales en los que Yailin expresó que: “Adios 2023 no me quejo de nada fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida! Bienvenido 2024 aquí estoy lista para ti, con actitud, positiva vivirlo mejor que ayer, afrontando los retos que se me presenten porque se que Dios estarás conmigo como siempre”, manifestando su esperanza y optimismo hacia el nuevo año que comienza.

La palabras de ‘La Chivirika’ estuvo acompañado de imágenes de la cantante y su hija luciendo lindos vestidos para recibir el 2024, esto capturó la atención sus seguidores quienes elogian la ternura que transmiten madre e hija: “Eso así me gusta 😍 Happy new years mi amores”; “Que Dios te la permita disfrutar”; “Que belleza de fotos, con lo más hermoso que Dios te pudo dar TU HIJA”; “Me encanta verte así ❤️”, fueron algunos comentarios de la publicación que cuenta con más de un millón de reacciones.

Los rumores de una posible separación del estadounidense y la dominicana por no se mostrase juntos en la celebración de fin de año crece, sin embargo, los artistas fueron vistos recientemente disfrutando de una noche en el club nocturno Vendome, en Miami, después del incidente que involucró una acusación de agresión y un breve periodo de detención de la cantante dominicana.

La presencia de Yailin en el club Vendome coincidió con la promoción de su nuevo sencillo Bad Bxtch, y en varios videos compartidos en plataformas digitales como Instagram y Twitter, se observa a ambos artistas disfrutando del momento juntos. Esta aparición sugiere una posible reconciliación después de que Tekashi publicara vídeos que apuntarían a un trato violento entre ellos.

El 14 de diciembre, Yailin fue arrestada en Palm Beach, Florida, por supuesta agresión hacia el rapero, quien había llamado al servicio de emergencia 911 pidiendo ayuda. La artista fue puesta en libertad el día siguiente luego de pagar una fianza de 9,000 dólares.

“Él llamó a la policía, se cansó de darme y amenazándome con cosas y cuando él agarra la oportunidad viene. Se quiere hacer la víctima, cuando estoy haciendo algo me graba y cuando me está dando yo lo grabo y coge mi celular y borra todas las fotos”, expresó la ex del cantante Anuel AA en una llamada con el locutor y productor Santiago Matías, Alofoke.

Los internautas han seguido de cerca la evolución de la relación, estallando en críticas en redes sociales al ver que la pareja parece haber retomado su relación después del escándalo y el lanzamiento de un sencillo en colaboración.