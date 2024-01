¿Surgió el ‘Claudismo’? Claudia López acompañó al gobernador de Cundinamarca, a una diputada y a dos alcaldes

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, asistió a las posesiones del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey; la diputada Angélica Gómez, y acompañó al mandatario local en Zipaquirá, Fabián Rojas. (Cuenta de X de Claudia López)

Luego de que en la mañana la primera alcaldesa de Bogotá le dejará un emotivo video a su sucesor, Carlos Fernando Galán, y lo acompañara en su posesión el 1º de enero de 2024, Claudia López, estuvo también en los mismos actos, pero del Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey; de la diputada del departamento Angélica Gómez; del mandatario municipal en Soacha, Julián Sánchez Acosta; y en la noche acompañó al de Zipaquirá, Fabián Rojas.

Te puede interesar: Desde Macondo: las“colombianadas” que dejó la Policía Nacional en 2023

Al primer acto que asistió —junto con su esposa, la senadora Angélica Lozano—, fue a la posesión del alcalde Sánchez Acosta, más conocido como Julián Perico, donde también estuvo con el exgobernador del departamento, Nicolás García.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Sacerdote se hizo el diciembre bendiciendo carros de viajeros por el puente de fin de año

“Acompañando a @JulianPericoJr, un gran amigo y coequipero, a tomar posesión como nuevo Alcalde de nuestro hermano y vecino municipio de Soacha. Vinimos con mi gran coequipero y amigo @nicolasgarciab con quien creamos y dejamos andando la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca (sic)”, publicó en su cuenta oficial en la red social X, junto con la fotografía en la comparte con los tres.

Claudia López en la posesión del nuevo alcalde de Soacha, Julián Sánchez Acosta. (Cuenta de X de Claudia López)

Posteriormente, asistió a la posesión de la diputada Angélica Gómez, del partido Alianza Verde, el mismo de la exalcaldesa de Bogotá.

Te puede interesar: Bogotanos podrán usar nuevo puente sobre la avenida 68, pero solo por un tiempo

“Feliz de acompañar a mi amiga @MaAngelicaGomez a empezar sus 4 años como Diputada de Cundinamarca. Has sido inspiración y compañera en todos las causas y batallas. Qué orgullo verte representarnos en @AsambleaCund! #orgulloverde (sic)”, trinó junto con dos fotografías del evento.

Claudia López en la posesión de la diputada de Cundinamarca, Angélica Gómez. (Cuenta de X de Claudia López)

Y en una ceremonia posterior, acompañó al nuevo mandatario regional, que aunque en las pasadas elecciones territoriales se lanzó por el partido Colombia Renaciente, que fundaron algunos exministros del gobierno del expresidente y Nóbel de Paz, Juan Manuel Santos, tuvo el apoyo de la esposa de Claudia López.

“Felicitaciones al gobernador de Cundinamarca @JorgeEmilioRey y éxitos en los proyectos que planteó hoy en su posesión. A mi buen amigo @nicolasgarciab gracias por la confianza, el cariño y el respeto mutuo que nos permitió sacar adelante la Región Metropolitana, que queda en buenas manos con el Gober Rey y el Alcalde Galán (sic)”, expresó en la red social la exmandataria distrital junto con una imagen en la que se ve junto a Rey y a su antecesor en el cargo, Nicolás García.

Claudia López en la posesión del nuevo gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. (Cuenta de X de Claudia López)

Finalmente, y con un mensaje más largo y sentido, la primera alcaldesa de Bogotá felicitó al mandatario municipal de Zipaquirá, a quien calificó de ser muy cercano, al igual que su predecesor en el cargo, ya que aseguró que pasaron por momentos muy complicados durante sus administraciones.

“Termino este día emocionante acompañando a Fabián Rojas, un amigo y líder maravilloso, a iniciar su periodo como Alcalde de Zipaquirá. A Wilson García que terminó hoy su mandato mi cariño y reconocimiento. Nos tocaron tiempos duros y difíciles, pero construyendo sobre lo construido, vendrán tiempos mejores (sic)”, trinó, también con la foto junto al servidor público.

Claudia López en la posesión del nuevo alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas. (Cuenta de X de Claudia López)

Ese trino lo concluyó con una frase que deja entrever que la exmandataria distrital comienza a recoger el capital político que ha podido forjar durante su administración, en especial en Cundinamarca, y con el que posiblemente tenga un respaldo de cara a las elecciones presidenciales de 2026, donde muchos la dan como candidata.

“A todos los amigos que inician hoy sus periodo como ediles, concejales, diputados, gobernadores y alcaldes mi abrazo. Sé la emoción e ilusión que se siente. No la pierdan cuando vengan las adversidades y mezquindades. Defiendan a la gente y gobiernen pensando solo en ellos, en su presente y en su futuro. No pierdan el rumbo y sobre todo no pierdan el alma. Hoy empieza el mejor trabajo de sus vidas! Hónrenlo y disfrútenlo. Felicidades!”, concluyó.

Por ahora, López tiene programado viajar a Estados Unidos y comenzar un curso de estudios avanzados en liderazgo que dicta la prestigiosa universidad en Harvard, con sede en Boston, a líderes mundiales.